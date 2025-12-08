Đội hình ra sân

U22 Philippines: Guimares, Rublico, Noah River, Rosquillo, Gabriel, Monis, Muens, Reyes, Demuynck, Mariona, Banatao. 

U22 Indonesia: Cahya, Markx, Kadel Arel, Ferrari, Dony Tri, Raka, Rivaldo, Jenner, Hannan, Struick, Zijlstra.

Bàn thắng: Banatao 45'+1

Banatao (17) ghi bàn duy nhất cho U22 Philippines. Với hai chiến thắng trước U22 Myanmar và U22 Indonesia, U22 Philippines có được 6 điểm, đoạt tấm vé đầu tiên vào bán kết môn bóng đá nam SEA Games 33 - Ảnh: PFF
08/12/2025 | 20:10

Kết thúc

Chiến thắng xứng đáng giành cho U22 Philippines - Ảnh: JMTV
08/12/2025 | 19:48

90'

Sau tình huống lộn xộn, Hokky đá nối nhanh cự ly gần trúng vào người trung vệ đội trưởng U22 Philippines Sandro Reyes. Trận đấu có 5 phút bù giờ.

08/12/2025 | 19:37

77'

Các cầu thủ trụ cột trên hàng công U22 Philippines như Mariano hay Banatao vừa được rút ra nghỉ. Từ giờ đến cuối trận, họ tập trung vào phòng ngự để bảo toàn thành quả.

08/12/2025 | 19:27

69'

Ivan Jenner bắt volley bên ngoài vòng cấm, bóng đi vào đúng vị trí thủ môn U22 Philippines chọn sẵn.

G7pQzwdbQAABx2I.jpg
Banatao ghi bàn duy nhất của trận đấu cho đến thời điểm này - Ảnh: PFF
08/12/2025 | 19:18

59'

Rafael Struick có cơ hội tuyệt vời để gỡ hòa nhưng cú đá bằng chân phải lại đưa bóng bay ra ngoài.

08/12/2025 | 19:13

50'

Ngay đầu hiệp hai, U22 Indonesia tràn lên tấn công mạnh mẽ. Robin vừa vào sân có pha lắc người động tác giả loại bỏ hậu vệ áo xanh. Tuy nhiên, cú đá căng ở góc hẹp lại đi vọt xà đáng tiếc.

08/12/2025 | 18:56

Kết thúc hiệp 1

G7pQJ9mbAAAkuEh.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về U22 Philippines - Ảnh: T.I
08/12/2025 | 18:46

45'+1

Bàn thắng (0-1, Banatao): Cầu thủ U22 Philippines thực hiện quả ném biên rất mạnh khiến hàng thủ Indonesia lúng túng. Banatao ập vào đánh đầu cận thành quyết đoán mở tỷ số cho U22 Philippines.

G7pQ19saAAA1UQo.jpg
Banatao ăn mừng bàn mở tỷ số - Ảnh: PFF
08/12/2025 | 18:43

43'

Rivaldo tiếp tục thử vận mới cú pha nã rocket ngoài tuyến hai, bóng bay hơi cao so với khung thành.

08/12/2025 | 18:35

35'

U22 Indonesia đang tạo ra thế trận lấn lướt. Rivaldo có cơ hội quăng chân ngoài vòng cấm khá nguy hiểm.

08/12/2025 | 18:28

28'

Trung vệ Ferrari bất ngờ nã đại bác từ khoảng cách hơn 30m nhưng thủ thành U22 Phillippines - Guimares bay người xuất sắc cứu thua.

08/12/2025 | 18:22

22'

Dony Tri thực hiện pha đá phạt từ cánh phải vào trong vòng cấm cực kỳ khó chịu, buộc thủ môn U22 Philippines phải đẩy bóng ra.

G7phMdQaoAAEPRx.jpg
Thế trận diễn ra hấp dẫn - Ảnh: T.I
08/12/2025 | 18:13

13'

U22 Indonesia dần bắt nhịp với cuộc chơi, khi họ tìm cách khác thác vào khoảng trống giữa cặp trung vệ đối thủ.

08/12/2025 | 18:06

5'

Bị đánh giá thấp hơn nhưng U22 Philippines đang nhập cuộc đầy chủ động, với các đợt triển khai tấn công liên tục.

08/12/2025 | 18:02

18h

Trận đấu bắt đầu.

08/12/2025 | 17:42

17h30

G7o9pWvacAAwSHg.jpg
G7o9pWsasAAUFe8.jpg
Các cầu thủ U22 Philippines khởi động trước trận - Ảnh: PFF
08/12/2025 | 17:41

17h

G7o3skRa8AAW8Fe.jpg
Đội hình ra sân U22 Indonesia - Ảnh: T.I
584542345_17929113153161222_5327669752839345037_n.jpg
Đội hình ra sân u22 Philippines - Ảnh: PFF

08/12/2025 | 00:02

16h30

G7aCu4tb0AAjavs.jpg
G7aIiJoaAAAveEl.jpg
U22 Philippines có khởi đầu tốt với chiến thắng 2-0 trước U22 Myanmar - Ảnh: PFF
08/12/2025 | 00:02

16h

G7o19mSacAAnaMJ.jpg
Trận đấu hứa hẹn sẽ cực kỳ hấp dẫn 
