Ninh Bình FC nhập cuộc chủ động trên sân nhà và nhanh chóng tạo ra cơ hội nguy hiểm ở phút thứ 6, khi Dos Anjos kiến tạo thuận lợi nhưng Đinh Thanh Bình lại dứt điểm hỏng ăn đáng tiếc. Với sự xuất sắc của Hoàng Đức trong vai trò nhạc trưởng, đội chủ nhà kiểm soát hoàn toàn thế trận.
Phút 16, Ninh Bình được hưởng phạt đền sau tình huống Đình Khương phạm lỗi với Trần Thành Trung trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Hoàng Đức bình tĩnh dứt điểm chuẩn xác, mở tỷ số. Dù tiếp tục chơi áp đảo, Ninh Bình không thể nhân đôi cách biệt trong hiệp một.
Bước sang hiệp hai, Becamex TP.HCM vùng lên mạnh mẽ. Sau nhiều nỗ lực, phút 75, Ugochukwu Oduenyi tung cú sút xa tuyệt đẹp, gỡ hòa 1-1.
Những phút cuối, cả hai đội đều đẩy cao đội hình tìm bàn thắng quyết định nhưng bất thành. Chung cuộc, Ninh Bình và Becamex TP.HCM chia điểm trong trận hòa 1-1 đầy kịch tính. Kết quả này khiến đội bóng Cố đô nguy cơ mất ngôi đầu vào tay CAHN, chỉ kém chỉ 1 điểm và thi đấu ít hơn một trận.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Hoàng Đức (17', pen)
Becamex TP.HCM: Oduenyi (76')
Đội hình xuất phát
Ninh Bình: Văn Lâm (1), Thanh Thịnh (6), Marcelino (3), Quang Nho (86), Bảo Toàn (15), Thành Trung (Trọng Long 19'), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Thanh Bình (9), Dos Anjos (90), Geovane (94).
Becamex TP.HCM: Minh Toàn (25), Tùng Quốc (3), Milos Zlatkovic (24), Đình Khương (21), Trung Hiếu (39), Thành Nhân (16), Hugo Alves (6), Văn Anh (28), Oduenyi (94), Minh Trọng (17), Việt Cường (7).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với tỷ số hòa 1-1 đầy tiếc nuối đối với Ninh Bình.
90'
Hiệp hai có 4 phút bù giờ.
82'
Đội bóng Cố đô Hoa Lư nỗ lực gây sức ép để tìm kiếm cơ hội ghi bàn tái lập thế dẫn trước.
77'
Oduenyi ghi tuyệt phẩm gỡ hòa 1-1 cho Becamex TP.HCM
Nhận đường chuyền từ đồng đội, tiền đạo Oduenyi thực hiện pha cứa lòng tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm đưa bóng đi cực hiểm hóc khiến Văn Lâm bay hết cỡ cũng không thể cản phá.
63'
Trong vòng hơn một phút, Quốc Việt rồi Quang Nho đe dọa khung thành của Becamex TP.HCM với những cú sút chéo góc uy lực nhưng bóng đi không trúng đích.
53'
Việt Cường bên phía Becamex TPHCM đột phá khéo léo, anh vượt qua 3 cầu thủ Ninh Bình nhưng tình huống quyết định anh không thắng được thủ môn Văn Lâm. Oduenyi sau đó dứt điểm nhưng vẫn bị "người gác đền" của đội khách cản phá.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 1-0 tạm nghiêng về phía chủ nhà Ninh Bình.
41'
Đội bóng đang dẫn đầu bảng xếp hạng V-League vẫn đang kiểm soát tốt nhờ sự biến hóa của tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức.
34'
Thủ môn Đặng Văn Lâm có pha bắt bóng lỗi, may cho Ninh Bình khi trung vệ Marcelino kịp thời lao về phá bóng trước khi một cầu thủ đội khách có thể dứt điểm cận thành.
19'
Trần Thanh Trung lại nằm sân, HLV của Ninh Bình lập tức rút cầu thủ Việt kiều trở về từ Bulgaria ra và tung Trọng Long vào sân.
16'
Hoàng Đức mở tỷ số trên chấm 11m
Quá may mắn cho Thành Trung khi anh thoát chấn thương nặng và có thể tiếp tục thi đấu. Không những vậy, Ninh Bình còn được hưởng quả phạt đền sau khi trọng tài check VAR. Trên chấm 11m, đội trưởng Hoàng Đức dễ dàng đánh lừa thủ môn Minh Toàn, mở tỷ số cho đội bóng Cố đô Hoa Lư.
11'
Trần Thành Trung đột phá rồi thực hiện pha dứt điểm trong vòng cấm Becamex TP.HCM. Đình Khương trong pha cản phá đã tác động khá mạnh vào ống đồng cầu thủ Việt kiều này. Thành Trung lập tức nằm sân đau đớn, các nhân viên y tế được lập tức cho vào sân. VAR lập tức vào cuộc.
8'
Cơ hội dành cho Đinh Thanh Bình nhưng cú dứt điểm của anh đưa bóng đi ra sau lưới. Dù vậy, cựu tiền đạo HAGL bị việt vị.
3'
Thủ môn Minh Toàn của Becamex TPHCM có pha phá hụt bóng trong vòng cấm, may cho đội khách khi cầu thủ Ninh Bình không kịp tiếp cận với trái bóng.
18h01
Trọng tài chính Nguyễn Trung Kiên thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
17h53
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Ninh Bình vs Becamex TP HCM
Nhận định trước trận
Dưới thời HLV Đặng Trần Chỉnh, Becamex TP.HCM đang dần lấy lại tinh thần thi đấu. Đội bóng từng 4 lần vô địch V.League cho thấy sự khởi sắc rõ rệt, giành 4 điểm sau 3 trận, trong đó có chiến thắng ấn tượng trước đương kim vô địch Nam Định.
Tuy nhiên, vấn đề chuyên môn vẫn là nỗi lo lớn. Họ thiếu một trung phong thực thụ, còn các ngoại binh chưa thể tạo đủ áp lực lên hàng thủ đối phương. Chấn thương dây chằng của Minh Khoa - cầu thủ chơi nổi bật nhất thời gian qua — càng khiến đội bóng gặp khó.
Ở vòng tới, chuyến làm khách trên sân Ninh Bình được dự báo đầy cam go. Dưới sự dẫn dắt của HLV Albadalejo Gerard, Ninh Bình đang thăng hoa với hàng công mạnh nhất giải - ghi 20 bàn sau 8 trận.
Bộ ba Daniel, Rodrigues và Hoàng Đức đã mang về 11 bàn, giúp đội bóng cố đô trở thành đối thủ cực kỳ khó bị đánh bại.
Thông tin lực lượng
Ninh Bình: Có đầy đủ đội hình.
Becamex TP.HCM: Minh Khoa bị chấn thương.