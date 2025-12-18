Thông tin từ VFF, danh tính tổ trọng tài điều hành trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan tại SEA Games 33 được BTC giữ kín tới phút cuối. Đây là điều khá khó hiểu bởi ở các giải đấu lớn, tên các trọng tài thường được thông báo trước vài ngày.

Vấn đề trọng tài đang trở thành tâm điểm khi tuyển nữ Việt Nam bị "cướp" bàn thắng hợp lệ của Bích Thùy, trong trận chung kết với Philippines tối 17/12.

Vị trợ lý trọng tài này có quyết định sai sót nghiêm trọng. Ảnh: S.N

Đó là tình huống cầu thủ Việt Nam đứng trên hậu vệ Philippines tới vài mét, và trợ lý trọng tài người Lào có góc quan sát rất thuận lợi, nhưng vẫn căng cờ báo việt vị. Việc không được công nhận bàn thắng khiến tuyển nữ Việt Nam không thể bảo vệ tấm HCV sau loạt luân lưu may rủi.

“Tôi không dám chê bai SEA Games lần này, nhưng phải nói là tất cả tổ trọng tài thổi cho bóng đá nữ đều không chuẩn. Tuyển nữ Việt Nam thiệt thòi ở 2 tình huống. Một là pha đá bóng chạm tay từ quả tạt của Thanh Nhã (trận gặp Philippines ở vòng bảng), và đến bây giờ cái pha ghi bàn không việt vị thì lại phất việt vị”, HLV Mai Đức Chung nói.

U22 Việt Nam quyết giành HCV SEA Game. Ảnh: S.N

Trở lại với trận chung kết môn bóng đá nam, thầy trò HLV Kim Sang Sik có lý do để lo lắng về sự công tâm, chính xác của các trọng tài, khi đội chủ nhà làm tất cả để có được tấm HCV SEA Games sau nhiều năm chờ đợi.

"Vai trò của trọng tài là vô cùng quan trọng. Mong các trọng tài làm việc tốt để bảo vệ các cầu thủ và tạo điều kiện để hai đội chơi một cách công bằng, trận đấu diễn ra một cách trọn vẹn nhất", HLV Kim Sang Sik nhấn mạnh.

Trận U22 Việt Nam vs U22 Thái Lan lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 18/12 trên SVĐ Rajamangala (Bangkok, Thái Lan).

Song Ngư (từ Bangkok, Thái Lan)

