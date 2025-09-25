Tối 25/9, Thép Xanh Nam Định bắt đầu hành trình tại Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26, với trận ra quân trên sân nhà gặp nhà vô địch Campuchia Svay Rieng.

Ở mùa giải năm nay, đội bóng thành Nam có sự khởi đầu không thực sự tốt. Trong trận gần nhất tại V-League, họ thua 0-2 trước tân binh Ninh Bình. Thất bại khiến đoàn quân của HLV Vũ Hồng Việt tụt xuống vị trí thứ 7 trên BXH.

Đây là thời điểm mà Thép Xanh Nam Định cần một chiến thắng hơn bao giờ hết nhằm lấy lại sự tự tin, tinh thần thi đấu của các cầu thủ. Vì vậy, sẽ không bất ngờ khi đội chủ sân Thiên Trường làm tất cả đánh bại Svay Rieng tại Cúp CLB Đông Nam Á 2025/26.

Thép Xanh Nam Định sở hữu dàn ngoại binh chất lượng. Ảnh: T.L

Trước trận đấu, HLV Vũ Hồng Việt khẳng định Thép Xanh Nam Định dành sự tôn trọng cao nhất với đối thủ, nhưng mục tiêu trận này là 3 điểm.

Trên sân nhà, đội ĐKVĐ V-League khả năng chơi tấn công, thậm chí đánh phủ đầu đối thủ. Với dàn ngoại binh chất lượng cùng những cầu thủ nội chơi ăn ý, gắn kết, Thép Xanh Nam Định quyết tâm có bàn thắng sớm ngay trong hiệp 1.

Khác với đấu trường trong nước, Thép Xanh Nam Định chơi tốt ở giải đấu quốc tế. Trận gặp Ratchaburi (Thái Lan) tại AFC Champions League Two, thầy trò HLV Vũ Hồng Việt thắng với tỉ số 3-1.

Tung ra đội hình với nhiều ngoại binh, được tiếp thêm sức mạnh từ khán giả nhà, Thép Xanh Nam Định nếu chơi đúng sức sẽ có chiến thắng ở trận mở màn Cúp khu vực.

Trận Thép Xanh Nam Định vs Svay Rieng lăn bóng vào lúc 19h30, ngày 24/9, trên SVĐ Thiên Trường, Ninh Bình.