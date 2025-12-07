W-sea games 18.JPG.jpg
Chỉ còn 2 ngày nữa SEA Games 33 chính thức khai mạc tại Bangkok, Thái Lan. Tuy nhiên đến thời điểm này, theo ghi nhận của phóng viên VietNamNet, nhiều hạng mục vẫn chưa hoàn thiện.
W-sea games 2.JPG.jpg
Nước chủ nhà Thái Lan đang chạy đua với thời gian trước lễ khai mạc.
W-sea games 15.JPG.jpg
Lễ khai mạc và bế mạc SEA Games 33 đều diễn ra tại SVĐ Rajamangala, địa điểm đăng cai nhiều sự kiện thể thao - văn hóa quan trọng của Thái Lan từ trước tới nay. SVĐ 37 năm tuổi này có sức chứa hơn 50.000 chỗ ngồi còn tổ chức hai bảng đấu của môn bóng đá nam (trong đó có U22 Việt Nam), trận bán kết và chung kết.
W-sea games 12.JPG.jpg
Sân Rajamangala nằm trong tổ hợp thể thao Hua Mark, nơi tổ chức tới 12 môn thể thao tại SEA Games 33, trong đó có bơi lội.
W-sea games 17.JPG.jpg
Các công nhân tất bật làm vệ sinh xung quanh sân Rajamangala.
W-sea games 1.JPG.jpg
Phía trong sân Rajamangala, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc càng hối hả.
W-sea games 8.JPG.jpg
SEA Games 33 là cơ hội để Thái Lan khẳng định vị thế "đầu tàu" thể thao Đông Nam Á.
W-sea games 13.JPG.jpg
Thái Lan đang tăng tốc hoàn tất khâu chuẩn bị, khẳng định sẽ tổ chức thành công SEA Games trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức.
W-sea games 4.JPG.jpg
Mặt cỏ sân Rajamangala có chất lượng rất tốt. Tuyển Việt Nam từng có kỷ niệm rất đẹp tại đây trong trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2024.
W-sea games 7.JPG.jpg
BTC giữ kín kịch bản lễ khai mạc tới phút chót.
W-sea games 10.JPG.jpg
Một màn trình diễn moto nước dự kiến là một trong những chương trình trong lễ khai mạc.
W-sea games 11.JPG.jpg
Khu vực sân khấu chính và đài lửa SEA Games 33.
W-sea games 16.JPG.jpg
Các công nhân đang làm tăng ca để kịp tiến độ.
W-sea games 9.JPG.jpg
Đoàn TTVN tham dự SEA Games 33 với thành phần gồm 1.165 thành viên, trong đó có 842 VĐV, 189 HLV, 19 chuyên gia, thi đấu ở 47/66 môn, với tổng cộng 443/573 nội dung tranh tài. 
W-sea games 19.JPG.jpg
SEA Games 33 đang nóng lên từng ngày.

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

