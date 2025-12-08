Delap dính chấn thương sau tình huống va chạm với trung vệ Senesi. Tổn thương phần vai khiến cầu thủ người Anh phải rời sân cuối hiệp một.

Nguồn tin từ giới truyền thông xứ sương mù cho hay, Liam Delap bị trật khớp vai nên phải nghỉ thi đấu khoảng 2 tháng.

Trước đó, chàng tân binh đến từ Ipswich cũng đã "ngồi chơi xơi nước" quãng thời gian dài do chấn thương gân kheo và mới trở lại từ cuối tháng 10.

Liam Delap mới bị trật khớp vai - Ảnh: SunSport

Sau chuyến làm khách trên sân Vitality, HLV Enzo Maresca thừa nhận: "Thật không may, Delap sẽ phải nghỉ thi đấu một thời gian nữa.

Chúng tôi chưa biết sẽ mất bao lâu, nhưng vai cậu ấy khá tệ. Delap thật kém may, bởi Chelsea đang cần một tiền đạo cắm chất lượng."

Kể từ ngày gia nhập The Blues với mức phí 30 triệu bảng, Liam Delap mới ghi được 2 bàn thắng nhưng vẫn chưa lần nào nổ súng tại Ngoại hạng Anh.

Giới mộ điệu cho rằng, dường như Delap là nạn nhân tiếp theo dính "lời nguyền số 9" ở sân Stamford Bridge, khi những tiền đạo Chelsea thường gây thất vọng.

Trong bối cảnh không có mũi nhọn tin cậy, HLV Maresca buộc phải thường xuyên đẩy Joao Pedro lên đá cao nhất. Tài năng trẻ Marc Guiu cũng sẽ có nhiều cơ hội vào sân thử lửa hơn.