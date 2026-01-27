Đội tuyển futsal Việt Nam có màn ra quân đầy cảm xúc tại VCK futsal châu Á 2026 khi giành chiến thắng kịch tính 5-4 trước Kuwait.
Trận đấu khởi đầu không thuận lợi cho thầy trò HLV Diego Giustozzi khi Kuwait nhập cuộc áp sát quyết liệt, sớm vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau 9 phút nhờ những sai sót nơi hàng tiền vệ và phòng ngự của Việt Nam.
Tuy nhiên, đội tuyển futsal Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Châu Đoàn Phát và Thịnh Phát lần lượt ghi bàn, trước khi Minh Quang dứt điểm chính xác cuối hiệp một, giúp Việt Nam gỡ hòa 3-3 sau 20 phút thi đấu đầy sôi động.
Sang hiệp hai, thế trận giằng co với cơ hội được chia đều cho cả hai đội. Bước ngoặt đến ở phút 30 khi Minh Quang hoàn tất cú đúp, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 4-3. Chỉ ít phút sau, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng ghi thêm bàn thắng, nới rộng cách biệt lên 5-3.
Dù Kuwait rút ngắn tỷ số ở cuối trận bằng power-play, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu châu lục.
Ghi bàn:
Việt Nam: Châu Đoàn Phát (9'), Thịnh Phát (16'), Mạnh Dũng (20', 32'), Minh Quang (31')
Kuwait: Abdullah Thamer (6'), Borashed (8'), Alshatti (18'), Alsarraj (38')
Đội hình xuất phát của ĐT futsal Việt Nam: Phạm Văn Tú, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát, Đinh Công Viên
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng kịch tính 5-4 dành cho ĐT futsal Việt Nam. Với kết quả này, HLV Diego Giustozzi tạm xếp thứ hai bảng B sau Thái Lan do kém về hiệu số.
Sau đây hai ngày, Thịnh Phát và các đồng đội sẽ chạm trán Lebanon ở lượt trận thứ hai.
38'
Alsarraj dứt điểm từ xa không quá căng, thủ môn Văn Tú bị che khuất tầm nhìn nên không kịp phản xạ.
35'
Kuwait quyết định chơi power-play, Mạnh Dũng đoạt bóng rất hay, anh xử lý tinh tế rồi dứt điểm về khung thành trống. Đáng tiếc là trái bóng từ từ lăn rồi chạm mép ngoài cột dọc đối phương.
36'
Dẫn trước với cách biệt 2 bàn, các học trò của HLV Diego Giustozzi chủ động chơi chậm và chắc chắn. Bên kia chiến tuyến, Kuwait không có nhiều cơ hội để dứt điểm.
33'
Thêm một cơ hội nữa dành cho ĐT Việt Nam, tiếc rằng pha bấm bóng của Nhan Gia Hưng đưa bóng chạm mép ngoài cột dọc Kuwait đi ra ngoài.
32'
Mạnh Dũng lập cú đúp, Việt Nam dẫn 5-3
Tình huống dàn xếp đá phạt cực ăn ý của ĐT Việt Nam được đội trưởng Mạnh Dũng chạm bóng tinh tế trong vòng cấm, nâng tỷ số lên 5-3 cho ĐT Việt Nam.
31'
Từ Minh Quang tỏa sáng, ĐT Việt Nam dẫn 4-3
Trước sự tranh chấp quyết liệt của đối thủ, Đa Hải vẫn nỗ lực chuyền ra để Từ Minh Quang tung cú sút. Thủ môn Kuwait cản phá đưa bóng đập cột dọc rồi lăn vào lưới.
27'
Dương Ngọc Linh có pha chích mũi giày đưa bóng đập cột dọc khung thành Kuwait bật ra. Sau đó đến lượt thủ môn Văn Tú dâng cao sút sát sạt cột dọc đối phương.
27'
Bế tắc trong việc tìm kiếm bàn thắng thứ ba, ĐT Việt Nam còn suýt chút nữa phải nhận bàn thua thứ 4.
25'
ĐT Việt Nam đang tổ chức ép sân để ghi bàn vượt lên nhưng các cầu thủ Kuwait tổ đeo bám khó chịu.
22'
ĐT Việt Nam trải qua phen thót tim khi cú sút căng của cầu thủ Kuwait đưa bóng đập cột dọc khung thành Văn Tú bật ra.
21'
Vũ Ngọc Ánh có pha dứt điểm sát bên cánh phải nhưng bị thủ môn đối phương cản phá.
Hiệp 2
Hiệp hai bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 3-3.
20'
Mạnh Dũng gỡ hòa 3-3
Đồng đội kiến tạo như "dọn cỗ" để đội trưởng Mạnh Dũng dứt điểm bằng chân trái tung lưới Kuwait lần thứ ba.
