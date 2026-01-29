Nam Định sớm vượt qua vòng bảng ASEAN Club Championship theo cách thuyết phục khi đánh bại Lion City Sailors 3-0 trên sân nhà, qua đó chính thức giành vé vào bán kết. Đội bóng thành Nam kiểm soát tốt thế trận, chơi chặt chẽ và tận dụng tối đa những cơ hội tạo ra.

Xuân Son thi đấu thăng hoa tại Shopee Cup - Ảnh: TXNĐ

Hai đội nhập cuộc thận trọng, Lion City ưu tiên phòng ngự số đông, trong khi Nam Định kiên nhẫn triển khai bóng. Sau khoảng 20 phút đầu thăm dò, sức ép từ đội chủ nhà dần gia tăng.

Phút 25, Tuấn Anh ngã trong vòng cấm nhưng VAR không mang về phạt đền cho Nam Định. Dù vậy, đến phút 35, Caio Cesar tỏa sáng với cú cứa lòng đẹp mắt, mở tỷ số 1-0.

Sang hiệp hai, Lion City buộc phải dâng cao đội hình nhưng để lộ nhiều khoảng trống. Phút 60, Xuân Son tận dụng sai lầm hàng thủ đội khách để nhân đôi cách biệt. Đến phút bù giờ, tiền đạo ĐT Việt Nam hoàn tất cú đúp, ấn định chiến thắng 3-0, đưa Nam Định hiên ngang vào bán kết.

Ghi bàn: Caio Cesar (35'), Xuân Son (60', 90'+3)

Đội hình ra sân

Nam Định: Nguyên Mạnh, Văn Vĩ (Hoàng Anh 68'), Lucas Alves, Văn Kiên, Dijks, Walber Mota, Percy Tau, Romulo, Tuấn Anh (Lâm Ti Phông 68'), Caio Cesar (Hồng Duy), Xuân Son

Lion City: Mahbud, Van Huizen, Wright, Datkovic, Costa, Syahin, Ndenge, Lestienne, Lenart Thy, Anderson Lopes, Anuar

Xếp hạng bảng B hiện tại