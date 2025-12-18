Gạt sang một bên yếu tố trọng tài, bước vào chung kết bóng đá nam SEA Games 33 (19h30 hôm nay, 18/12), đội tuyển U22 Việt Nam cần thể hiện tốt nhất những phẩm chất chuyên môn.

Có 3 yếu tố quan trọng mà HLV Kim Sang Sik cần giúp U22 Việt Nam hoàn thành, để đánh bại U22 Thái Lan ngay tại “chảo lửa” Rajamangala ở thủ đô Bangkok.

Kèm chặt Yotsakorn Burapha

Một phần sức mạnh của U22 Thái Lan là Yotsakorn Burapha – chân sút số 1 tại SEA Games 33, đồng thời cũng là trung tâm vận hành của mọi phương án tấn công.

Yotsakorn là mũi nhọn nguy hiểm của U22 Thái Lan. Ảnh: Changsuek

Yotsakorn ghi 6 bàn thắng ở đại hội lần này, với phong cách đa dạng. Thành tích của anh gấp 3 lần nhóm có nhiều bàn thắng thứ hai tại SEA Games 33 – bao gồm Đình Bắc.

Cầu thủ 20 tuổi nổi bật với khả năng chọn vị trí, xử lý một chạm tốt, đánh đầu giỏi.

Đồng thời, anh đặc biệt nguy hiểm ở các tình huống bóng chết. Trận bán kết với U22 Malaysia là minh chứng, khi anh ghi bàn duy nhất từ cú sút phạt trực tiếp tuyệt đẹp.

Điểm đáng chú ý ở Yotsakorn là sự cân bằng giữa thể hình, kỹ thuật và tư duy chơi bóng. Anh không đứng chờ bóng trong vòng cấm, mà thường xuyên lùi xuống kéo giãn hàng thủ, tạo khoảng trống cho Thanakrit Chotmuangpak hay Iklas Sanron.

HLV Kim Sang Sik cần có giải pháp hóa giải Yotsakorn, cũng như giúp các cầu thủ U22 Việt Nam tỉnh táo để tránh bị Thanakrit và Iklas Sanron “câu” các tình huống đá phạt gần vòng cấm.

Phong tỏa Seksan Ratree

Nếu Yotsakorn là mũi giáo trên hàng công, thì Seksan Ratree chính là bộ não điều khiển nhịp chơi của U22 Thái Lan.

Lối đá của U22 Thái Lan dựa vào Seksan. Ảnh: Changsuek

Trong vai trò đội trưởng, Seksan mang đến sự chững chạc của một cầu thủ giàu kinh nghiệm quốc tế.

Seksan không cần hoạt động quá rộng, nhưng luôn xuất hiện đúng thời điểm để giữ nhịp, thoát pressing và phân phối bóng hợp lý.

Từ khoác áo Thái Lan nhiều trận, Seksan đọc tình huống tốt hơn phần lớn cầu thủ cùng lứa. Ở SEA Games 33, U22 Thái Lan gần như luôn triển khai bóng qua chân anh.

Vai trò của Seksan còn nằm ở khả năng tổ chức khối đội hình. Anh thường xuyên chỉ đạo vị trí, giữ cự ly đội hình để U22 Thái Lan không bị kéo vào guồng quay của đối thủ.

Vì thế, trong trận chung kết, nhiệm vụ của tuyến giữa U22 Việt Nam rất quan trọng. Ông Kim Sang Sik có thể đặt niềm tin vào Thái Sơn để hạn chế không gian của Seksan.

Một khi Seksan bị phong tỏa hoặc buộc phải lùi quá sâu tìm bóng, U22 Thái Lan sẽ mất đi trục kết nối quan trọng nhất, dẫn đến 3 tuyến bị chia cắt.

Khai thác điểm yếu phòng ngự biên

Trái với hình ảnh kiểm soát bóng và tổ chức tấn công tốt, hệ thống phòng ngự biên của U22 Thái Lan lại bộc lộ nhiều vấn đề.

U22 Thái Lan không giỏi phòng ngự biên. Ảnh: FAM

Cặp hậu vệ Pichitchai Sienkrathok (phải) và Phon-Ek Jensen (trái) thường xuyên để lộ khoảng trống phía sau lưng khi dâng cao, trong khi khả năng xoay trở và bọc lót của họ không thực sự tốt.

Ngay cả khi U22 Malaysia chỉ còn chơi với 10 người ở bán kết, họ vẫn nhiều lần khai thác được hai hành lang biên của Thái Lan bằng những pha đột phá nguy hiểm.

Vấn đề không nằm ở số lượng người, mà ở tốc độ xử lý và khả năng đọc tình huống của các hậu vệ trẻ Thái Lan.

Khi bị kéo giãn và buộc phải quay mặt về khung thành, họ tỏ ra lúng túng, để đối phương xâm nhập vòng cấm khá dễ dàng.

Đây chính là cơ hội rõ ràng cho U22 Việt Nam. Với Đình Bắc và Khuất Văn Khang sở hữu kỹ thuật tốt, cùng khả năng xử lý bóng không gian hẹp, các “Chiến binh Sao Vàng” có vũ khí để khai thác điểm yếu này của đối thủ.

Bóng đá luôn tiềm ẩn nhiều bất ngờ, chiến thuật đa dạng. Dù vậy, nếu đảm bảo 3 yếu tố này, U22 Việt Nam có cơ hội lớn để khoác lên cổ tấm HCV SEA Games 33.

