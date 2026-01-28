Selangor được đánh giá là đối thủ rất mạnh của Malaysia ở thời điểm hiện tại. Sau 15 vòng tại giải VĐQG, đội bóng này đứng nhì bảng với 31 điểm nhờ 10 chiến thắng, 1 trận hòa và 4 thất bại.

Phong độ gần đây của Selangor cũng rất ấn tượng khi thắng 4/5 trận gần nhất trên cả hai đấu trường Cúp Quốc gia và giải VĐQG. Tại Cúp các CLB Đông Nam Á 2025/26, Selangor đang xếp nhì bảng A với 5 điểm sau 1 thắng, 2 hòa.

Ở chiều ngược lại, CAHN vừa trở lại thi đấu sau hơn một tháng gián đoạn vì các giải trong nước tạm nghỉ. Dù đã có những trận giao hữu để duy trì thể trạng, việc thiếu nhịp thi đấu vẫn là bất lợi không nhỏ.

Hiện CAHN đứng thứ 4 bảng A với 4 điểm và rất cần chiến thắng để nuôi hy vọng đi tiếp. Tuy nhiên, trước lợi thế sân nhà cùng phong độ ổn định của Selangor, chuyến làm khách này hứa hẹn vô cùng khó khăn và quyết liệt.