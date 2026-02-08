Ngay từ khi bóng lăn, SLNA đã tạo nên cú sốc lớn trên sân Hàng Đẫy với bàn mở tỷ số ở phút thứ 3. Từ một pha phạt góc được tổ chức bài bản, Julian Garcia bật cao đánh đầu nối cận thành, đưa đội khách sớm vượt lên dẫn trước.

Bị thủng lưới sớm, Thể Công Viettel nhanh chóng dâng cao đội hình, kiểm soát thế trận và liên tiếp gây sức ép. Tuy nhiên, vận may ngoảnh mặt với đội chủ nhà khi hai bàn thắng của Paulinho và Lucao lần lượt bị VAR từ chối vì lỗi cản trở thủ môn và việt vị.

SLNA gây bất ngờ lớn khi thắng đậm Thể Công Viettel - Ảnh: Nhung Trần

Phải đến phút 20, Viettel mới có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha dứt điểm quyết đoán của Lucao sau tình huống treo bóng vào vòng cấm.

Sang hiệp hai, SLNA chơi sắc sảo và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ. Phút 55, Olaha thực hiện thành công quả phạt đền, tái lập thế dẫn bàn.

Dù phải chơi thiếu người từ phút 68, SLNA vẫn lạnh lùng tung đòn kết liễu. Moore ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 84, trước khi Olaha hoàn tất cú đúp trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 4-1 đầy bất ngờ cho đội bóng xứ Nghệ.

Ghi bàn:

Thể Công Viettel: Lucao (20')

SLNA: Justin Garcia (3'), Olaha (55' pen, 90'+1 pen), Reon Moore (84')

Thẻ đỏ: Văn Huy (SLNA, 68')

Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs SLNA

Thể Công Viettel: Văn Việt (28), Kyle Colonna (2), Tiến Dũng (4), Lucao (9), Phan Tuấn Tài (12), Paulinho (14), Viết Tú (18), Hoàng Minh (17), Mạnh Dũng (23), Wesley Nata (25), Văn Tú (88).

SLNA: Văn Bình (1), Văn Huy (2), Văn Khánh (55), Justin Garcia (62), Khắc Ngọc (32), Mạnh Quỳnh (11), Xuân Bình (8), Bá Quyền (19), Văn Lương (20), Olaha (7), Reon Moore (10).