22h30 ngày 28/9, sân St James Park:

Bàn gỡ phút bù giờ của Martinelli giúp Pháo thủ thoát thua Man City, nhưng với kết quả đó, Arsenal hiện đang kém ĐKVĐ Liverpool 5 điểm trên bảng xếp hạng.

Một bầu không khí thất vọng bao trùm nửa đổ Bắc London. Xuất hiện những lời chỉ trích về đội hình bảo thủ và chiến thuật tẻ nhạt của Mikel Arteta.

Arsenal sẽ có chuyến làm khách khó khăn - Ảnh: Tod

Arsenal đối diện nguy cơ bị bỏ xa nếu họ tiếp tục để thua tại St James' Park, nơi mà thành tích đối đầu không như mong đợi.

Trên thực tế, The Gunners thua cả 3 chuyến làm khách gần nhất đến sân Newcastle, và thất bại 4 trận kể từ lúc Arteta lên nắm quyền.

Chích chòe đang đặt mục tiêu đánh bại Pháo thủ mà không để thủng lưới. Tuy nhiên, họ cần cải thiện hàng công để tái hiện chiến tích, bởi mới chỉ 3 lần xé lưới đối phương ở Ngoại hạng Anh mùa này.

Sau khi Alexander Isak ra đi, khoảng trống lớn xuất hiện. Anthony Gordon ban đầu được đá cao nhất, đã tung ra 10 cú dứt điểm nhưng vẫn tịt ngòi.

Cuối phiên chợ hè, Nick Woltemade xuất hiện như "vị cứu tinh". Tiền đạo người Đức lập tức để lại dấu ấn với pha lập công duy nhất giúp Newcastle hạ Wolves tại vòng 4.

Nick Woltemade đã ghi bàn cho Newcastle - Ảnh: G.B

Dù Newcastle sở hữu hàng công tệ thứ hai giải đấu từ đầu mùa, các học trò Eddie Howe đang được ngợi khen ở khâu phòng ngự, giữ sạch lưới 3 trận Premier League gần đây.

Sẵn lợi thế sân nhà cùng lối đá chắc chắn, Newcastle chắc chắn sẽ gây ra nhiều khó khăn cho Pháo thủ, vốn thường bế tắc trước các đội bóng phòng ngự có tính tổ chức cao.

Tỷ lệ châu Á: Arsenal chấp 1/4 (1/4: 0) - TX: 2 1/4

Dự đoán: Hòa 1-1

Thông tin lực lượng

Newcastle: Fabian Schar, Yoane Wissa và Jacob Ramsey chấn thương.

Arsenal: Kai Havertz, Gabriel Jesus, Madueke vắng mặt vì chấn thương. Odegaard có thể tái xuất.

Đội hình dự kiến

Newcastle: Pope; Trippier, Botman, Burn, Livramento; Guimaraes, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Gordon.

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Gabriel, Calafiori; Odegaard, Zubimendi, Rice; Saka, Gyokeres, Eze.