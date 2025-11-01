Ninh Bình FC nhập cuộc chủ động trên sân nhà và nhanh chóng tạo ra cơ hội nguy hiểm ở phút thứ 6, khi Dos Anjos kiến tạo thuận lợi nhưng Đinh Thanh Bình lại dứt điểm hỏng ăn đáng tiếc. Với sự xuất sắc của Hoàng Đức trong vai trò nhạc trưởng, đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận.

Ninh Bình đánh rơi chiến thắng trước Becamex TP.HCM - Ảnh: VPF

Phút 16, Ninh Bình được hưởng phạt đền sau tình huống Đình Khương phạm lỗi với Trần Thành Trung trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hoàng Đức bình tĩnh dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số. Dù tiếp tục chơi áp đảo, Ninh Bình không thể nhân đôi cách biệt trong hiệp một.

Bước sang hiệp hai, Becamex TP.HCM vùng lên mạnh mẽ. Sau nhiều nỗ lực, phút 75, Ugochukwu Oduenyi tung cú sút xa tuyệt đẹp, gỡ hòa 1-1.

Những phút cuối, cả hai đội đều đẩy cao đội hình tìm bàn thắng quyết định nhưng bất thành. Chung cuộc, Ninh Bình và Becamex TP.HCM chia điểm trong trận hòa 1-1 đầy kịch tính. Kết quả này khiến đội bóng Cố đô nguy cơ mất ngôi đầu vào tay CAHN, chỉ kém chỉ 1 điểm và thi đấu ít hơn một trận.

Ghi bàn:

Ninh Bình: Hoàng Đức (17', pen)

Becamex TP.HCM: Oduenyi (76')

Đội hình xuất phát

Ninh Bình: Văn Lâm (1), Thanh Thịnh (6), Marcelino (3), Quang Nho (86), Bảo Toàn (15), Thành Trung (Trọng Long 19'), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Thanh Bình (9), Dos Anjos (90), Geovane (94).

Becamex TP.HCM: Minh Toàn (25), Tùng Quốc (3), Milos Zlatkovic (24), Đình Khương (21), Trung Hiếu (39), Thành Nhân (16), Hugo Alves (6), Văn Anh (28), Oduenyi (94), Minh Trọng (17), Việt Cường (7).