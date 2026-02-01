Nam Định đã bỏ lỡ chiến thắng một cách đáng tiếc khi bị Thanh Hóa cầm hòa 2-2 ở vòng 12 V-League, trong trận đấu mà đội khách từng nắm quyền chủ động rõ rệt.

Nam Định nhập cuộc đầy tự tin và sớm tạo lợi thế. Phút thứ 5, từ pha ném biên mạnh của đồng đội, Brenner làm tường để Lâm Ti Phông dứt điểm gọn gàng mở tỷ số. Đến phút 28, Ngọc Sơn bứt tốc bên cánh phải rồi kiến tạo để Brenner tung cú vô lê đẹp mắt, nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, Thanh Hóa không buông xuôi. Phút 38, Đình Huyên đánh đầu rút ngắn tỷ số sau tình huống phạt góc. Sang hiệp hai, sức ép liên tục của đội chủ nhà được đền đáp ở phút 78 khi Dương Thanh Hào phản lưới nhà từ quả tạt của Ngọc Mỹ - cầu thủ U23 Việt Nam.

Đỉnh điểm tiếc nuối đến ở phút bù giờ, khi Xuân Son sút phạt đền trúng cột dọc, khép lại trận hòa cay đắng cho Nam Định.

Ghi bàn:

Thanh Hóa: Đình Nguyên (38'), Thanh Hào (79')

Nam Định: Lâm Ti Phông (6'), Brenner (29')

Đội hình xuất phát Thanh Hóa vs Nam Định

Thanh Hoá: Xuân Hoàng, Minh Đoàn, Văn Lợi, Bá Tiến, Đình Huyên, Ngọc Hà, Văn Tùng, Ngọc Tân, Ngọc Mỹ, Thongkhamsavath, Abdurakhmanov

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ, Lucas, Phạm Ba, Hồng Duy, Romulo, Văn Tới, Tuấn Anh, Ngọc Sơn, Brenner, Hoàng Anh (Xuân Son 62'), Lâm Ti Phông