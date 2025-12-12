Highlights U22 Indonesia 3-1 U22 Myanmar (Nguồn: FPT Play):

Không có phép màu nào cho U22 Indonesia để có thể đi tiếp tại SEA Games 33. Đội quân của HLV Indra Sjafri chính thức trở thành cựu vương Đại hội Thể thao Đông Nam Á.

U22 Indonesia nên tự trách mình khi phung phí nhiều cơ hội, lối chơi rời rạc và sai lầm của chính ông Indra Sjafri.

U22 Indonesia rời SEA Games 33 trong bi kịch. Ảnh: ANTARA

Tiền đạo Jens Raven được kỳ vọng nhiều, nhưng chỉ vào sân ít phút cuối. Cầu thủ 20 tuổi nhanh chóng lập cú đúp, nhưng chỉ khiến cuộc chia tay của U22 Indonesia thêm bi kịch.

Chính Jens Raven đã ngồi xuống sân khóc. U22 Indonesia nhìn U22 Malaysia vào bán kết khi có cùng 3 điểm, cùng hiệu số +1 nhưng ít hơn về bàn thắng.

Ghi bàn:

U22 Indonesia: Toni Firmansyah 45', Jens Raven 89', 90'+5.

U22 Myanmar: Min Maw Oo 30'.

