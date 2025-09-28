Đội hình ra sân
Newcastle: Pope, Thiaw, Botman, Burn, Livramento, Murphy, Bruno, Joelinton, Tonali, Gordon, Woltemade.
Arsenal: Raya, Timber, Gabriel, Mosquera, Calafiori, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres.
Bàn thắng: Woltemade 34' - Merino 84', Gabriel 90'+6
|Kết quả
|Vòng 6
|27/09/2025 18:30:00
|Brentford 3 - 1 Manchester United
|27/09/2025 21:00:00
|Chelsea 1 - 3 Brighton
|27/09/2025 21:00:00
|Crystal Palace 2 - 1 Liverpool
|27/09/2025 21:00:00
|Leeds 2 - 2 Bournemouth
|27/09/2025 21:00:00
|Manchester City 5 - 1 Burnley
|27/09/2025 23:30:00
|Nottingham Forest 0 - 1 Sunderland
|28/09/2025 02:00:00
|Tottenham 1 - 1 Wolves
|28/09/2025 20:00:00
|Aston Villa 3 - 1 Fulham
|28/09/2025 22:30:00
|Newcastle 1 - 2 Arsenal
Kết thúc
90'+6
Bàn thắng (1-2, Gabriel): Từ quả phạt góc bên cánh phải do Odegaard thực hiện, Gabriel bật cao hơn tất cả đánh đầu cận thành tung lưới Newcastle.
90'
Hiệp hai có 8 phút bù giờ.
86'
Elanga đá bóng bật vào tay Gabriel trong vòng cấm Arsenal. VAR vào cuộc nhưng không có penalty cho Newcastle.
84'
Bàn thắng (1-1, Mikel Merino): Declan Rice tạt vào từ bên cánh trái cho Merino đánh đầu ngược đẳng cấp gỡ hòa cho Pháo thủ.
76'
Newcastle tổn thất nhân sự khi hậu vệ cánh Livramento dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng, phải rời sân trên cáng nhường chỗ cho Lascelles.
70'
Gyokeres xoay người volley rất nhanh ở góc hẹp, bóng đi cắt ngang khung thành Newcastle.
64'
Newcastle phản công thần tốc với pha băng lên của Murphy. Tuy nhiên, ở nhịp cuối cùng, cú đá bị Declan Rice chặn lại.
59'
Zubimendi vẩy đường chuyền đẳng cấp cho Timber xâm nhập khu cấm địa đánh đầu hiểm hóc. May cho Newcastle là thủ môn Nick Pope bay người đẩy ra xuất thần.
55'
Bóng được chuyền vào vòng cấm để Eze ngả người volley qua xà.
52'
Pháo thủ đang cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ.
Kết thúc hiệp 1
45'
Hiệp một có 7 phút bù giờ.
41'
Sau bàn thua, các cầu thủ Arsenal có phần bị lung lay tinh thần và thất thế trong những tình huống tranh chấp tay đôi.
34'
Bàn thắng (1-0, Nick Woltemade): Từ tình huống dàn xếp phạt góc bên cánh trái, Gordon tạt vào thuận lợi để Woltemade đánh đầu cận thành tung lưới Arsenal.
31'
Arsenal đang tấn công mạnh ở hai biên. Saka lao lên bên cánh phải rồi tung cú đá căng nhưng Pope đã khép góc.
25'
Trossard xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc sấm sét ở góc hẹp dội cột dọc bật ra.
24'
Arsenal dàn xếp đá phạt khá hay. Gyokeres chuyền vào bằng đầu để Calafiori đánh đầu cận thành sạt cột dọc.
17'
Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính cho rằng Nick Pope không phạm lỗi và hủy quyết định thổi phạt đền.
15'
Sau đường chuyền về tai hại của Murphy, Gyokeres băng xuống buộc Nick Pope phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.
13'
Newcastle liên tục được hưởng các quả phạt góc. Thiaw một lần bật lên đánh đầu nhưng David Raya ôm gọn.
5'
Nhận bóng đầu vòng cấm, Eze bắt volley chân trái hiểm hóc. May cho Newcastle là thủ thành Nick Pope đổ người cứu thua xuất sắc.
2'
Arsenal được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Bóng được tạt vào trong cho Gyokeres đánh đầu nguy hiểm.
22h30
Trận đấu bắt đầu.
21h15
21h
20h
Thông tin lực lượng
Newcastle: Fabian Schar, Yoane Wissa và Jacob Ramsey chấn thương.
Arsenal: Kai Havertz, Gabriel Jesus, Madueke vắng mặt vì chấn thương. Odegaard có thể tái xuất.