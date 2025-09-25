Trận đấu trên sân nhà Thiên Trường chứng kiến Thép Xanh Nam Định nhập cuộc chệch choạc, để đối thủ Campuchia tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.
Tuy nhiên, bước ngoặt đến từ phong độ tỏa sáng của Lâm Ti Phông, người ghi liên tiếp hai bàn thắng ở phút 36 và 40, giúp Nam Định khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước.
Sang hiệp hai, khó khăn bất ngờ ập đến khi Mahmoud phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội bóng thành Nam chơi thiếu người từ phút 58.
Svay Rieng lập tức tận dụng để gia tăng sức ép, liên tục uy hiếp khung thành Caique. Nỗ lực ấy mang lại bàn rút ngắn tỷ số ở phút 80 sau cú sút xa chạm người đổi hướng. Dẫu vậy, Nam Định vẫn kiên cường bảo toàn chiến thắng 2-1, mang về 3 điểm quý giá trong ngày mở màn.
Ghi bàn:
Nam Định: Lâm Ti Phông (36', 40')
Svay Rieng: Patrick (82')
Thẻ đỏ: Eid Mahmoud (Nam Định 59')
Đội hình ra sân
Nam Định: Caique, Lucas Alves, Jose Walber Amorim, Văn Kiên, Mitchell Dijks (Tô Văn Vũ 29'), Trần Văn Công, A Mít, Lâm Ti Phông, Hansen, Percy Tau, Eid Mahmoud
Svay Rieng: Dara Vireak, Takashi Odawara, Faris Hammouti, Brenno Souza, Krya Saret, Sosidan Nhean, Visal Soeuy, Ryo Fujii, Ratanak Min, Cristian Dos Santos, Kwame Peprah
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng đầy khó khăn 2-1 dành cho Nam Định trước đội bóng số 1 Campuchia. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt có màn ra quân thuận lợi tại cúp các CLB Đông Nam Á - Shopee Cup 2025/26.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
86'
Khung thành của Nam Định lại bị đe dọa từ đường chuyền nguy hiểm vào vòng cấm của cầu thủ Svay Rieng.
82'
Svay Rieng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2
Patrick tung cú sút rất căng từ khoảng cách chừng 26m, bóng chạm người một cầu thủ Nam Định làm đổi hướng khiến thủ môn Caique chôn chân đứng nhìn.
79'
Đại diện của Việt Nam vẫn đang tổ chức phòng ngự kiên cường trước sức ép liên tục của Svay Riêng.
71'
Phải thi đấu thiếu người, Nam Định buộc phải chuyển sang trạng thái phòng ngự - phản công. Hàng thủ của đại diện Việt Nam vẫn đang thi đấu kín kẽ.
64'
Xà ngang khung thành đã cứu thua cho Thép Xanh Nam Định sau pha lẻn xuống rồi dứt điểm của Kwame Peprah đánh bại thủ môn Caique Santos.
59'
Trọng tài người Hàn Quốc Kim Woosung rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu đối với Eid Mahmoud của Nam Định vì lỗi chơi xấu.
51'
Dẫn trước với tỷ số 2-0, HLV Vũ Hồng Việt cho các học trò chơi thấp, chậm và chắc chắn bên phần sân nhà. Cũng bởi vậy mà Svay Riêng có cơ hội để đẩy cao đội hình gây sức ép.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Nam Định.
45'+6
Eid Mahmoud xử lý khéo léo, vượt qua hai cầu thủ Svay Rieng rồi thực hiện pha solo từ giữa sân. Tiếc cho ngoại binh này khi cú sút bên ngoài vòng cấm là khá tốt nhưng thủ môn của đội khách đã bắt bài.
45'+5
Các cầu thủ Svay Rieng vùng lên mạnh trong những phút bù giờ hòng tìm kiếm cơ hội ghi bàn rút ngắn cách biệt.
40'
Lâm Ti Phông hoàn tất cú đúp trong 4 phút
Lâm Ti Phông chuyền bóng và Hansen có pha qua người đẹp mắt trước khi dứt điểm hiểm hóc đập cột dọc bật ra. Lâm Ti Phông ập vào đá bồi tung lưới Svay Riêng lần thứ hai.
