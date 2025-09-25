Toan tính của ông Kim Sang Sik

Nhìn vào các đợt tập trung gần đây của tuyển Việt Nam, có thể thấy rõ ý đồ của HLV Kim Sang Sik trong việc chuẩn bị một lớp kế cận cho vị trí người gác đền.

Bên cạnh những cái tên dày dạn kinh nghiệm như Nguyễn Đình Triệu và thủ môn Việt kiều Filip Nguyễn, ông thầy người Hàn liên tục "cài cắm" những thủ thành trẻ đầy tiềm năng của lứa U23 hay trẻ hơn như Văn Việt, Trung Kiên, Quan Văn Chuẩn…

HLV Kim Sang Sik đang có kế hoạch dài hơi cho vị trí người gác đền ở tuyển Việt Nam

Đây là một chiến lược hợp lý và có tầm nhìn. Việc cho các thủ môn trẻ được ăn, tập cùng các đàn anh ở tuyển Việt Nam là cách tốt nhất để làm quen với áp lực, học hỏi kinh nghiệm và trưởng thành nhanh hơn.

Dù vậy, ông Kim vẫn chưa một lần mạo hiểm sử dụng họ trong các trận đấu chính thức. Kể cả với những người được đánh giá rất cao, thuyền trưởng tuyển Việt Nam vẫn kiên định với quan điểm: vị trí thủ môn đòi hỏi sự ổn định và kinh nghiệm trận mạc, điều mà các cầu thủ trẻ còn thiếu.

Vì vậy, trong đợt tập trung vào tháng 10 tới, HLV Kim Sang Sik có lẽ vẫn tiếp tục áp dụng phương án này. Các thủ môn trẻ sẽ lại có tên, tiếp tục vai trò "dự bị chiến lược" để học hỏi, trong khi suất bắt chính là cuộc cạnh tranh của những người có kinh nghiệm.

Ai làm ông Kim Sang Sik khó xử?

Kế hoạch của HLV Kim Sang Sik sẽ rất suôn sẻ nếu không có một "biến số" mang tên Đặng Văn Lâm khi cựu số 1 trong khung gỗ tuyển Việt Nam đang sở hữu phong độ cũng như màn trình diễn chói sáng tại LPBank V-League 2025/26.

Với phong độ hiện tại, việc Văn Lâm có một suất trên tuyển là điều gần như mặc định với bất kỳ HLV nào. Thế nhưng, vấn đề lớn nhất nằm ở mối quan hệ giữa thủ thành này và ông Kim Sang Sik mới khiến dư luận quan tâm.

Cần nhớ rằng, kể từ khi ông Kim Sang Sik nắm quyền, Văn Lâm dường như bị "thất sủng". Đỉnh điểm là việc không có tên trong danh sách tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 và cũng vắng mặt ở nhiều đợt tập trung quan trọng sau đó.

Nhưng phong độ cao của Văn Lâm ở V-League đang khiến HLV Kim Sang Sik khó xử

Sự "lạnh nhạt" này cho thấy có thể Văn Lâm không phù hợp với triết lý hoặc yêu cầu nào đó của ông thầy người Hàn. Nhưng việc phớt lờ một thủ môn đang có phong độ cao nhất V-League là một quyết định không hề dễ dàng và có thể tạo ra những tranh cãi.

Liệu lần này, HLV Kim Sang Sik có gạt bỏ những toan tính cũ để trao cơ hội cho người đang có phong độ tốt nhất, hay tiếp tục kiên định với lựa chọn của mình? Câu trả lời sẽ cho thấy rất nhiều điều về cách dùng người và quản trị phòng thay đồ của vị chiến lược gia đến từ Hàn Quốc.