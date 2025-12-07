Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)
Sáng 7/12, đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) lên đường sang Thái Lan tham dự SEA Games 33, đặt mục tiêu giành từ 90-110 HCV để đứng trong top đầu Đại hội.
Lịch thi đấu SEA Games 33 của đoàn Việt Nam: VietNamNet cập nhật lịch thi đấu của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 mới nhất tại đây.
Lý Hoàng Nam xuất sắc đánh bại Jack Wong (Trung Quốc) trong trận chung kết, giành danh hiệu PPA Tour đầu tiên trong sự nghiệp thi đấu pickleball.