HLV Kim Sang Sik không chỉ tìm người thay thế hoặc hỗ trợ Xuân Son, Đình Bắc mà còn phải xây dựng cho tuyển Việt Nam cách ghi bàn, khi thiếu vắng họ trên sân.

Từ hy vọng tới nỗi thất vọng...

Ở ASEAN Cup 2024, các tình huống cố định từng là một trong những phương án giúp tuyển Việt Nam ghi bàn, đặc biệt khi Xuân Son ra mắt người hâm mộ dưới thời HLV Kim Sang Sik.

Hiệu quả mang lại là tương đối cao, không phải những bàn thắng ngẫu nhiên, mà là kết quả của các bài phối hợp được chuẩn bị và tập luyện kỹ lưỡng mà ông thầy người Hàn Quốc yêu cầu các học trò phải làm được.

Bên cạnh sức mạnh hàng công, cùng lúc có sự bổ sung thêm nhiều nhân tố sở hữu thể hình vượt trội, các tình huống cố định được hy vọng tiếp tục là thứ “vũ khí” hiệu quả của tuyển Việt Nam.

Các tình huống cố định từng là niềm hy vọng của tuyển Việt Nam

Nhưng, tới ASEAN Cup 2026, câu chuyện lại khác. Tuyển Việt Nam ghi 21 bàn, tất cả đều đến từ các pha bóng sống. Không có bàn thắng nào từ phạt góc, đá phạt trực tiếp hay phạt đền.

Khi Xuân Son và Đình Bắc cùng ghi 5 bàn, hàng công tuyển Việt Nam vẫn tìm được cách giải quyết trận đấu nên việc thiếu bàn thắng từ các sự thiếu vắng những pha lập công từ các tình huống cố định chưa trở thành vấn đề lớn.

Tới FIFA ASEAN Cup 2026 tuyển Việt Nam gặp rất nhiều khó khăn trong việc tìm đường vào khung thành đối phương, khi gặp hàng thủ chơi thấp. Trong hoàn cảnh ấy, nếu tuyển Việt Nam phát huy được 'tuyệt chiêu' từ các pha bóng cố định, có lẽ tình hình đã khác.

... cần thêm lời giải khi không có Xuân Son, Đình Bắc

Ở đợt tập trung sắp tới đây, HLV Kim Sang Sik hẳn không chỉ tìm người thay thế cho Xuân Son, Đình Bắc, Hoàng Hên… nếu như các chân sút này vắng mặt, mà còn phải có một cách giải mới cho tuyến trên.

Nói cách đơn giản, thuyền trưởng người Hàn Quốc phải tính lại cách tổ chức hàng công, bởi ngoài việc nâng cao chất lượng, sự hiệu quả của những cú sút còn cần khôi phục phương cách đã từng giúp tuyển Việt Nam ghi bàn trước đây.

HLV Kim Sang Sik buộc phải xây dựng lại để hướng đến thành công tại Asian Cup 2027

Đó có thể là các quả phạt góc với người chạy cắt mặt, những pha đưa bóng về cột xa, hoặc tình huống đá phạt của đội tạo cơ hội cho tuyến hai băng lên dứt điểm. Quan trọng ông phải xây dựng cho các cầu thủ biết mình cần di chuyển ở đâu, bóng sẽ được đưa đến vị trí nào và ai chịu trách nhiệm cho tình huống bóng bật ra.

Việc ông Lee Jung Soo, người từng tham gia xây dựng các bài phạt góc, rời BHL hồi tháng 4 cũng là chi tiết đáng chú ý. Không thể khẳng định đây là nguyên nhân khiến hiệu quả của tuyển Việt Nam giảm sút, bởi đối thủ đã có thời gian nghiên cứu, trong khi nhân sự và cách vận hành đội bóng cũng thay đổi. Dù vậy, những gì diễn ra gần đây đủ để ông Kim nhìn lại cách chuẩn bị các tình huống cố định.

Ở Asian Cup, tuyển Việt Nam sẽ gặp những đối thủ có thể hình và khả năng tổ chức phòng ngự tốt hơn. Không dễ để có nhiều khoảng trống phối hợp như ở sân chơi khu vực. Khi Xuân Son có thể vắng mặt, Đình Bắc không thể ra sân ở hai trận đầu, tuyển Việt Nam càng cần những cách ghi bàn khác.

Tuyển Việt Nam không thể bước vào giải đấu với suy nghĩ cứ chơi bóng sống tốt là đủ. Đôi khi, một quả phạt góc được tập kỹ hay một pha đá phạt có chủ đích lại là lối thoát khi mọi nẻo đường đến khung thành bị hoá giải như trong các trận thua trước Thái Lan, Malaysia ở FIFA ASEAN Cup 2026.