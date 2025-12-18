"Tôi kỳ vọng U22 Việt Nam chơi một trận thật sảng khoái trước U22 Thái Lan. Chúng ta có HCV SEA Games và từng thắng chính Thái Lan trong trận chung kết năm 2022 ở Việt Nam. Lúc đó chúng ta chơi chặt chẽ, còn bây hãy chơi một trận cởi mở với họ.

Các cầu thủ U22 Việt Nam tiềm năng và còn trẻ, nhưng nên chơi chủ động. Về phía Thái Lan, tôi nghĩ họ cũng sẵn sàng đá đôi công. Tôi cho rằng dù chúng ta chơi thực dụng hay chủ động đều thắng Thái Lan. Nếu chơi thực dụng, ta có thể thắng họ tối thiểu 1-0, còn nếu chơi chủ động thì tỷ số có thể là 2-1", BLV Quang Huy đánh giá về trận chung kết SEA Games giữa U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan.

Đình Bắc và các đồng đội sẵn sàng cho trận chung kết với Thái Lan. Ảnh: S.N

"Thái Lan thực ra không quá nổi trội ở giải này nhưng tôi cũng chưa thấy điểm yếu ở họ. Nhưng về mặt bằng chung, về con người, tôi vẫn đánh giá U22 Việt Nam nhỉnh hơn. Chúng ta có chiều sâu lực lượng tốt hơn", BLV Quang Huy nói thêm.

Về U22 Việt Nam, BLV Quang Huy tin tưởng Đình Bắc sẽ tỏa sáng: "Tôi đặt niềm tin vào Đình Bắc. Cậu ấy là người có khả năng tạo ra đột biến, dù không ghi được bàn thì ít nhất cũng kéo theo 2 cầu thủ đối phương. Tuy nhiên trong một trận chung kết trước Thái Lan, các nhân tố ghi bàn có thể vẫn tới từ ghế dự bị, đấy chính là cái tài của HLV Kim Sang Sik mà tôi chờ đợi".

U22 Việt Nam tự tin chiến thắng. Ảnh: S.N

Trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik bày tỏ sự lo ngại với công tác trọng tài, và BLV Quang Huy cũng có quan điểm tương tự: "Đây là vấn đề chúng ta phải đặc biệt chú ý. Các cầu thủ cần phải tránh bị lâm vào trạng thái say đòn mà quá chân dẫn tới thẻ phạt. Tuy nhiên tôi cũng nghĩ là các cầu thủ của chúng ta đa phần chơi ở V-League, dày dạn trận mạc nên biết cách để tiết chế".

Trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 18/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Xem SEA Games 33, sát cánh cùng Đoàn Thể thao Việt Nam, trọn vẹn nhất trên FPT Play, tại: http://fptplay.vn