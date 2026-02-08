Ngay từ khi bóng lăn, SLNA đã tạo nên cú sốc lớn trên sân Hàng Đẫy với bàn mở tỷ số ở phút thứ 3. Từ một pha phạt góc được tổ chức bài bản, Julian Garcia bật cao đánh đầu nối cận thành, đưa đội khách sớm vượt lên dẫn trước.
Bị thủng lưới sớm, Thể Công Viettel nhanh chóng dâng cao đội hình, kiểm soát thế trận và liên tiếp gây sức ép. Tuy nhiên, vận may ngoảnh mặt với đội chủ nhà khi hai bàn thắng của Paulinho và Lucao lần lượt bị VAR từ chối vì lỗi cản trở thủ môn và việt vị.
Phải đến phút 20, Viettel mới có bàn gỡ hòa 1-1 nhờ pha dứt điểm quyết đoán của Lucao sau tình huống treo bóng vào vòng cấm.
Sang hiệp hai, SLNA chơi sắc sảo và tận dụng tốt sai lầm của đối thủ. Phút 55, Olaha thực hiện thành công quả phạt đền, tái lập thế dẫn bàn.
Dù phải chơi thiếu người từ phút 68, SLNA vẫn lạnh lùng tung đòn kết liễu. Moore ghi bàn nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 84, trước khi Olaha hoàn tất cú đúp trên chấm 11m, ấn định chiến thắng 4-1 đầy bất ngờ cho đội bóng xứ Nghệ.
Thể Công Viettel: Lucao (20')
SLNA: Justin Garcia (3'), Olaha (55' pen, 90'+1 pen), Reon Moore (84')
Thẻ đỏ: Văn Huy (SLNA, 68')
Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs SLNA
Thể Công Viettel: Văn Việt (28), Kyle Colonna (2), Tiến Dũng (4), Lucao (9), Phan Tuấn Tài (12), Paulinho (14), Viết Tú (18), Hoàng Minh (17), Mạnh Dũng (23), Wesley Nata (25), Văn Tú (88).
SLNA: Văn Bình (1), Văn Huy (2), Văn Khánh (55), Justin Garcia (62), Khắc Ngọc (32), Mạnh Quỳnh (11), Xuân Bình (8), Bá Quyền (19), Văn Lương (20), Olaha (7), Reon Moore (10).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng khó tin 4-1 dành cho SLNA trước Thể Công Viettel trong thế thiếu người.
90'+6
Trong ít phút bù giờ, SLNA có thêm vài pha phản công sắc nét nhưng đội khách không tận dụng được.
90'+1
Olaha lập cú đúp trên chấm 11m
Paulinho phạm lỗi với Olaha trong vòng cấm, trọng tài Nguyễn Việt Duẩn lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền. Từ khoảng cách 11m, tiền đạo Olaha lần thứ hai đánh bại thủ môn Văn Việt.
84'
Reon Moore nâng tỷ số lên 3-1 cho SLNA
Reon Moore đoạt được bóng từ giữa sân, anh thực hiện pha solo, dẫn bóng vào vòng cấm rồi lốp bóng qua đầu thủ môn Văn Việt trong pha đối mặt.
75'
Từ tình huống cố định bên cánh trái của Thể Công Viettel, bóng được treo vào vòng cấm để trung vệ Paulinho đánh đầu đưa bóng đi hơi cao so với khung thành SLNA.
68'
Văn Huy bị thẻ đỏ
Vừa vào sân được ít phút, Pedro có pha đột phá khiến Văn Huy phạm lỗi ở rìa vòng cấm SLNA. Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn lập tức rút thẻ đỏ đối với hậu vệ của đội khách.
61'
Có bàn tái lập thế dẫn trước, SLNA lại quay về lối chơi phòng ngự - phản công sở trường, tiếp tục gây ra khó khăn cho Thể Công Viettel.
53'
Olaha tái lập thế dẫn trước cho SLNA
Trọng tài Nguyễn Viết Duẩn cho SLNA được hưởng quả phạt đền sau khi Kyle Colonna kéo ngã Reon Moore trong vòng cấm đội nhà. VAR cũng xác định điều đó. Trên chấm 11m, Olaha dễ dàng đánh bại Văn Việt để tái lập thế dẫn trước cho đội khách.
