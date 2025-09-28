G182E40XkAANgxP.jpg
Gabriel ghi bàn quyết định phút 96 - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Newcastle: Pope, Thiaw, Botman, Burn, Livramento, Murphy, Bruno, Joelinton, Tonali, Gordon, Woltemade.

Arsenal: Raya, Timber, Gabriel, Mosquera, Calafiori, Zubimendi, Rice, Eze, Saka, Trossard, Gyokeres.

Bàn thắng: Woltemade 34' - Merino 84', Gabriel 90'+6

Kết quả
Vòng 6
27/09/2025 18:30:00 Brentford 3 - 1 Manchester United
27/09/2025 21:00:00 Chelsea 1 - 3 Brighton
27/09/2025 21:00:00 Crystal Palace 2 - 1 Liverpool
27/09/2025 21:00:00 Leeds 2 - 2 Bournemouth
27/09/2025 21:00:00 Manchester City 5 - 1 Burnley
27/09/2025 23:30:00 Nottingham Forest 0 - 1 Sunderland
28/09/2025 02:00:00 Tottenham 1 - 1 Wolves
28/09/2025 20:00:00 Aston Villa 3 - 1 Fulham
28/09/2025 22:30:00 Newcastle 1 - 2 Arsenal
29/09/2025 | 00:52

Kết thúc

G181x0KW0AAcj8l.jpeg
Arsenal giành chiến thắng siêu kịch tính - Ảnh: P.L
29/09/2025 | 00:51

90'+6

Bàn thắng (1-2, Gabriel): Từ quả phạt góc bên cánh phải do Odegaard thực hiện, Gabriel bật cao hơn tất cả đánh đầu cận thành tung lưới Newcastle.

resources_premierleague_pulselive_com 2237903483.jpg
G184QKwW4AARMS9.jpg
Niềm vui của trung vệ người Brazil - Ảnh: P.L
29/09/2025 | 00:23

90'

Hiệp hai có 8 phút bù giờ.

29/09/2025 | 00:20

86'

Elanga đá bóng bật vào tay Gabriel trong vòng cấm Arsenal. VAR vào cuộc nhưng không có penalty cho Newcastle.

29/09/2025 | 00:19

84'

Bàn thắng (1-1, Mikel Merino): Declan Rice tạt vào từ bên cánh trái cho Merino đánh đầu ngược đẳng cấp gỡ hòa cho Pháo thủ.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 09 28T171855Z_971090832_UP1EL9S1C3H2G_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND NEW ARS.jpg
Merino tỏa sáng đúng lúc - Ảnh: P.L
29/09/2025 | 00:09

76'

Newcastle tổn thất nhân sự khi hậu vệ cánh Livramento dính chấn thương đầu gối nghiêm trọng, phải rời sân trên cáng nhường chỗ cho Lascelles.

29/09/2025 | 00:03

70'

Gyokeres xoay người volley rất nhanh ở góc hẹp, bóng đi cắt ngang khung thành Newcastle.

resources_premierleague_pulselive_com 2025 09 28T162717Z_513784988_UP1EL9S19PFY4_RTRMADP_3_SOCCER ENGLAND NEW ARS.jpg
Saka gây thất vọng ở hiệp hai, rời sân nhường chỗ cho Martinelli - Ảnh: P.L
28/09/2025 | 23:57

64'

Newcastle phản công thần tốc với pha băng lên của Murphy. Tuy nhiên, ở nhịp cuối cùng, cú đá bị Declan Rice chặn lại.

28/09/2025 | 23:52

59'

Zubimendi vẩy đường chuyền đẳng cấp cho Timber xâm nhập khu cấm địa đánh đầu hiểm hóc. May cho Newcastle là thủ môn Nick Pope bay người đẩy ra xuất thần.

28/09/2025 | 23:47

55'

Bóng được chuyền vào vòng cấm để Eze ngả người volley qua xà.

