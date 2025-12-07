Lịch thi đấu SEA Games 33 - VietNamNet cập nhật lịch thi đấu mới nhất Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 được tổ chức tại Thái Lan.
Lịch thi đấu đầy đủ của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 33
Lịch thi đấu bóng đá SEA Games 33: VietNamNet cập nhật toàn bộ lịch thi đấu môn bóng đá tại SEA Games 33 diễn ra từ ngày 9 đến 20/12/2025 tại Thái Lan.
SEA Games 33 tiếp tục có biến động lớn khi mưa lũ tại Thái Lan khiến bảng B bóng đá nam phải chuyển địa điểm thi đấu, đồng thời có đội rút lui buộc BTC thay đổi toàn bộ lịch trình, ảnh hưởng đến U22 Việt Nam.