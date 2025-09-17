Bóng đá Việt Nam chưa ổn định

Khi những kỳ vọng về mùa giải 2025/26 bùng nổ chưa tới, bóng đá Việt Nam đã nhận liên tiếp những tin đáng buồn và không mới: Bỏ giải và xoá sổ.

Từ cựu vương V-League là CLB Quảng Nam đến 2 đội bóng ở giải hạng Nhất là Hoà Bình, Đồng Nai chính thức… không tham dự các giải đấu mà họ đang tham dự và quyết định xoá sổ.

CLB Hoà Bình bỏ giải không phải là điều mới của bóng đá Việt Nam

Những sự việc này không phải là hiện tượng cá biệt. Nó là sự nối dài của một chuỗi những cái tên đã phải biến mất khỏi bản đồ bóng đá chuyên nghiệp trong quá khứ như Navibank Sài Gòn, Sài Gòn Xuân Thành, Kiên Giang, Than Quảng Ninh, Sài Gòn FC...

Và vòng lặp "thăng hoa - khủng hoảng - giải thể" dường như đã trở thành một "căn bệnh" kinh niên mà bóng đá Việt Nam liên tục đối mặt, chưa thể tìm ra giải pháp.

Nguy cơ khó lường

Nhìn qua, sự bất ổn nói trên không đơn thuần là thiếu hay thừa một vài đội bóng mà còn rắc những nguy cơ mang tính hệ thống và lâu dài, có thể kéo nền bóng đá đi xuống.

Đơn cử như việc CLB Hoà Bình bị xoá xổ ảnh hưởng trực tiếp tới cả V-League chứ không chỉ riêng gì giải hạng Nhất – nơi mà đội bóng từng thể hiện khá ấn tượng những mùa giải trước tham dự.

Bức tranh bóng đá Việt Nam chưa thật sự ổn định

Cụ thể V-League và giải hạng Nhất buộc phải điều chỉnh suất lên - xuống hạng, thay vì từ 2 giờ chỉ còn là 1,5 nên rõ ràng kéo tính cạnh tranh ở mỗi hạng đấu giảm đi.

Sự bất ổn này không chỉ khiến mức độ cạnh tranh ở 2 hạng đấu nói trên ảnh hưởng mà còn đẩy bóng đá Việt Nam vào hoàn cảnh khó khăn về kinh tế - nguồn lực chính để phát triển.

Chẳng nói đâu xa, cứ nhìn nhiều mùa giải gần đây nhà tài trợ cho V-League, giải hạng Nhất loanh quanh đều là những… gương mặt thân quen, tình nghĩa với giải đấu.

Vì lẽ đó, tiếng là giàu tiềm lực, tài chính mạnh mẽ nhưng xét trên sự bền vững thì đó chưa hẳn là bước tiến đủ làm vững tin. Nhắc lại, quá khứ V-League từng có vài năm (2009-2012) hoàng kim chẳng kém bây giờ rồi sau đó bóng đá Việt Nam mất gần chục năm mới tìm lại chính mình sẽ thấy sự bất ổn về tài chính để lại hậu quả ra sao.

Vậy nên đến lúc bóng đá Việt Nam cần một chiến lược ổn định, lâu dài, từ quản trị CLB đến vận hành giải đấu, để thoát khỏi vòng xoáy bất ổn. Nếu không, giấc mơ vươn tầm châu lục sẽ xa vời, còn thực tế là nguy cơ tụt hậu ngay trên chính “sân nhà” Đông Nam Á.