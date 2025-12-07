Cục diện bảng B môn bóng đá nam SEA Games 33 đang đẩy U22 Việt Nam vào tình thế phải “sống còn” đúng nghĩa. Sau lượt trận đầu, thầy trò HLV Kim Sang Sik có 3 điểm và hiệu số +1, bằng điểm Malaysia nhưng xếp sau do kém hiệu số bàn thắng bại.

Trong khi đó, U22 Lào đã hết cơ hội với 0 điểm sau hai trận, khiến cuộc đua vé đi tiếp chỉ còn xoay quanh U22 Việt Nam và U22 Malaysia.

U22 Việt Nam (áo trắng) buộc phải đánh bại U22 Malaysia để tự quyết định số phận - Ảnh: T.P

Thể thức giải khiến áp lực càng lớn: ba bảng đấu nhưng chỉ đội nhất bảng và một đội nhì xuất sắc nhất giành quyền vào bán kết. Nghĩa là U22 Việt Nam không chỉ phải hướng đến suất nhất bảng mà còn phải tự bảo đảm số điểm và hiệu số đủ cạnh tranh nếu rơi xuống vị trí nhì.

Trận đấu ngày 11/12 vì thế được xem là “chung kết” thực sự của bảng B. U22 Việt Nam buộc phải chơi với sự tập trung tối đa, nhất là trước Malaysia - đội bóng đã ghi 4 bàn ở trận ra quân và cho thấy khả năng tấn công đa dạng.

Một kết quả hòa vẫn có thể giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik nuôi hy vọng, nhưng chỉ chiến thắng mới mở toang cánh cửa vào bán kết và tránh phụ thuộc vào việc so sánh thành tích với các bảng còn lại.

Trong bối cảnh áp lực lớn nhưng động lực mạnh mẽ, U22 Việt Nam vẫn có quyền tin vào chiếc vé bán kết nếu tận dụng tốt thời cơ ở trận đấu sinh tử này.