18'
ĐT Việt Nam lại để mất bóng bên phần sân đối phương, Kuwait phản công và Alshatti dứt điểm căng và hiểm hóc nâng tỷ số lên 3-2.
17'
Chỉ trong vòng 20 giây, Đa Hải có liên tiếp hai pha dứt điểm nhưng không thắng được thủ môn của Kuwait.
16'
Thịnh Phát gỡ hòa 2-2
Thủ môn Văn Tú chuyền vượt tuyến cho Nguyễn Thịnh Phát, anh khống chế một nhịp rồi xoay người sút chéo góc tung lưới Kuwait lần thứ hai.
13'
Đa Hải chớp cơ hội tung chân sút bóng căng và chìm nhưng không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Alkhawari.
11'
Vũ Ngọc Ánh bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, khi dứt điểm không tốt trong pha đối mặt với thủ môn của Kuwait.
9'
Đến lượt cầu thủ Kuwait mắc sai lầm, Châu Đoàn Phát chớp cơ hội dứt điểm tung lưới đội bóng Tây Á, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho ĐT Việt Nam.
8'
Borashed chớp cơ hội từ pha bóng bật ra, cú sút quá nhanh và căng khiến Văn Tú lần thứ hai phải vào lưới nhặt bóng.
6'
Kuwait mở tỷ số
Công Đại để mất bóng đáng tiếc bên phần sân nhà, Abdullah Thamer lập tức tung cú sút rất căng khiến Văn Tú không thể cản phá.
6'
Thủ môn Phạm Văn Tú có pha cản phá xuất sắc trước cú sút rất căng của cầu thủ Kuwait. Trước đó, Công Viên dứt điểm hụt đầy đáng tiếc ngay trước vòng cấm đối phương.
5'
Vũ Ngọc Anh bị phạm lỗi thô bạo, trọng tài chính không rút thẻ. VAR lập tức vào cuộc nhưng không án phạt nào đối với cầu thủ của Kuwait.
3'
ĐT futsal Việt Nam đang gặp khá nhiều khó khăn trong những phút đầu khi chưa thể triển khai lối chơi theo ý muốn. Trong vòng 3 phút đầu, đội bóng Tây Á có tới 3 pha kết thúc nguy hiểm về khung thành của Văn Tú.
2'
Cơ hội đáng kể đầu tiên thuộc về ĐT Kuwait, may cho ĐT Việt Nam khi thủ môn Văn Tú đã kịp thời cản phá cứu thua.
17h00
Trọng tài chính thổi còi cho trận đấu được bắt đầu, ĐT futsal Kuwait là những người giao bóng trước.
16h56
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục, cử quốc ca trước trận đấu.
16h40
Cầu thủ hai đội đã có mặt tại sân và khởi động trước trận đấu.
Ở trận đấu đầu tiên của bảng B, Thái Lan đánh bại Lebanon với tỷ số 2-0. Đội bóng Tây Á sẽ chạm trán ĐT Việt Nam ở trận đấu thứ hai vào ngày 29/1.
Danh sách thi đấu trận futsal Việt Nam vs Kuwait
Nhận định trước trận
ĐT futsal Kuwait bước vào trận ra quân gặp Việt Nam với lợi thế đặc biệt trên băng ghế huấn luyện, khi được dẫn dắt bởi Bruno Garcia – cựu HLV ĐT futsal Việt Nam. Tuy nhiên, lực lượng hiện tại của Việt Nam đã thay đổi gần như hoàn toàn so với giai đoạn ông Bruno còn làm việc, với nhiều gương mặt trẻ lần đầu dự sân chơi châu lục.
Dù vậy, trong thời đại công nghệ, việc nắm bắt đối thủ không còn khó khăn. Chính ông Bruno thừa nhận đã nghiên cứu kỹ ĐT futsal Việt Nam thông qua băng hình và hai trận giao hữu năm ngoái.
Ở chiều ngược lại, HLV Diego Giustozzi hiểu rõ áp lực của trận mở màn. Bài học thua Malaysia ở SEA Games 33 vẫn còn nguyên giá trị, đặc biệt khi phần lớn học trò của ông mới 20–23 tuổi. Vấn đề then chốt với ĐT futsal Việt Nam lúc này là giải tỏa tâm lý để chơi đúng năng lực.
Xét về thực lực, Việt Nam được đánh giá cao hơn. Trên BXH FIFA, đội tuyển đứng trên Kuwait tới 20 bậc. Các đối thủ của Kuwait ở vòng loại cũng không quá mạnh. Nếu giữ được sự thanh thoát trong tổ chức lối chơi và hiệu quả khi dứt điểm, mục tiêu 3 điểm hoàn toàn nằm trong tầm tay thầy trò Diego Giustozzi.