Trận đấu trên sân nhà Thiên Trường chứng kiến Thép Xanh Nam Định nhập cuộc chệch choạc, để đối thủ Campuchia tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm.

Tuy nhiên, bước ngoặt đến từ phong độ tỏa sáng của Lâm Ti Phông, người ghi liên tiếp hai bàn thắng ở phút 36 và 40, giúp Nam Định khép lại hiệp một với lợi thế dẫn trước.

Nam Định có trận đấu nhọc nhằn trước đội bóng số 1 Campuchia - Ảnh: L.T

Sang hiệp hai, khó khăn bất ngờ ập đến khi Mahmoud phải nhận thẻ đỏ trực tiếp, khiến đội bóng thành Nam chơi thiếu người từ phút 58.

Svay Rieng lập tức tận dụng để gia tăng sức ép, liên tục uy hiếp khung thành Caique. Nỗ lực ấy mang lại bàn rút ngắn tỷ số ở phút 80 sau cú sút xa chạm người đổi hướng. Dẫu vậy, Nam Định vẫn kiên cường bảo toàn chiến thắng 2-1, mang về 3 điểm quý giá trong ngày mở màn.

Ghi bàn:

Nam Định: Lâm Ti Phông (36', 40')

Svay Rieng: Patrick (82')

Thẻ đỏ: Eid Mahmoud (Nam Định 59')

Đội hình ra sân

Nam Định: Caique, Lucas Alves, Jose Walber Amorim, Văn Kiên, Mitchell Dijks (Tô Văn Vũ 29'), Trần Văn Công, A Mít, Lâm Ti Phông, Hansen, Percy Tau, Eid Mahmoud

Svay Rieng: Dara Vireak, Takashi Odawara, Faris Hammouti, Brenno Souza, Krya Saret, Sosidan Nhean, Visal Soeuy, Ryo Fujii, Ratanak Min, Cristian Dos Santos, Kwame Peprah