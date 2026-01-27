Đội tuyển futsal Việt Nam có màn ra quân đầy cảm xúc tại VCK futsal châu Á 2026 khi giành chiến thắng kịch tính 5-4 trước Kuwait.

Trận đấu khởi đầu không thuận lợi cho thầy trò HLV Diego Giustozzi khi Kuwait nhập cuộc áp sát quyết liệt, sớm vươn lên dẫn 2-0 chỉ sau 9 phút nhờ những sai sót nơi hàng tiền vệ và phòng ngự của Việt Nam.

ĐT futsal Việt Nam thắng nhọc trận ra quân - Ảnh: VFF

Tuy nhiên, đội tuyển futsal Việt Nam nhanh chóng lấy lại thế trận. Châu Đoàn Phát và Thịnh Phát lần lượt ghi bàn, trước khi Minh Quang dứt điểm chính xác cuối hiệp một, giúp Việt Nam gỡ hòa 3-3 sau 20 phút thi đấu đầy sôi động.

Sang hiệp hai, thế trận giằng co với cơ hội được chia đều cho cả hai đội. Bước ngoặt đến ở phút 30 khi Minh Quang hoàn tất cú đúp, đưa Việt Nam vượt lên dẫn 4-3. Chỉ ít phút sau, đội trưởng Nguyễn Mạnh Dũng ghi thêm bàn thắng, nới rộng cách biệt lên 5-3.

Dù Kuwait rút ngắn tỷ số ở cuối trận bằng power-play, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn đứng vững để bảo toàn chiến thắng, qua đó có khởi đầu thuận lợi tại giải đấu châu lục.

Ghi bàn:

Việt Nam: Châu Đoàn Phát (9'), Thịnh Phát (16'), Mạnh Dũng (20', 32'), Minh Quang (31')

Kuwait: Abdullah Thamer (6'), Borashed (8'), Alshatti (18'), Alsarraj (38')

Đội hình xuất phát của ĐT futsal Việt Nam: Phạm Văn Tú, Châu Đoàn Phát, Nguyễn Mạnh Dũng, Nguyễn Thịnh Phát, Đinh Công Viên