"Hiện tại, chúng tôi sẵn sàng cho đấu trường AFC Champions League Two. Ratchaburi là một đội bóng có lực lượng tốt với nhiều ngoại binh đáng chú ý. Dẫu vậy, với điểm tựa Thiên Trường, Thép Xanh Nam Định tự tin hướng đến một kết quả có lợi trong trận khai màn giải châu Á", HLV Vũ Hồng Việt tự tin nói.

HLV Vũ Hồng Việt. Ảnh: T.L

Thép Xanh Nam Định chiêu mộ rất nhiều tân binh, thậm chí có thể sử dụng đội hình toàn ngoại binh ở đấu trường châu lục. HLV Vũ Hồng Việt cho biết: "Các tân binh hoà nhập tốt, tuỳ vào từng trận đấu, chúng tôi có sự xoay tua đội hình linh hoạt. Mục tiêu của đội là tiến sâu tại AFC Champions League Two năm nay".

Trong khi đó, trung vệ Lucas Alves thể hiện sự quyết tâm: "Ratchaburi không phải là đối thủ dễ dàng. Thế nhưng khi chơi trên sân nhà, mục tiêu của Thép Xanh Nam Định không gì khác ngoài 3 điểm. Chúng tôi phải chắt chiu từng điểm số, không để lọt vào tay đối thủ. Chỉ có 2 đội đi tiếp, và Thép Xanh Nam Định cố gắng hết sức giành lấy tấm vé vào vòng trong".

Trận Thép Xanh Nam Định vs Ratchaburi FC diễn ra vào lúc 19h15 ngày 17/9, trên SVĐ Thiên Trường.