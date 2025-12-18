Highlights U22 Malaysia 2-1 U22 Philippines (Nguồn: FPT Play):

Trận tranh HCĐ SEA Games 33 giữa U22 Malaysia và U22 Philippines diễn ra đầy kịch tính với phần thắng sát nút 2-1 nghiêng về phía “Hổ Vàng”.

Trận đấu diễn ra với tốc độ không cao. Dù vậy, phút 28, sai lầm của thủ môn U22 Philippines dẫn đến bàn thắng mở tỷ số cho U22 Malaysia.

Haqimi Azim ghi bàn vào lưới cả hai đội. Ảnh: FAM

Những phút cuối hiệp 1 là sàn diễn của Haqimi Azim. Đầu tiên, anh đánh đầu vào lưới nhà giúp U22 Philippines gỡ hòa.

Sau đó, chính Haqimi Azim sửa sai với tình huống đột phá qua thủ môn đối phương ghi bàn.

U22 Philippines hoàn toàn bế tắc, phải chấp nhận nhìn đối phương giành HCĐ.

Ghi bàn:

U22 Malaysia: Danish Hakimi 28', Haqimi Azim 43'.

U22 Philippines: Haqimi Azim 36'/phản lưới.

Đội hình xuất phát:

U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Haqimi Azim.

U22 Philippines: Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Alex Monis, Gabriel Guimaraes, Banatao, Dylan Demuynck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa U22 Malaysia vs U22 Philippines: