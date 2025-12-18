Highlights U22 Malaysia 2-1 U22 Philippines (Nguồn: FPT Play):
Trận tranh HCĐ SEA Games 33 giữa U22 Malaysia và U22 Philippines diễn ra đầy kịch tính với phần thắng sát nút 2-1 nghiêng về phía “Hổ Vàng”.
Trận đấu diễn ra với tốc độ không cao. Dù vậy, phút 28, sai lầm của thủ môn U22 Philippines dẫn đến bàn thắng mở tỷ số cho U22 Malaysia.
Những phút cuối hiệp 1 là sàn diễn của Haqimi Azim. Đầu tiên, anh đánh đầu vào lưới nhà giúp U22 Philippines gỡ hòa.
Sau đó, chính Haqimi Azim sửa sai với tình huống đột phá qua thủ môn đối phương ghi bàn.
U22 Philippines hoàn toàn bế tắc, phải chấp nhận nhìn đối phương giành HCĐ.
Ghi bàn:
U22 Malaysia: Danish Hakimi 28', Haqimi Azim 43'.
U22 Philippines: Haqimi Azim 36'/phản lưới.
Đội hình xuất phát:
U22 Malaysia: Zulhilmi, Aduibullah, Moses Raj, Alif Ahmad, Danish, Muhammad, Rahman, Ziad, Shafizan, Izwan, Haqimi Azim.
U22 Philippines: Nicholas Guimaraes, Noah Leddel, Sandro Reyes, Alex Monis, Gabriel Guimaraes, Banatao, Dylan Demuynck, Muens Gavin, Santiago Rublico, Jaime Rosquillo, Javier Mariona.
90'+6
Hết giờ! U22 Malaysia 2-1 U22 Philippines!
Không thể tấn công, U22 Philippines phải nhận thất bại. U22 Malaysia giành HCĐ.
Trận đấu khép lại với hình ảnh cầu thủ hai đội gây hấn.
90'
Hiệp 2 có 5 phút bù giờ.
87'
Otu Banatao xoay trở giữa vòng vây cầu thủ áo vàng, nỗ lực sút bóng đi vào tay thủ môn U22 Malaysia.
78'
Không vào! Alakiu đánh đầu trống trải, thủ môn Zulhilmi Sharani xuất sắc cứu thua.
77'
U22 Philippines chọn giải pháp rót bóng bổng vào vòng cấm không hiệu quả. Hàng thủ nhiều tầng của U22 Malaysia hoạt động chắc chắn.
74'
U22 Philippines cho rằng bóng chạm tay cầu thủ U22 Indonesia, trận đấu vẫn tiếp tục.
67'
Rosquillo nỗ lực đánh đầu nhưng bóng đi thẳng vào vị trí thủ môn U22 Malaysia.
63'
U22 Malaysia duy trì phòng ngự tốt. U22 Philippines tấn công bế tắc.
56'
U22 Philippines đang tạo sức ép lớn lên phần sân U22 Malaysia.
49'
Cứu thua! Cầu thủ U22 Philippines đánh đầu rất hiểm, thủ môn Zulhilmi Sharani xuất sắc bay người đẩy bóng qua xà ngang.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45'+4
Hiệp 1 kết thúc! U22 Malaysia 2-1 U22 Philippines!
Chất lượng chuyên môn không cao, nhưng đã có 3 bàn được ghi.
45'+3
Không vào! Rất tiếc cho U22 Malaysia. Faris Danish thực hiện cú vẩy má chân trái trong vòng cấm bị Nicholas cứu thua.
45'
Hiệp 1 có 2 phút bù giờ.
43'
Bàn thắng! U22 Malaysia dẫn 2-1! Trong pha phản công nhanh, Haqimi Azim tăng tốc vượt qua thủ môn U22 Philippines rồi sút bóng vào khung thành trống.
40'
U22 Philippines đang cố gắng tăng tốc.
35'
Bàn thắng! U22 Philippines gỡ hòa! Trong pha ném biên cực mạnh, Haqimi Azim đánh đầu bóng ngược ra sau và đi thẳng vào khung thành nhà.
28'
Bàn thắng! U22 Malaysia dẫn 1-0! Trong pha phạt góc, thủ môn Nicholas mắc sai lầm khi để bóng ộc ra, tình huống lộn xộn được Danish Hakimi kết thúc vào khung thành trống.
27'
Không vào! Haqimi Azim đột phá rồi sút xa rất căng, thủ môn Nicholas Guimaraes đẩy bóng ra ngoài.
22'
Pha phối hợp tấn công tốt của U22 Philippines, nhưng đã có lỗi việt vị.
18'
U22 Philippines có phần lấn lướt, nhưng trận đấu diễn ra chậm và chưa có pha bóng thực sự nguy hiểm.
11'
Bóng chạm cột dọc khung thành U22 Malaysia nhưng có lỗi việt vị U22 Philippines.
5'
Thủ môn Zulhilmi Sharani hóa giải tình huống lộn xộn trước khung thành U22 Malaysia.
4'
Hai đội nhập cuộc với tốc độ không cao. U22 Malaysia xây dựng đội hình thấp.
1'
Trận đấu bắt đầu.