Không có phép màu nào cho U22 Indonesia để có thể đi tiếp tại SEA Games 33. Đội quân của HLV Indra Sjafri chính thức trở thành cựu vương Đại hội Thể thao Đông Nam Á.
U22 Indonesia nên tự trách mình khi phung phí nhiều cơ hội, lối chơi rời rạc và sai lầm của chính ông Indra Sjafri.
Tiền đạo Jens Raven được kỳ vọng nhiều, nhưng chỉ vào sân ít phút cuối. Cầu thủ 20 tuổi nhanh chóng lập cú đúp, nhưng chỉ khiến cuộc chia tay của U22 Indonesia thêm bi kịch.
Chính Jens Raven đã ngồi xuống sân khóc. U22 Indonesia nhìn U22 Malaysia vào bán kết khi có cùng 3 điểm, cùng hiệu số +1 nhưng ít hơn về bàn thắng.
Ghi bàn:
U22 Indonesia: Toni Firmansyah 45', Jens Raven 89', 90'+5.
U22 Myanmar: Min Maw Oo 30'.
*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U22 Indonesia vs U22 Myanmar:
90'+7
Hết giờ! U22 Indonesia 3-1 U22 Myanmar!
Jens Raven vào sân và ghi 2 bàn, nhưng không đủ để Garuda Muda vào bán kết. Cầu thủ gốc Hà Lan đã bật khóc. HLV Sjafri đưa anh vào quá muộn.
90'+6
Bàn thắng! 3-1 cho U22 Indonesia! Cầu thủ nhập tịch Jens Raven hoàn tất cú đúp, với pha đánh đầu cận thành từ tình huống phạt góc.
90'
Hiệp 2 có 6 phút bù giờ.
90'
Không vào! Trong pha phản công nhanh, cầu thủ U22 Myanmar sút xa rất căng, khiến thủ môn Daffa Fasya vất vả cứu thua.
89'
Bàn thắng! U22 Indonesia dẫn 2-1! Sự điều chỉnh của ông Sjafri phát huy tác dụng, Muhammad Ferarri dâng cao kiến tạo, để Jens Raven thoải mái dứt điểm vào lưới ở cự ly gần.
86'
Cầu thủ U22 Myanmar bị chuột rút khiến trận đấu liên tục dừng lại. Sự gián đoạn ảnh hưởng đến tâm lý U22 Indonesia.
82'
U22 Indonesia tiếp tục thay người. HLV Indra Sjafri muốn dồn lên tìm đột biến trong vài phút cuối.
79'
Xà ngang! Trong pha ném biên quen thuộc, trung vệ Kakang Rudianto đánh đầu hiểm, thủ môn Hein Htet Soe bay người hết cỡ chạm nhẹ đẩy bóng chạm xà ngang ra ngoài.
72'
Xà ngang! Trong tình huống câu bổng vào vòng cấm, hậu vệ U23 Malaysia lao người đánh đầu cản phá đưa bóng chạm xà ngang. May mắn cho anh là không có phản lưới.
70'
Nguy hiểm! Đội trưởng Ivar Jenner tung cú sút chân trái về góc thấp phía cột gần, thủ môn U22 Myanmar đổ người cản phá thành công.
65'
Toni Firmansyah có tình huống xử lý phản cảm với cầu thủ U22 Myanmar khi bóng đã ra hết biên ngang. Cầu thủ U22 Indonesia bắt đầu nổi nóng vì bế tắc.
62'
Hokky Caraka thoát xuống trống trải, quyết định không tung cú sút góc hẹp mà căng ngang nhưng quá mạnh so với tầm lao vào của đồng đội.
55'
Không vào! U22 Myanmar phản công nhanh, đội trưởng Zaw Win Thein xâm nhập vòng cấm đặt lòng chân trái đi cao hơn khung thành.
50'
U22 Indonesia cố gắng đẩy cao đội hình chơi tấn công. U22 Myanmar chọn lối đá thấp.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! U22 Indonesia 1-1 U22 Myanmar!
U22 Myanmar có thế trận tốt, ghi bàn dẫn trước tuyệt đẹp. Tuy nhiên, thủ môn Hein Htet Soe tặng quà để đối thủ gỡ hòa.
45'
Bàn thắng! U22 Indonesia gỡ hòa 1-1! Món quà từ trên trời xuống. Trong pha phạt góc đơn giản, thủ môn Hein Htet Soe xử lý kém để bóng rơi trước mặt, Toni Firmansyah dễ dàng dứt điểm cận thành vào lưới trống.
44'
Không vào! U22 Indonesia phạt góc liên tục, hai pha dứt điểm liên tiếp bị các cầu thủ U22 Myanmar phá bóng ngay trước vạch vôi.
41'
Không vào! Cơ hội tốt cho U22 Indonesia từ pha ném biên
39'
U22 Indonesia đá rời rạc. Cặp tiền đạo gốc Hà Lan Mauro Zijlstra và Rafael Struick không có tiếng nói chung. Ivar Jenner ở giữa sân thiếu các đường chuyền đột biến.
31'
U22 Indonesia buộc phải tăng cường thêm nhân tố tấn công. Đội bóng xứ Vạn đảo phải ghi 4 bàn nếu muốn vào bán kết.
29'
Bàn thắng! U22 Myanmar dẫn 1-0! Bất ngờ xảy ra, các cầu thủ Myanmar dàn xếp phối hợp đẹp mắt, bóng được nhả từ vòng cấm trở lại để Min Maw Oo từ ngoài vòng cấm má trong chân phải thành bàn.
25'
Sau những phút đầu muốn tấn công phủ đầu, U22 Indonesia đang rất bế tắc. Khung thành U22 Myanmar đang xa xăm.
Thời gian trôi đi càng làm tăng áp lực với Garuda Muda.
19'
Cú sút của cầu thủ U22 Myanmar chạm Dion Markx đổi hướng, may mắn thủ môn Daffa Fasya tập trung bắt bóng.
14'
Trận đấu diễn ra cân bằng và có nhiều pha va chạm, bóng đang lăn chủ yếu ở giữa sân.
8'
U22 Myanmar thi đấu ăn miếng trả miếng với đối thủ.
4'
Không vào! U22 Indonesia dồn ép, Rayhan Hannan từ tuyến sau băng lên sút căng đi chệch cột dọc.
1'
Trận đấu bắt đầu.
Đội hình xuất phát
U22 Indonesia: Cahya, Markx, Kadel Arel, John Heitinga, Pamungkas, Raka, Rivaldo, Jenner, Hannan, Struick, Zijlstra.
U22 Myanmar: Htet Soe, Wai Yan, Chaw, Phone Khan, Kar Kyaw, Wanna Aung, Aung Thiha, Wai Phone, Phyo, Toe Aung, Win Thein