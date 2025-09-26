Giao kèo hiện tại giữa Saliba và Pháo thủ còn thời hạn đến 2027. Thời gian qua, Real Madrid liên tục có những động thái chèo kéo trung vệ người Pháp về Bernabeu.

Tuy nhiên, chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận, Saliba đã cam kết sẽ tiếp tục gắn bó lâu dài với Arsenal thông qua bản hợp đồng đến năm 2030.

William Saliba cam kết tương lai với Arsenal - Ảnh: SunSport

Ở giao kèo mới, William Saliba sẽ được trả mức lương tương tự Bukayo Saka - cầu thủ đang nhận thù lao cao nhất tại sân Emirates, khoảng 300.000 bảng/tuần.

Đây là tin cực vui với HLV Mikel Arteta bởi ông rất muốn giữ chân Saliba - người được đánh giá tốt nhất dưới hàng thủ The Gunners hiện nay.

Ở tuổi 24, chàng tuyển thủ Pháp sở hữu nền tàng thể chất ấn tượng, thi đấu mạnh mẽ và quyết đoán. Ngoài ra, Saliba có tố chất thủ lĩnh, biết cách chỉ huy hàng phòng ngự.

Hồi đầu năm, trong cuộc trả lời phỏng vấn trước truyền thông, William Saliba nói: "Hy vọng tôi sẽ đặt bút ký vào bản hợp đồng mới.

Hiện vẫn chưa có gì mới nhưng các bên đã có những cuộc thương thảo ban đầu tốt đẹp. Chúng ta cùng chờ xem diễn biến tiếp theo nhé."

Việc Saliba cam kết tương lai ở đội bóng Bắc London khiến các quan chức Real Madrid bị sốc. Nhiều khả năng họ sẽ chuyển hướng sang săn đón Konate của Liverpool hè tới.