G18oV7pXEAArtFE.jpeg
Eze chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: Premier League
28/09/2025 | 23:46

52'

Pháo thủ đang cố gắng đẩy cao đội hình tấn công tìm bàn gỡ.

28/09/2025 | 23:32

Kết thúc hiệp 1

G18k4v WYAA9e5T.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Newcastle - Ảnh: NUFC
28/09/2025 | 23:15

45'

Hiệp một có 7 phút bù giờ.

28/09/2025 | 23:12

41'

Sau bàn thua, các cầu thủ Arsenal có phần bị lung lay tinh thần và thất thế trong những tình huống tranh chấp tay đôi.

28/09/2025 | 23:06

34'

Bàn thắng (1-0, Nick Woltemade): Từ tình huống dàn xếp phạt góc bên cánh trái, Gordon tạt vào thuận lợi để Woltemade đánh đầu cận thành tung lưới Arsenal.

G18hyeSasAAeE11.jpg
G18id28XAAAXHCX.jpg
Woltemade ghi bàn mở tỷ số - Ảnh: CBS

28/09/2025 | 23:02

31'

Arsenal đang tấn công mạnh ở hai biên. Saka lao lên bên cánh phải rồi tung cú đá căng nhưng Pope đã khép góc.

28/09/2025 | 22:55

25'

Trossard xâm nhập vòng cấm rồi kết thúc sấm sét ở góc hẹp dội cột dọc bật ra.

28/09/2025 | 22:54

24'

Arsenal dàn xếp đá phạt khá hay. Gyokeres chuyền vào bằng đầu để Calafiori đánh đầu cận thành sạt cột dọc.

28/09/2025 | 22:47

17'

Tuy nhiên, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính cho rằng Nick Pope không phạm lỗi và hủy quyết định thổi phạt đền.

28/09/2025 | 22:46

15'

Sau đường chuyền về tai hại của Murphy, Gyokeres băng xuống buộc Nick Pope phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trọng tài lập tức chỉ tay vào chấm phạt đền.

G18eoV9XcAA4DBU.jpeg
Tình huống Nick Pope va chạm với Gyokeres
28/09/2025 | 22:43

13'

Newcastle liên tục được hưởng các quả phạt góc. Thiaw một lần bật lên đánh đầu nhưng David Raya ôm gọn.

28/09/2025 | 22:35

5'

Nhận bóng đầu vòng cấm, Eze bắt volley chân trái hiểm hóc. May cho Newcastle là thủ thành Nick Pope đổ người cứu thua xuất sắc.

resources_premierleague_pulselive_com 2237887027.jpg
Joelinton phạm lỗi với Saka - Ảnh: Premier League
28/09/2025 | 22:32

2'

Arsenal được hưởng quả đá phạt bên cánh phải. Bóng được tạt vào trong cho Gyokeres đánh đầu nguy hiểm.

28/09/2025 | 22:27

22h30

Trận đấu bắt đầu.

28/09/2025 | 21:27

21h15

G18GZpmXcAA5LZI.jpeg
Đội hình ra sân Newcastle - Ảnh: NUFC
G18GIjpXkAAWNtd.jpg
Đội hình ra sân Arsenal - Ảnh: AFC
28/09/2025 | 14:05

21h

G128urmXQAE2rqB (1).jpeg
G128urmXQAE2rqB.jpeg
Cầu thủ Arsenal tập luyện trước trận - Ảnh: AFC
28/09/2025 | 14:05

20h

Thông tin lực lượng

Newcastle: Fabian Schar, Yoane Wissa và Jacob Ramsey chấn thương.

Arsenal: Kai Havertz, Gabriel Jesus, Madueke vắng mặt vì chấn thương. Odegaard có thể tái xuất.

skysports newcastle united_7028677.jpg
Woltemade sẽ "đấu súng" với Gyokeres - Ảnh: Sky Sports
