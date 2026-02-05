Màn tái đấu tuyển Việt Nam vs Malaysia ngày 31/3, trong khuôn khổ lượt trận cuối vòng loại Asian Cup 2027, được dư luận đặc biệt quan tâm. Trận đấu không chỉ có tính chất quyết định cho tấm vé đi tiếp, mà còn là những kỳ vọng về sự thay đổi sức mạnh của "Những chiến binh sao vàng".

Đáng tiếc ở trận đấu này tiền đạo Nguyễn Đình Bắc không thể góp mặt, do nhận án phạt treo giò từ AFC, sau tấm thẻ đỏ ở trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc ở VCK U23 châu Á 2026. Tuy nhiên, ở ASEAN Cup diễn ra vào tháng 7 tới, cầu thủ CAHN sẽ trở lại với tuyển Việt Nam.

Một chân sút đẳng cấp giành giải Vua phá lưới U23 châu Á như Đình Bắc đương nhiên nằm trong kế hoạch sử dụng của HLV Kim Sang Sik. Đặc biệt, ngay từ bây giờ chiến lược gia người Hàn Quốc lên kế hoạch chuẩn bị về nhân sự cho tuyển Việt Nam, với mục tiêu bảo vệ ngôi vô địch khu vực.

Đình Bắc rất cần cho tuyển Việt Nam. Ảnh: AFC

Cặp tiền đạo Xuân Son và Đình Bắc chính là chìa khóa mang tới thành công cho tuyển Việt Nam, không chỉ ở ASEAN Cup 2026, mà còn các giải đấu quan trọng trong tương lai.

Xuân Son đánh dấu sự trở lại với 8 bàn thắng, trong đó 1 bàn lập công cho tuyển Việt Nam trong trận gặp Lào hồi tháng 11/2025, và 7 bàn thắng cho CLB Thép Xanh Nam Định ở Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26. Dù chưa trở lại hoàn toàn với đỉnh cao phong độ, nhưng Xuân Son cho thấy anh đang rất quyết tâm "lấy lại những gì đã mất", sau chấn thương ở trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024 với Thái Lan, đồng thời phải nghỉ thi đấu gần 1 năm.

Trong khi đó, Đình Bắc trưởng thành hơn rất nhiều ở giải U23 châu Á 2026. Sau khi trở về CLB CAHN, tiền đạo sinh năm 2004 tiếp tục có cơ hội được phát triển bản thân. Anh được tập luyện và thi đấu ở một đội bóng có tham vọng lớn, đang là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch V-League và đi sâu ở sân chơi châu lục.

Cặp 'song sát' Xuân Son-Đình Bắc rất đáng chờ đợi.

Vấn đề được nhiều người quan tâm là Xuân Son và Xuân Bắc nếu kết hợp với nhau sẽ thế nào. Một cầu thủ sở hữu thể hình, thể lực, tốc độ, kỹ thuật, khả năng dứt điểm đa dạng, còn một người có khả năng lên công về thủ, sự nhạy bén trong khâu ghi bàn, sở hữu những pha bứt tốc như "xé gió", tạo đột biến cao.

Phong cách thi đấu của Xuân Son và Đình Bắc không giống nhau, nhưng hoàn toàn có thể phối hợp, bổ trợ cũng như kết nối với toàn đội. Điều này mở ra nhiều phương án tấn công cho tuyển Việt Nam. Nếu sát cánh với nhau, Xuân Son và Đình Bắc hoàn toàn có thể trở thành cặp “song sát” đáng chờ đợi của HLV Kim Sang-sik, mang đến diện mạo tấn công mới mẻ, giàu sức mạnh cho tuyển Việt Nam.