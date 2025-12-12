U22 Indonesia bước vào lượt đấu cuối cùng vòng bảng SEA Games 2033 với một tâm thế mới, bởi cơ hội đi tiếp được mở ra nhờ chiến thắng 2-0 của U22 Việt Nam trước U22 Malaysia.

Trong bối cảnh đội bóng trẻ xứ Vạn đảo thua sốc trong trận ra quân và rơi xuống vị trí cuối cùng trong nhóm các đội nhì bảng, diễn biến ở bảng B đã trở thành cú hích quan trọng.

Từ chỗ tuyệt vọng, U22 Indonesia tìm thấy ánh sáng nhờ U22 Việt Nam. Ảnh: ANTARA

U22 Việt Nam thắng U22 Malaysia không chỉ làm thay đổi cục diện bảng đấu mà còn giúp U22 Indonesia còn cơ hội đi tiếp.

Trước đó, truyền thông Indonesia bi quan, nghĩ đến khả năng bị loại ngay trước khi đá lượt cuối với U22 Myanmar (18h00 ngày 12/12), nếu U22 Việt Nam hòa U22 Malaysia – kết quả giúp hai đội dắt nhau đi tiếp.

Ngay cả HLV Indra Sjafri ban đầu cũng không mấy lạc quan về tình hình nhà ĐKVĐ SEA Games. Ông bị chỉ trích khi công khai chê một số học trò vì trận thua U22 Philippines.

Vì thế, truyền thông Indonesia cho rằng U22 Việt Nam vừa tặng món quà cho “Garuda Muda”.

“U22 Việt Nam mở ra cơ hội cho U22 Indonesia”, tờ Bola viết. Giờ là lúc thầy trò Indra Sjafri phải nắm lấy cơ hội.

Trong nội bộ U22 Indonesia, chiến thắng của U22 Việt Nam cũng được mọi người ăn mừng.

Mặc dù vậy, Indra Sjafri hiểu rằng họ phải làm rất nhiều để có thể biến “món quà” của U22 Việt Nam thành chiếc vé bán kết.

Trước trận gặp U22 Myanmar, U22 Indonesia xác định rõ nhiệm vụ: không chỉ thắng, mà phải thắng cách biệt ít nhất 3 bàn để vượt U22 Malaysia trong cuộc đua chỉ số phụ.

Hiệu số của U22 Indonesia hiện là -1, chưa ghi bàn nào. Trong khi đó, U22 Malaysia có hiệu số +1 và ghi 4 bàn.

Điều này có nghĩa, nếu thắng cách biệt 2 bàn, ưu thế thuộc về U22 Malaysia. Nếu U22 Indonesia thắng 4-2, các chỉ số sẽ cân bằng và hai đội còn phải tính điểm kỷ luật (hay điểm fair-play).

U22 Indonesia phải thắng cách biệt 3 bàn. Ảnh: Bola

U22 Indonesia phải tấn công toàn diện. Ông Sjafri thử nghiệm nhân sự và nhiều đội hình khác nhau, từ 4-2-4 đến 4-3-3, hoặc 4-2-3-1 quen thuộc khi còn dẫn U20.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, tinh thần của U22 Indonesia đang ở mức tích cực. Họ hiểu rằng giải đấu chưa khép lại và mọi thứ vẫn có thể thay đổi chỉ sau một đêm.

“Mục tiêu World Cup của chúng tôi đã thất bại, vì vậy, điều duy nhất lúc này là tập trung bảo vệ HCV SEA Games”, đại diện của LĐBĐ Indonesia tuyên bố.

Từ thông điệp đó, U22 Indonesia xác định trận gặp U22 Myanmar là 90 phút sinh tử, nơi mọi sai lầm đều phải được hạn chế tối đa và tất cả những cơ hội cần chuyển hóa thành bàn thắng.

U22 Indonesia thi đấu với tâm lý của đội bóng không còn đường lùi. Chiến thắng tối thiểu không còn ý nghĩa; cách biệt 2 bàn cũng bất lợi. Chỉ có một lựa chọn: cách biệt 3 bàn, hoặc về nước.