Để Sporting vượt lên dẫn trước nhưng Bayern Munich vẫn thực hiện cuộc lội ngược dòng thành công với chiến thắng 3-1 tại Champions League.
Nguồn ảnh: Chelsea Photos, Uefa, CFC, One Football, BR Football
Liverpool làm khách trên sân Inter ở Champions League với quyết định mạnh tay của Arne Slot, khi loại Mohamed Salah khỏi danh sách đăng ký.
Nhận định bóng đá Inter vs Liverpool: Mohamed Salah bị gạt khỏi đội khi Liverpool làm khách của Inter ở vòng bảng Cúp C1.
Real Madrid được loan tin đang tìm thuyền trưởng mới, sẽ sa thải Xabi Alonso, nếu để thua Man City tại Bernabeu lúc 3h ngày 11/5, tại Champions League.
Ruben Amorim tiết lộ câu nói trong giờ nghỉ giải lao giúp MU bừng tỉnh trong hiệp 2, thắng tưng bừng 4-1 Wolves, rạng sáng 9/12.