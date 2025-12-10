G7wLu09WQAAoaNR.jpg
Đội hình ra sân Chelsea
editorial_uefa_com atalanta_bc_v_chelsea_fc_ _uefa_champions_league_2025_26_league_phase_md6.jpg
Hai đội tạo ra thế trận cân bằng
G7wVrjwW0AA248E.jpg
Lookman là cái tên nổi bật nhất trên hàng công Atalanta
G7wQlOVXIAA4vi6.jpg
Phút 27, Joao Pedro đệm cận thành đưa bóng vào lưới đội chủ nhà, sau đường căng ngang bên cánh trái của Reece James
G7wTxLaXkAAe829.jpg
Dù trọng tài biên phất cờ báo việt vị, nhưng sau khi xem VAR, trọng tài đã công nhận bàn thắng cho Chelsea
G7wT3sPXkAEIe7f.jpg
Đồng đội chúc mừng Joao Pedro
G7wUoUxXoAELswB.jpg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Chelsea 
G7wYC5oWAAAcXdy.jpg
Sang hiệp hai, Atalanta tràn lên tấn công mạnh mẽ
G7wiWutXYAAUdN_.jpg
Phút 55, Scamacca đánh đầu cận thành quân bình tỷ số 1-1
editorial_uefa_com fbl eur c1 barcelona frankfurt (4).jpg
Niềm vui của tiền đạo người Italia
G7wjBD3XUAErlCP.jpg
Phút 83, De Ketelaere tung cú đá chân phải quyết đoán nhằm góc hẹp ghi bàn thứ 2 cho Atalanta
G7wjBD4XEAEO30L.jpg
Đội chủ nhà ngược dòng thành công
G7wkdoGWMAAaKOj.jpg
Chelsea nhận thất bại tức tưởi

Nguồn ảnh: Chelsea Photos, Uefa, CFC, One Football, BR Football