36'
Lâm Ti Phông mở tỷ số tuyệt đẹp
Cú sút ở ngoài vòng cấm của cầu thủ Nam Định bị thủ môn Dara Vireak cản phá xuất sắc. Ngay lập tức bóng từ cánh trái đường căng ngang vào trong để Lâm Ti Phông dứt điểm một chạm bằng lòng trong chân phải đẹp mắt mở tỷ số cho đội chủ nhà.
29'
Nam Định đáp trả mạnh mẽ, Percy Tau đi bóng cắt ngang vòng cấm Svay Rieng, đáng tiếc là cú sút rất căng lại đập trúng vào người đồng đội. Bóng tìm đến vị trí của Lâm Ti Phông, ở vị trí không bị kèm cặp nhưng cựu cầu thủ HAGL lại sút bóng đi chệch cột dọc đội khách.
26'
Khung thành của Nam Định lại chao đảo trước pha tổ chức tấn công sắc nét của Svay Rieng. May cho đội chủ sân Thiên Trường khi thủ thành Caique đã cản phá chính xác cú dứt điểm trong thế đối mặt của Ratanak Min.
21'
Các học trò của HLV Vũ Hồng Việt kiểm soát bóng nhiều hơn đối thủ nhưng chưa có được pha dứt điểm nào thật sự nguy hiểm kể từ đầu trận.
16'
Đội bóng đến từ Campuchia đang thi đấu đầy tự tin ngay trên sân Thiên Trường. Lối chơi áp sát đang gây ra không ít khó khăn cho các nhà ĐKVĐ V-League.
10'
Nam Định có pha phối hợp tấn công ăn ý, đáng tiếc là cú sút xa bóng sống của Văn Công lại quá thiếu chính xác.
6'
Lâm Ti Phông bị rách ở vùng trán sau pha lăn xả, cản phá tình huống dứt điểm của cầu thủ đến từ Campucchia. Trận đấu bị gián đoạn trong ít phút để bác sĩ chăm sóc cho Ti Phông.
3'
CĐV chủ nhà Nam Định trải qua một phen thót tim khi cầu thủ Svay Rieng xử lý khéo léo rồi dứt điểm ở góc hẹp bị thủ môn Caique cản phá chịu phạt góc.
19h30
Trọng tài chính người Hàn Quốc - Kim Woosung thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h25
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai CLB bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
18h32
Đội hình xuất phát của Nam Định
Đội hình xuất phát Nam Định vs Svay Rieng
Nhận định trước trận
Trận đấu giữa Nam Định và Svay Rieng tại Cúp CLB Đông Nam Á hứa hẹn nhiều kịch tính, trong bối cảnh đội bóng thành Nam vừa nhận thất bại trước Ninh Bình và cần một chiến thắng để lấy lại tinh thần. Với lực lượng đồng đều, chất lượng cầu thủ nhỉnh hơn và lối chơi gắn kết, Nam Định được đánh giá cao hơn đại diện Campuchia.
Tuy nhiên, Svay Rieng chắc chắn không dễ bị xem thường. Họ là đương kim vô địch Campuchia hai mùa liên tiếp, đang sở hữu chuỗi 5 trận thắng tại giải quốc nội và có dàn ngoại binh chất lượng đến từ Nhật Bản, châu Phi và Brazil. Mùa trước, họ từng lọt vào chung kết AFC Challenge League và giành ngôi Á quân, minh chứng cho sự tiến bộ vượt bậc.
Dẫu vậy, xét về trình độ và kinh nghiệm, Nam Định vẫn nắm ưu thế. Thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm để khẳng định vị thế và tạo đà cho hành trình phía trước.
Tình hình lực lượng
Nam Định: Văn Toàn, Xuân Son chấn thương dài hạn, Tô Văn Vũ chưa có thể trạng tốt nhất.
Svay Rieng: Đầy đủ lực lượng mạnh nhất.