50'
Không chấp nhận chia điểm tại Hàng Đẫy, các cầu thủ Thể Công Viettel tiếp tục chơi tấn công trong hiệp hai.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 1-1.
Ở trận đấu cùng giờ, ngoại binh Lào - ThongKhamsavath mở tỷ số cho Đông Á Thanh Hoá với cú sút xa táo bạo giúp đội khách dẫn trước CLB Công An TP.HCM.
42'
Thêm một cơ hội nữa dành cho Lucao, anh xoay người dứt điểm nhưng trái bóng đi không khó đối với thủ môn Văn Bình.
37'
Trong trận đấu mà HLV trưởng Popov bị cấm chỉ đạo, Thể Công Viettel vẫn duy trì thế trận tấn công trước SLNA.
29'
Lại là Lucao với pha băng lên rồi bấm bóng qua đầu thủ môn Cao Văn Bình. May cho đội bóng xứ Nghệ khi bóng đi chệch cột dọc khung thành.
25'
Lucao lại đưa được bóng vào lưới của SLNA nhưng trọng tài biên căng cờ báo việt vị, VAR cũng xác định điều đó.
20'
Lucao gỡ hòa 1-1 cho Thể Công Viettel
Sau pha bóng lộn xộn trong vòng cấm SLNA, tiền đạo Lucao chớp cơ hội sút tung lưới Cao Văn Bình ở cự ly gần.
8'
VAR hủy bàn gỡ của chủ nhà
Cũng xuất phát từ quả phạt góc của Thể Công Viettel, Paulinho đánh đầu tung lưới SLNA trong vòng 5m50. Tuy nhiên, VAR vào cuộc xác định trung vệ Kyle Colonna đã kéo áo Cao Văn Bình - thủ môn của U23 Việt Nam nên không có bàn gỡ cho đội chủ nhà.
6'
Bị thủng lưới sớm, Thể Công Viettel lập tức vùng lên để gây sức ép, tìm kiếm cơ hội sớm quân bình tỷ số.
3'
Justin Garcia mở tỷ số sớm cho SLNA
Từ quả phạt góc của đội khách SLNA, Bá Quyền đánh đầu ngược để trung vệ Justin Garcia ập vào đánh đầu tầm thấp tung lưới Văn Việt - cựu thủ môn đội bóng xứ Nghệ.
19h15
Trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Thể Công Viettel vs SLNA
Nhận định trước trận
Sau chiến thắng quan trọng 2-1 ngay trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, Thể Công Viettel đang có tinh thần khá hưng phấn trước vòng đấu tiếp theo của V.League.
Ba điểm giành được trước đối thủ khó chịu cho thấy đội bóng áo lính vẫn duy trì sự ổn định về lối chơi lẫn bản lĩnh thi đấu dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov. Hiện tại, Thể Công Viettel đứng thứ 3 trên BXH với 22 điểm và vẫn còn nguyên cơ hội bám đuổi nhóm đầu nếu tiếp tục duy trì phong độ.
Ở vòng này, Thể Công Viettel sẽ trở về sân nhà để tiếp đón SLNA. Đại diện xứ Nghệ đang gặp nhiều khó khăn khi chỉ xếp thứ 11, vừa để thua CLB Hà Nội 1-3 trong ngày V.League trở lại. Dù có những tín hiệu tích cực về tinh thần dưới thời HLV Văn Sỹ Sơn, SLNA vẫn thiếu hiệu quả ở khâu tấn công.
Làm khách trên sân của Thể Công Viettel, SLNA được dự báo đối mặt thử thách lớn. Tuy vậy, nếu chơi tập trung và tận dụng tốt cơ hội, đội bóng xứ Nghệ vẫn có thể hy vọng giành điểm.
Thông tin lực lượng
Thể Công Viettel sẽ không có sự chỉ đạo của HLV Popov do đã nhận 3 thẻ. Bên cạnh đó, tiền vệ Hữu Thắng cũng vắng mặt vì lý do tương tự.
SLNA cũng thiệt quân nặng nề khi hậu vệ Hồ Văn Cường dính chấn thương nặng không thể thi đấu.