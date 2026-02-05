Thép Xanh Nam Định đang thể hiện phong độ thuyết phục tại bảng B, Cúp CLB Đông Nam Á. Sau 4 lượt trận, đội chủ sân Thiên Trường đang dẫn đầu bảng với thành tích toàn thắng, ghi được 12 bàn và chỉ để thủng lưới 2 bàn thua.

Đoàn quân của HLV Mauro Jeronimo sớm giành vé vào bán kết, nhưng vẫn còn một trận đấu quan trọng ở lượt cuối vòng bảng. Họ cần ít nhất một trận hòa trong cuộc tiếp đón Johor Darul Ta'zim, để đi tiếp với ngôi nhất bảng.

Thép Xanh Nam Định toàn thắng 4 trận ở Cúp CLB Đông Nam Á. Ảnh: T.L

HLV Mauro nhấn mạnh Thép Xanh Nam Định là một tập thể có thực lực. Ông khẳng định đội bóng luôn tôn trọng đối thủ nhưng đặt trọn niềm tin vào các học trò. Theo chiến lược gia này, Thép Xanh Nam Định khi và tới bán kết có thể nghĩ tới việc tranh Cúp vô địch, nhưng sẽ tập trung cho từng trận đấu một.

Ở trận gặp Johor Darul Ta'zim tối 5/2, Thép Xanh Nam Định nhiều khả năng lựa chọn lối chơi tấn công, thậm chí đánh phủ đầu đối thủ. Trong tay HLV Mauro Jeronimo đang có một Nguyễn Xuân Son có khả năng săn bàn hàng đầu. Sau 3 trận đấu ở Cúp CLB Đông Nam Á, chân sút sinh năm 1997 ghi tới 7 bàn thắng, chiếm hơn hơn nửa tổng số bàn của đội bóng thành Nam (12).

Xuân Son đang có phong độ tốt ở đấu trường khu vực.

Dù rất tự tin, nhưng phong độ không ổn định của Nam Định là điều mà các CĐV đang lo lắng. Ở trận gần nhất, Xuân Son và các đồng đội chỉ có được 1 điểm khi gặp đối thủ yếu hơn rất nhiều là Thanh Hóa.

Trận Thép Xanh Nam Định vs Tampines Rovers lăn bóng và lúc 19h30 ngày 5/2 trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.