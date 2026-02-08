CLB Thanh Hóa đã tạo nên một trong những bất ngờ lớn nhất vòng đấu khi đánh bại CLB Công an TP.HCM với tỷ số 2-1 ngay trên sân đối thủ.

Tiến Linh bỏ dở trận đấu vì chấn thương - Ảnh: MA

Dù phải làm khách, đội bóng xứ Thanh nhập cuộc đầy tự tin và sẵn sàng chơi đôi công. Ngay phút thứ 6, Ngọc Mỹ hai lần uy hiếp khung thành thủ môn Patrik Lê Giang, trong đó có cú sút dội xà ngang đầy tiếc nuối.

Sức ép sớm được cụ thể hóa ở phút thứ 9, khi Damoth Thongkhamsavath xử lý khéo léo trong vòng cấm rồi dứt điểm quyết đoán, mở tỷ số cho Thanh Hóa.

Bàn thua buộc Công an TP.HCM dâng cao đội hình và họ nhanh chóng có bàn gỡ ở phút 13 sau pha đánh đầu cận thành của Makrillos.

Sau một pha va chạm ở phút 59, Tiến Linh bị đau chân và phải rời sân bằng cáng và nhường chỗ cho Đinh Thanh Bình.

Damoth Thongkhamsavath tỏa sáng với cú đúp - Ảnh: Thanh Hoá Sports

Thế trận sau đó diễn ra giằng co, nhưng Thanh Hóa tỏ ra sắc bén hơn trong những thời khắc quyết định. Phút 76, Damoth tiếp tục ghi dấu ấn với cú sút xa hiểm hóc, hoàn tất cú đúp và ấn định chiến thắng 2-1.

Những phút cuối, Công an TP.HCM dồn toàn lực tấn công nhưng thủ môn Y Êli Niê chơi xuất sắc, giúp Thanh Hóa bảo toàn chiến thắng đầy bản lĩnh.