Nam Định đã bỏ lỡ chiến thắng một cách đáng tiếc khi bị Thanh Hóa cầm hòa 2-2 ở vòng 12 V-League, trong trận đấu mà đội khách từng nắm quyền chủ động rõ rệt.
Nam Định nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo lợi thế. Phút thứ 5, từ pha ném biên mạnh của đồng đội, Brenner làm tường để Lâm Ti Phông dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. Đến phút 28, Ngọc Sơn bứt tốc bên cánh phải rồi kiến tạo để Brenner tung cú vô lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0.
Tuy nhiên, Thanh Hóa không buông xuôi. Phút 38, Đình Huyên đánh đầu rút ngắn tỷ số sau tình huống phạt góc. Sang hiệp hai, sức ép liên tục của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 78 khi Dương Thanh Hào phản lưới nhà từ quả tạt của Ngọc Mỹ - cầu thủ U23 Việt Nam.
Đỉnh điểm tiếc nuối đến ở phút bù giờ, khi Xuân Son sút phạt đền trúng cột dọc, khép lại trận hòa cay đắng cho Nam Định.
Ghi bàn:
Thanh Hóa: Đình Nguyên (38'), Thanh Hào (79')
Nam Định: Lâm Ti Phông (6'), Brenner (29')
Đội hình xuất phát Thanh Hóa vs Nam Định
Thanh Hoá: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Văn Lợi, Bá Tiến, Đình Huyên, Ngọc Hà, Văn Tùng, Ngọc Tân, Ngọc Mỹ, Thongkhamsavath, Abdurakhmanov
Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Lucas, Phạm Ba, Hồng Duy, Romulo, Văn Tới, Tuấn Anh, Ngọc Sơn, Brenner, Hoàng Anh (Xuân Son 62'), Lâm Ti Phông
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc sau pha đá phạt đền hỏng ăn của Xuân Son. Tỷ số chung cuộc là 2-2.
90'+9
Xuân Son đá hỏng phạt đền
Xuân Son đem về quả phạt đền cho Nam Định và đích thân tuyển thủ Việt Nam thực hiện cú đá. Đáng tiếc cho đội bóng thành Nam, cú đá trên chấm 11m của tiền đạo gốc Brazil lại đưa bóng trúng cột dọc bật ra.
90'
Hiệp hai có 5 phút bù giờ.
86'
Xuân Son có cơ hội, anh dứt điểm trong vòng cấm Thanh Hóa nhưng các hậu vệ chủ nhà chơi lăn xả.
80'
Thanh Hào phản lưới khó tin
Một pha tấn công bên cánh trái của Thanh Hóa, Ngọc Mỹ - cầu thủ U23 Việt Nam nỗ lực tạt bóng vào khó chịu khiến Thanh Hào dù không bị kèm cặp đã có pha phá bóng thẳng về lưới nhà.
70'
Kể từ khi vào sân, Xuân Son thi đấu xông xáo, anh liên tục di chuyển để tìm kiếm cơ hội.
62'
Tiền đạo Xuân Son được HLV Nam Định tung vào sân thay Lý Công Hoàng Anh.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-1 tạm nghiêng về phía đội khách Nam Định.
45'
Cơ hội ngon ăn dành cho Nam Định, Ngọc Sơn thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt nhưng cột dọc từ chối bàn thắng thứ ba cho đội bóng thành Nam.
38'
Đình Nguyên rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Thanh Hóa
Từ tình huống cố định của Thanh Hóa bên cánh phải, bóng được treo vào vòng cấm để Đình Nguyên đánh đầu ngược tung lưới thủ môn Nguyên Mạnh.
29'
Brenner ghi tuyệt phẩm nhân đôi cách biệt cho Nam Định
Đón quả tạt bên cánh phải vào của đồng đội, Brenner ngả người bắt vô-lê đẹp mắt tung lưới Thanh Hóa lần thứ hai.
27'
Lưới của Nam Định bị rung lên, tuy nhiên đó la pha dứt điểm của cầu thủ Thanh Hóa đưa bóng đi ra bên ngoài khung thành.
21'
Dẫn trước với cách biệt một bàn, đội ĐKVĐ duy trì lối chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà. Bên kia chiến tuyến, các cầu thủ Thanh Hóa vẫn chưa có được pha bóng nào thật sự nguy hiểm về phía khung thành của Nguyên Mạnh.
12'
Bị dẫn bàn từ sớm, các cầu thủ xứ Thanh nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn quân bình tỷ số.
6'
Lâm Ti Phông mở tỷ số sớm cho Nam Định
Từ pha ném biên mạnh của cầu thủ Nam Định, hậu vệ Thanh Hóa đánh đầu phá bóng không tốt, Brenner trả bóng ra để Lâm Ti Phông ngả người bắt vô-lê tung lưới đội bóng cũ.
18h00
Trọng tài chính Trần Thế Anh thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Thanh Hóa vs Nam Định
Nhận định trước trận
Đông Á Thanh Hóa đang trải qua giai đoạn đầy sóng gió ở mùa giải năm nay, khi những khó khăn không chỉ đến từ chuyên môn mà còn xuất phát từ biến động lực lượng. Sau VCK U23 châu Á 2026, ba tuyển thủ U23 Việt Nam là Nguyễn Thái Sơn, Lê Văn Thuận và Ngọc Mỹ đã chính thức chia tay Đông Á Thanh Hóa, khiến đội bóng xứ Thanh vốn mỏng lực lượng càng thêm chật vật.
Trong bối cảnh đó, việc phải tiếp đón Nam Định – đối thủ khát điểm và sở hữu đội hình dày dạn – trở thành thử thách không nhỏ. Dù là đương kim vô địch, Nam Định lại khởi đầu sa sút, buộc HLV Vũ Hồng Việt rời ghế nóng để nhường chỗ cho Mauro Jeronimo. Dưới thời HLV mới, đội bóng thành Nam chưa bùng nổ ở V.League nhưng cho thấy tín hiệu tích cực ở đấu trường châu lục.
So sánh tương quan, Nam Định vẫn được đánh giá cao hơn nhờ chiều sâu đội hình và sự trở lại đầy ấn tượng của Nguyễn Xuân Son, nhân tố có thể tạo khác biệt trong cuộc đối đầu sắp tới.
Thông tin lực lượng
Cả hai đội đều đang có lực lượng tốt nhất trong cuộc chạm trán này.