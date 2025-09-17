Tối 17/9, Thép Xanh Nam Định chính thức bước vào hành trình chinh phục sân chơi AFC Champions League Two 2025/26 với trận ra quân gặp đại diện của Thái Lan - Ratchaburi. Việc được thi đấu trên sân nhà là một thuận lợi với đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt, và nhà ĐKVĐ V-League đang rất tự tin giành trọn 3 điểm ngay trận đầu.

Ratchaburi là đối thủ được đánh giá vừa sức ở bảng F. Đội bóng này khởi đầu Thai League 2025/26 với 4 trận bất bại, trong đó có 3 trận thắng liên tiếp gần đây. Dù vậy, đại diện của Thái Lan không sở hữu nhiều ngôi sao.

Thép Xanh Nam Định có thể sử dụng đội hình 11 ngoại binh ở trận gặp Ratchaburi. Ảnh: T.L

Trong khi đó, Thép Xanh Nam Định sau thất bại trước CAHN ở Siêu Cúp Quốc gia, trải qua 4 trận ở V-League 2025/26 với 2 thắng, 1 hòa và 1 thua. Dù thành tích chưa phải là tốt nhưng đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt vẫn được đánh giá cao khi có thể tung ra đội hình gồm 11 "Tây" ở trận gặp Ratchaburi. Đây là một lợi thế của đội bóng thành Nam so với đối thủ.

Mùa trước, Thép Xanh Nam Định cũng gặp một đội bóng Thái Lan ở vòng bảng là Bangkok United. Đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt hòa 0-0 ở trận lượt đi, thua 2-3 trong màn tái đấu trên sân khách. Năm nay, sự chuẩn bị của nhà ĐKVĐ V-League tốt hơn, đặc biệt là lực lượng.

Vấn đề với đội chủ nhà là sự kết nối, chơi ăn ý của các tân binh. HLV Vũ Hồng Việt chắc chắn có nhiều phương án nhằm giúp Thép Xanh Nam Định vận hành lối chơi tốt nhất trong trận gặp Ratchaburi.

Trận đầu luôn khó khăn, nhưng theo đánh giá của giới chuyên môn, chỉ cần chơi đúng sức, Thép Xanh Nam Định sẽ làm được điều mình cần là chiến thắng trong ngày mở màn Cúp châu lục.

Trận Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi lăn bóng vào lúc 19h15 ngày 17/9 trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.