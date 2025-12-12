"So với trận thắng U22 Lào rất khó khăn, U22 Việt Nam tiến bộ trông thấy trong trận đánh bại U22 Malaysia 2-0. Cần phải nhấn mạnh rằng trước khi trận đấu diễn ra, U22 Việt Nam chịu rất nhiều áp lực, thách thức, nhưng các cầu thủ trẻ điềm tĩnh vượt qua. Đoàn quân của HLV Kim Sang Sik giải quyết đối thủ ngay trong hiệp 1 với 2 bàn thắng. Đó là bước tiến rất đáng ghi nhận", BLV Quang Tùng đánh giá.

Bên cạnh tâm lý vững vàng, ý chí chiến đấu cao, U22 Việt Nam cũng có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng về chuyên môn. Theo BLV Quang Tùng, ngay ở bàn mở tỉ số, U22 Việt Nam để lại dấu ấn về cách tổ chức.

U22 Việt Nam trưởng thành sau từng trận. Ảnh: S.N

"Các cầu thủ còn trẻ nhưng đã rất đĩnh đạc, quả phạt góc được tổ chức chính xác khiến đối phương không thể chống đỡ và phải nhận bàn thua", BLV Quang Tùng nói.

Đó là tình huống ở phút 11, từ quả phạt góc, bóng được đưa đến chân Đình Bắc trước khi anh cứa lòng vào trong. Hiểu Minh bất ngờ có mặt ở khu vực vòng cấm trước khi làm tung lưới U22 Malaysia.

"So với U22 Lào, U22 Malaysia mạnh hơn nhiều. Trong một trận đấu các cầu thủ chịu áp lực lớn phải thắng, đã thể hiện được cái tầm của U22 Việt Nam hơn đối thủ. Cá nhân tôi tin lứa cầu thủ này rất tự tin, luôn có nhiều giải pháp cho mỗi trận đấu chứ không bế tắc. Đây cũng là lứa mà chúng ta có hàng phòng ngự chất lượng", BLV Quang Tùng đánh giá về U22 Việt Nam.

Ở bán kết SEA Games 33, U22 Việt Nam gặp U22 Philippines. BLV Quang Tùng cho rằng chỉ cần chơi đúng sức, đoàn quân của HLV Kim Sang Sik sẽ làm được điều mình cần là chiến thắng để đi tới trận đấu cuối cùng tại giải.

U22 Việt Nam tự tin vào chung kết SEA Games. Ảnh: S.N

"U22 Philippines có chất lượng như U22 Malaysia, vì thế mà U22 Việt Nam tự tin đánh bại đối thủ này ở bán kết, thậm chí còn có nhiều giải pháp trong tấn công để giải quyết trận đấu.

Ở SEA Games năm nay, U22 Việt Nam chỉ có chút khinh suất, chưa đánh giá đúng và mất tập trung ở trận gặp U22 Lào. Đó cũng là hệ quả của trận ra quân.

Nhưng trận gặp U22 Philippines tôi nghĩ U22 Việt Nam không có vấn đề gì mà lo lắng. Tất nhiên đội bóng trẻ nào cũng có nhiều điểm phải hoàn thiện, nhưng tôi tin là Đình Bắc và các đồng đội có trình độ cao hơn đối thủ, có thể giải quyết trong 90 phút thi đấu chính thức, giành vé vào cung kết", BLV Quang Tùng chốt lại.

