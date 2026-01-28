Ghi bàn:
Selangor: Faisal Halim (60', 69')
Đội hình xuất phát Selangor vs CAHN
Selangor: Kalamullah Al Hafiz, Quentin Cheng, Abualnadi, Ankrah, Mamadou Diarra, Faisal Halim, Al Rawabdeh, Hugo Boumous, Alvin Fortes, Nooa Laine, Moraes.
CAHN: Nguyễn Filip, Việt Anh, Văn Hậu, Hugo Gomes (Thành Long 67'), Quang Vinh, Quang Hải, Stefan Mauk (Leo Artur 58'), Rogerio Alves, Vitao (Phan Văn Đức 67'), Văn Đô, Alan.
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với thất bại 0-2 của CAHN trên đất Malaysia. Kết quả này khiến đại diện V-League nguy cơ cao bị loại từ vòng bảng ASEAN Championship - Shopee Cup 2025/26.
90'
Hiệp hai có 7 phút bù giờ.
88'
Đại diện V-League vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Selangor FC.
80'
Cơ hội cho Phan Văn Đức, đáng tiếc cho CAHN khi cú dứt điểm của tiền đạo quê Nghệ An lại đưa bóng đúng vào vị trí mà thủ môn Al Hafiz đã chọn sẵn.
76'
Việc phải nghỉ thi đấu hơn một tháng khiến cho CAHN không có được cảm giác bóng tốt nhất, lối chơi thiếu gắn kết giữa các tuyến.
69'
Faisal Halim lập cú đúp
Hàng thủ của CAHN chơi thiếu quyết liệt để Faisal Halim nhận đường chuyền rồi dứt điểm ở rìa vòng cấm đánh bại thủ thành Nguyễn Filip lần thứ hai.
60'
Faisal Halim mở tỷ số cho Selangor
Từ đường chuyền vượt tuyến của đội chủ nhà, Moraes dễ dàng vượt qua Văn Hậu rồi dứt điểm. Thủ môn Nguyễn Filip chỉ có thể cản phá được cú cứa lòng đầu tiên nhưng không thể ngăn cản Faisal Halim băng lên đá bồi.
58'
HLV Mano Polking quyết định tung tiền đạo Leo Arutr vào thế chỗ tiền vệ Stefan Mauk.
51'
Sau quả phạt góc của CAHN, bóng bị phá ra và Văn Hậu từ tuyến hai băng lên dứt điểm chìm đi đúng vào vị trí của thủ môn Al Hafiz.
50'
Từ tình huống cố định của CAHN, Quang Hải treo bóng vào vòng cấm Selangor để Gomes đánh đầu chiến thuật. Một trung vệ khác của đội khách là Bùi Hoàng Việt Anh ngả người bắt vô-lê vào chính giữa khung thành bị thủ môn Al Hafiz cản phá.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số hòa 0-0.
45'+3
Quang Hải mang về quả phạt trực tiếp trước vòng cấm Selangor và đích thân đội trưởng của CAHN thực hiện cú đá không may đập trúng vào người đồng đội Vitao.
43'
Tình huống tấn công sắc nét của CAHN, Alan mở bóng thoáng cho Rogerio Alves băng lên từ cánh trái nhưng pha dứt điểm lại không thắng được thủ môn của Selangor.
39'
Vẫn đang làm một thế trận giằng co trên sân SVĐ MBPJ của Selangor, hai đội không còn duy trì được cường độ pressing cao như quãng thời gian đầu trận.
35'
Hàng thủ của CAHN bị 'xé toang' bởi đường chọc khe của Selangor, may cho đại diện V-League khi Moraes dứt điểm đi ra ngoài trong pha đối mặt với thủ thành Nguyễn Filip.
31'
Sau quãng thời gian đầu chơi tốc độ, trận đấu đang trôi đi với những diễn biến tẻ nhạt, không có nhiều cơ hội được tạo về phía khung thành của nhau.
21'
Trước sự hưng phấn của các cầu thủ chủ nhà Selangor, CAHN chủ động chơi chậm và chắc chắn bên phần sân nhà, chờ đợi cơ hội tổ chức phản công.
11'
Hai đội đều chơi áp sát ngay bên phần sân của đối phương và không giấu mục tiêu giành 3 điểm quan trọng ở lượt trận thứ tư.
4'
Trận đấu sớm diễn ra hấp dẫn khi hai đội đều không giấu giếm ý đồ chơi tấn công. Tình huống dứt điểm đầu tiên thuộc về CAHN với cú sút của Vitao đi đúng vào vị trí mà thủ môn Selangor đã chọn sẵn.
20h00
Trọng tài chính người Hàn Quốc - Kim Woosung thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
19h45
19h40
Văn Hậu, Quang Hải và các đồng đội bước ra sân khởi động trước trận đấu.
19h30
Nhận định trước trận
Selangor được đánh giá là đối thủ rất mạnh của Malaysia ở thời điểm hiện tại. Sau 15 vòng tại giải VĐQG, đội bóng này đứng nhì bảng với 31 điểm nhờ 10 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại.
Phong độ gần đây của Selangor cũng rất ấn tượng khi thắng 4/5 trận gần nhất trên cả hai đấu trường Cúp Quốc gia và giải VĐQG. Tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26, Selangor đang xếp nhì bảng A với 5 điểm sau 1 thắng, 2 hòa.
Ở chiều ngược lại, CAHN vừa trở lại thi đấu sau hơn một tháng gián đoạn vì các giải trong nước tạm nghỉ. Dù đã có những trận giao hữu để duy trì thể trạng, việc thiếu nhịp thi đấu vẫn là bất lợi không nhỏ.
Hiện CAHN đứng thứ 4 bảng A với 4 điểm và rất cần chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, trước lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định của Selangor, chuyến làm khách này hứa hẹn vô cùng khó khăn và quyết liệt.
Thông tin lực lượng
Cả hai đội đều có đủ lực lượng ổn nhất trong cuộc so kè này. Ở đó, CAHN khả năng sẽ có sự trở lại của Đoàn Văn Hậu và Bùi Hoàng Việt Anh sau thời gian dài dính chấn thương. Đình Bắc đang được nghỉ thêm sau VCK U23 châu Á 2026.