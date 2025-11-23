G6YZEWmWkAA3Aq_.jpg
Barnes là người hùng của Newcastle - Ảnh: P.L

Đội hình ra sân

Newcastle: Pope; Livramento, Thiaw, Schar, Hall; Tonali, Guimaraes, Joelinton; Murphy, Woltemade, Barnes.

Man City: Donnarumma, Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly, Nico, Bernardo, Foden, Cherki, Doku, Haaland.

Bàn thắng: Barnes 63', 70' - Dias 68'

23/11/2025 | 02:30

Kết thúc

Chiến thắng ấn tượng của Newcastle - Ảnh: P.L
23/11/2025 | 02:21

85'

Thế công của Man City không có gì mới mẻ nên dễ dàng bị hàng thủ Newcastle hóa giải.

23/11/2025 | 02:09

76'

Pep gia tăng hàng công với Reijnders, Bobb và Savinho.

23/11/2025 | 02:02

70'

Bàn thắng (2-1, Harvey Barnes): Niềm vui của các cầu thủ Man City chỉ kéo dài đúng 2 phút. Sau pha đánh đầu dội cột của Bruno Guimaraes, Barnes xuất hiện đúng lúc kết thúc cự ly gần nâng tỷ số lên 2-1.

Pha ghi bàn của Harvey Barnes - Ảnh: P.L
23/11/2025 | 01:56

68'

Bàn thắng (1-1, Ruben Dias): Tận dụng tình huống lộn xộn sau quả phạt góc, Ruben Dias bắt volley đưa bóng xuyên qua rừng chân gỡ hòa 1-1.

Ruben Dias volley gỡ hòa đẹp mắt - Ảnh: P.L
23/11/2025 | 01:52

63'

Bàn thắng (1-0, Harvey Barnes): Newcastle đánh vào trung lộ với pha phối hợp giữa Bruno Guimaraes và Harvey Barnes. Người kết thúc cuối cùng là Barnes với cú đá vào góc xa tung lưới Man City.

Barnes khai thông bế tắc - Ảnh: P.L

23/11/2025 | 01:47

57'

Woltemade một lần nữa thử tài thủ môn Donnarumma nhưng pha kết thúc cắt mặt vẫn chưa thể thành công.

23/11/2025 | 01:37

50'

Hai đội đang chơi đôi công. Haaland lao xuống cố gắng vượt qua Thiaw nhưng bất thành.

23/11/2025 | 01:18

Kết thúc hiệp 1

45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: MCFC
23/11/2025 | 01:12

42'

Cherki chuyền vào thuận lợi cho Foden đá nối ngay, bóng bay sạt cột gang tấc.

23/11/2025 | 01:07

33'

O'Reilly thoát xuống sát đường biên ngang rồi trả ngược cho Haaland dứt điểm nhanh không thắng được Nick Pope.

Haaland chưa có duyên ghi bàn - Ảnh: P.L
23/11/2025 | 00:56

25'

Newcastle tổ chức phản công ấn tượng. Nick Woltemade băng xuống kết thúc chân phải nhưng chưa thể khuất phục được "người nhện" Donnarumma.

23/11/2025 | 00:49

16'

Phil Foden xâm nhập vòng cấm bị trung vệ Schar truy cản. VAR can thiệp nhưng không có penalty cho Man City.

23/11/2025 | 00:43

12'

Bóng được tạt vào từ cánh phải cho Woltemade bật cao đánh đầu. May cho Man City là Donnarumma xuất sắc đổ người cứu thua.

resources_premierleague_pulselive_com 2247366553.jpg
Donnaruma cứu thua xuất sắc - Ảnh: Premier League
23/11/2025 | 00:37

7'

Sau tình huống đá phạt góc, Cherki xử ký kỹ thuật bên cánh trái rồi sút căng ở góc hẹp đúng vào vị trí thủ môn Nick Pope.

23/11/2025 | 00:31

0h30

Trận đấu bắt đầu.

23/11/2025 | 00:11

0h

Đội hình ra sân Newcastle - Ảnh: NUFC
Đội hình ra sân Man City - Ảnh: MCFC
21/11/2025 | 23:34

22h30

Haaland và đồng đội tập luyện trước trận - Ảnh: MCFC
21/11/2025 | 23:33

22h

Thông tin lực lượng

Newcastle: Tino Livramento, Wissa vắng mặt vì chấn thương. Khả năng ra sân của Joelinton, Osula còn bỏ ngỏ.

Man City: Duy nhất Kovacic chấn thương.

assets_goal_com Anthony Gordon Newcastle Erling Haaland Man City.jpg
Trận đấu hứa hẹn hấp dẫn - Ảnh: Goal
