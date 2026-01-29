Thông tin trận đấu futsal Việt Nam vs Lebanon
Thời gian: 13h00 ngày 29/01/2026
Địa điểm: Jakarta International Velodrome, Indonesia
Giải đấu: Bảng B, VCK futsal châu Á 2026
Kênh trực tiếp: TV360, VTV7
Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/link-xem-truc-tiep-bong-da-futsal-viet-nam-vs-lebanon-13h-hom-nay-29-1-2486043.html
Ghi bàn:
Việt Nam: Đinh Công Viên (1'), Vũ Ngọc Ánh (4')
Thể đỏ: Ngọc Linh (25', 2 thẻ vàng)
Đội hình ra sân
Futsal Việt Nam: Phạm Văn Tú, Nguyễn Mạnh Dũng, Châu Đoàn Phát, Đinh Công Viên, Nguyễn Thịnh Phát
Futsal Lebanon: Karim Jouedi, Mario Abou Jaoude, Mohamad Ossman, Ali Al Hadi Jammoul, Mohsen Mohsen
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng nhẹ nhàng 2-0 dành cho ĐT Việt Nam. Kết quả này giúp Văn Tú và các đồng đội tạm vươn lên chiếm ngôi đầu bảng B, trước khi Thái Lan ra sân vào lúc 17h chiều nay gặp Kuwait.
36'
Còn 4 phút thi đấu, ĐT Lebanon quyết định chơi power-play. Đây là cách chơi như con dao hai lưỡi, tạo cơ hội cho ĐT Viêt Nam ghi thêm bàn thắng.
35'
Các học trò của HLV Diego Giustozzi vẫn tổ chức phòng ngự kín kẽ, không cho Lebanon có nhiều cơ hội để dứt điểm.
32'
Thịnh Phát che chắn tốt rồi trả bóng ngược ra để Thái Huy dứt điểm đập vào chân cầu thủ Lebanon rồi đi ra ngoài. Sau đó đội bóng Tây Á có pha dứt điểm trúng cột dọc bật ra.
28'
Sau khi cầm cự được hai phút thiếu người, ĐT Việt Nam lại có đủ 5 người trên sân. Các cầu thủ Lebanon cũng không gây được áp lực đủ lớn về khung thành của Văn Tú.
25'
Trọng tài rút thẻ vàng thứ hai kèm theo tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với Dương Ngọc Linh. ĐT Việt Nam phải thi đấu thiếu người trong hai phút.
24'
Thái Huy có cơ hội dứt điểm ở sát vòng cấm đưa bóng đập người thủ môn Lebanon đi ra ngoài.
22'
Giống như trong hiệp một, các cầu thủ ĐT Việt Nam là những người chơi lấn lướt trước ĐT Lebanon.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía ĐT Việt Nam.
19'
Thủ môn Văn Tú có hai pha cứu thua liên tiếp cho ĐT Việt Nam từ quả đá phạt của Lebanon. Sau đó thủ môn thuộc biên chế CLB Thái Sơn Bắc lại chặn đứng cú sút rất căng của đối thủ. Cũng bởi vậy mà anh bị đau ở vùng ngực và nằm sân.
18'
Đội bóng Tây Á vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt vào lưới của Văn Tú.
12'
Đến lượt Từ Minh Quang được đồng đội trao cơ hội, anh lập tức sút xa nhưng cú đá đưa bóng đi chệch cột dọc trong gang tấc.
10'
Thủ môn Văn Tú cản phá chính xác, chịu phạt góc từ cú sút xa của cầu thủ Lebanon.
8'
Thêm một cơ hội nữa dành cho ĐT Việt Nam, Trần Quang Nguyên là người nhận đường chuyền của đồng đội rồi dứt điểm chéo góc đi chệch khung thành Lebanon.
4'
Đón đường chuyền vượt tuyến của thủ môn Văn Tú, Vũ Ngọc Ánh dứt khống chế rồi dứt điểm bị thủ môn Karim Jouedi cản phá. Tuy nhiên Ala của ĐT Việt Nam lập tức đá bồi chính xác nâng tỷ số lên 2-0.
3'
Cơ hội dành cho Thịnh Phát nhưng cú dứt điểm của anh đưa bóng đi chệch khung thành Lebanon. ĐT Việt Nam vẫn đang tổ chức ép sân đối thủ.
1'
ĐT Việt Nam tấn công biên tốc độ, Thịnh Phát tạt bóng để Đinh Công Viên đệm lòng cận thành tung lưới ĐT Lebanon, ngay ở giây thứ 20. Ngay sau đó, ĐT Việt Nam dứt điểm đập cột dọc đối phương.
13h00
Tổ trọng tài thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
12h54
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội tuyển bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu. Trận này, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi các cầu thủ Lebanon mặc trang phục màu đỏ.
12h40
Cầu thủ hai đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.
Danh sách đăng ký thi đấu futsal Việt Nam vs Lebanon
Nhận định trước trận
Dù màn trình diễn chưa thật sự thuyết phục, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn hoàn thành mục tiêu quan trọng là giành trọn 3 điểm trước Kuwait ở trận ra quân bảng B. Chiến thắng này giúp thầy trò HLV Diego Giustozzi chiếm lợi thế nhất định trong cuộc đua giành vé vào tứ kết.
Nếu tiếp tục đánh bại Lebanon ở lượt trận thứ hai, trong bối cảnh Thái Lan nhiều khả năng thắng Kuwait, cục diện bảng đấu sẽ sớm an bài và futsal Việt Nam có thể đi tiếp trước một vòng.
Về phía Lebanon, thất bại 0-2 trước Thái Lan buộc họ phải giành ít nhất 1 điểm trước Việt Nam để níu kéo hy vọng. So với vòng loại 2025 – nơi Việt Nam từng thắng dễ 4-0 Lebanon đã có thay đổi trên băng ghế huấn luyện, song hiệu quả vẫn còn hạn chế.
Dẫu được đánh giá cao hơn, futsal Việt Nam cần rút kinh nghiệm sau chiến thắng nghẹt thở trước Kuwait, đặc biệt là những sai sót phòng ngự và các đường chuyền thiếu an toàn.