1. Một người bạn thân thiết của Pep Guardiola đứng đợi ngoài phòng họp chiến thuật trước trận gặp Brentford (1-0), chờ HLV của Man City bước ra.

“Cậu mất bao lâu để chuẩn bị buổi họp này?”, nhà báo và nhà toán học người Argentina, Adrian Paenza – hỏi khi vừa tới từ Leeds, nơi ông theo dõi dấu chân của Marcelo Bielsa. El Pais bắt đầu bài viết nhân chiến lược gia Tây Ban Nha đạt mốc 1.000 trận cầm quân trong sự nghiệp.

Pep trong trận Man City thắng Liverpool, trận 1.000 trên cương vị HLV. Ảnh: MCFC

Guardiola, chỉ nói chuyện 20 phút với cầu thủ, đáp lại: “Bốn ngày”. Câu trả lời ấy khiến Paenza mỉm cười mãn nguyện.

Guardiola sống vì bóng đá, và hiện tại, sống vì Man City. Ông không mệt mỏi với nửa xanh thành Manchester, dù từng kiệt sức sau quãng thời gian ở Barcelona.

Với Bayern Munich, ông cũng chỉ ở lại 3 năm. Tại City, ông vẫn gắn bó kể từ khi mối lương duyên bắt đầu vào mùa hè năm 2016.

Những người rời đi thường là trợ lý của ông, thậm chí cả người bạn thân Txiki Begiristain, được công nhận là giám đốc thể thao vĩ đại nhất lịch sử CLB, cầu thủ thông minh nhất của “Dream Team” (theo lời Johan Cruyff).

Nhiều người rời đi sau hơn 9 năm, không rõ vì chán Manchester, vì mệt mỏi với Pep, hay vì muốn tự do bay xa hơn sau khi đã “tốt nghiệp” trường Guardiola.

Một số đang sống thoải mái ở London (Mikel Arteta, Enzo Maresca), số khác lại ở tận Mexico (Domenec Torrent).

Cũng có những người như Juanma Lillo, tự do, uyên bác, đi rồi lại về, khác hẳn với HLV thể lực Lorenzo Buenaventura, người luôn theo sát Pep với sự hiền hậu và hiểu biết sâu sắc về thể trạng cầu thủ.

2. “Ở Manchester, đường phố không trừng phạt cậu”, Begiristain nói, tóm tắt lý do khiến Guardiola hạnh phúc và say mê Premier League đến vậy.

Ông cảm thấy hài lòng với mối quan hệ cùng Khaldoon Al Mubarak (chủ tịch), Ferran Soriano (CEO) và người bạn thân thiết Manel Estiarte (trưởng phòng hỗ trợ cầu thủ).

Guardiola không cảm thấy bị giám sát. Ông có thể đi bộ, lái xe mà không bị dòm ngó.

Ở Man City, Pep hoàn toàn tập trung vào bóng đá. Ảnh: MCFC

Giới báo chí Anh chỉ tò mò tại sao ông lại suy nghĩ nhiều đến thế, từ việc chuẩn bị buổi tập, tổ chức pressing, chọn đội hình cho đến cách nhìn một trận đấu, đôi khi đến mức tự làm phức tạp mọi thứ, như trong trận chung kết Champions League 2021 ở Porto (thua Chelsea).

Một số tờ báo còn chỉ trích ông vì quá nhiều cử chỉ, vì tình cảm với Catalunya, hay vì những phát biểu “triết học” (theo cách Zlatan Ibrahimovic từng nói). Guardiola là HLV có sức ảnh hưởng lớn nhất trong bóng đá hiện đại, sau Johan Cruyff.

Không ai hấp thụ “chủ nghĩa Cruyff” (Cruyffismo) tốt hơn ông, và tầm tác động ấy lớn đến mức ngay cả những CLB thấp cũng muốn chơi như đội của Pep.

Không có một “phương pháp Guardiola” nào cố định, vì ám ảnh của ông là kiểm soát trận đấu, mà trái bóng thì luôn chuyển động, đội hình thay đổi, VAR làm gián đoạn mạch trận.

Guardiola giữ cho mình thói quen mang lại cảm giác an toàn: phân tích tỉ mỉ đối thủ, dù đó là đội bóng y hệt mùa trước, và dự đoán mọi tình huống để cầu thủ có sẵn phương án ứng phó.

Leo Messi từng kể trong chương trình Universo Valdano: “Pep có khả năng đặc biệt trong việc nhìn trận đấu, chuẩn bị và truyền đạt. Mọi thứ ông nói trước trận đều xảy ra đúng như vậy. Mọi chuyện trông dễ đến mức ai cũng muốn bắt chước...".

3. Sự tiến hóa của bóng đá Guardiola có thể được nhìn thấy qua các cầu thủ như Messi, Lahm, Kimmich, John Stones, De Bruyne, Rodri hay Haaland.

“Số 9 ảo”, hậu vệ diễn vai tiền vệ, hay tiền vệ chơi như trung vệ, tất cả đều trở thành chủ đề trong sách chiến thuật, nhưng ở đâu người ta cũng nhận ra dấu ấn Guardiola.

Pep tìm thấy hạnh phúc ở Manchester. Ảnh: MCFC

Sự thay đổi và sáng tạo với ông là điều thường trực. Pep không bao giờ kể lại quá khứ hay lặp lại công thức cũ. Ông không nói dông dài về kinh nghiệm như nhiều cựu danh thủ khác hiện đang sống bằng nghề BLV, mà đến buổi họp với niềm háo hức của kẻ vừa phát hiện điều mới.

Ông như một HLV trẻ trung, háo hức kiểm chứng ý tưởng vừa nảy ra, giống hệt khi còn dẫn Barcelona Bị từ hạng Tư lên hạng Ba.

Ít ai mô tả chính mình hay hơn Guardiola: “Cống hiến, đam mê và tình yêu, không ai thắng tôi ở ba thứ đó”. Begiristain thêm: “Một thiên tài biết suy nghĩ, lý luận, khám phá, không bao giờ dừng lại”.

Cha ông, ông Valentin, đơn giản hơn: “Pep làm việc như một con la”. Paenza kết luận: “Giống như trong toán học, niềm vui của Guardiola là luôn có một bài toán chưa được giải trên tấm bảng”.

Một bài toán mà lời giải luôn đòi hỏi năng lượng, tài năng, và trên hết, một không gian yên tĩnh, đầy tôn trọng và tập trung. Ở Manchester, ông đã tìm thấy điều đó.