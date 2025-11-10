Sân Etihad trong ngày Pep Guardiola đạt mốc 1.000 trận cầm quân, diễn ra đại tiệc tưng bừng, dù đối thủ của họ là các nhà đương kim giữ cúp Liverpool.

Các pha lập công của Haaland, Nico Gonzalez và Jeremy Doku đã mang lại chiến thắng giòn 3-0 cho Man City trước thầy trò Arne Slot.

Pep Guardiola có cảm giác Man City đang trở lại với thói quen của những mùa giải họ làm bá chủ bóng đá Anh, sau mùa giải sa sút bất thường. Ảnh: Man City FC

Kết quả ấy đưa đội của Pep Guardiola lên vị trí thứ 2 trên BXH Ngoại hạng Anh 2025/26, sau 11 vòng đấu và chỉ còn kém Arsenal 4 điểm – đội đã để Sunderland cầm chân 2-2 ở vòng đấu này.

Trong ngày nhận được rất nhiều lời chúc đánh dấu gia nhập CLB 1.000, như từ Sir Alex Ferguson, HLV Jurgen Klopp, hay từ đội bóng cũ Barca,… Pep Guardiola bày tỏ điều hân hoan của ông chính là cái cảm giác Man City thực sự trở lại đường đua vô địch Premier League mùa này.

Ông chia sẻ: “Tôi đã nói với các cầu thủ của mình rằng: Đừng làm chỉ vì hôm qua Arsenal không thắng mà hãy bước ra chơi vì tin rằng chúng ta có thể đấu với nhà vô địch nước Anh và cho họ thấy rằng, Man City đã sẵn sàng để cạnh tranh với họ mùa này.

Hôm nay, Man City đã chứng tỏ được điều đó. Chúng tôi đã làm được trước Liverpool, nhất là trong hiệp 1”.

Với việc đang dẫn đầu, Arsenal (26 điểm) được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho ngôi vị ở giải năm nay và Pep Guardiola đã gửi thông điệp đến thầy trò Mikel Arteta – đường đua còn dài, chưa thể nói trước được gì và đội chiến thắng danh hiệu sẽ là những người luôn có sự tiến bộ mỗi ngày!

Haaland và Phil Foden thư thả... ăn táo sau khi Man City đè bẹp 3-0 Liverpool. Ảnh: Man City FC

Cũng cần nói thêm, Arsenal đã 3 năm liên tiếp gần nhất đều về nhì, do không thể hiện được sức mạnh và bản lĩnh ở những giai đoạn quyết liệt nhất.

“Tôi đã nói trong vài ngày qua, vào tháng 10 và 11 thì bạn không thể vô địch Ngoại hạng Anh. Người chiến thắng cuối cùng là đội đều gặt được những tiến bộ theo thời gian.

Bản thân bạn có cảm giác đội bóng ngày càng phát triển và bạn sẽ chiến đấu đến cùng để giành chức vô địch. Đó không phải là bạn đứng đầu trong tháng 9 hay 10, mà bạn phải ngày một tốt lên. Mỗi khi Man City xưng vương Ngoại hạng Anh, mọi thứ luôn là như vậy.

Lúc này, tôi có cảm giác là Man City đang đi theo hướng đó. Tôi có cảm giác đội nhà đang trở lại với nhiều thứ. Tôi không thích hiệp 2 của đội trước Bournemouth, cũng như hiệp 2 trước Liverpool và cả nửa tiếng cuối trận trên sân Brentford. Đây là lúc để chúng tôi phát triển như một đội, đang học cách chơi tốt hơn theo nhiều cách khác nhau. Và tôi có cảm giác chúng tôi đang tiến bộ hơn…”.