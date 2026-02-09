ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định thi đấu không tốt ở LPBank V-League. Đội bóng thành Nam chỉ giành được 11 điểm sau 12 vòng đấu, đứng trên trên đội cuối BXH là SHB Đà Nẵng 4 điểm.

Ngay cả khi tiền đạo Xuân Son trở lại, Nam Định cũng chưa thể khởi sắc tại V-League. Vòng trước, đội chủ sân Thiên Trường bị Thanh Hoá cầm hoà 2-2. Đó là trận đấu tiền đạo Xuân Son đá hỏng 11m, khiến Thép Xanh Nam Định chỉ giành được 1 điểm.

Xuân Son chờ bàn thắng đầu tiên ở V-League.

Sau khi trở lại, dù 1 ghi bàn cho tuyển Việt Nam và 7 bàn cho CLB Thép Xanh Nam Định ở đấu trường Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26, nhưng Xuân Son vẫn chưa có bàn thắng ở V-League. Vì vậy, trước kỳ nghỉ Tết, chân sút sinh năm 1997 rất quyết tâm "mở tài khoản", dành tặng quà cho người hâm mộ.

Tuy nhiên, thử thách với Xuân Son và các đồng đội là không nhỏ trong cuộc tiếp đón Hà Tĩnh. Cần nhớ rằng, Hà Tĩnh cũng chính là đội gieo sầu cho Thép Xanh Nam Định ngay vòng mở màn mùa giải này với chiến thắng 1-0.

Với phong độ cùng thứ hạng hiện tại, Thép Xanh Nam Định gặp nhiều khó khăn để bảo vê ngôi vô địch. Chuỗi 8 trận liên tiếp không thắng tại V-League (5 hòa, 3 thua) đang khiến thầy trò HLV Mauro Jeronimo chịu nhiều áp lực.

Trong tình cảnh này, những ngôi sao như Xuân Son phải được thể hiện, không chỉ giúp Thép Xanh Nam Định cải thiện thứ hạng mà bản thân chân sút này cũng có bàn thắng thắng đầu tiên ở V-League năm nay.