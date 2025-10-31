Hành quân đến sân Hà Tĩnh với quyết tâm giành chiến thắng để bám đuổi nhóm đầu bảng, Hà Nội FC tung ra đội hình mạnh nhất dưới sự chỉ đạo của HLV Harry Kewell. Tuy nhiên, đội khách sớm gặp khó khăn trước lối chơi kỷ luật và tinh thần chiến đấu máu lửa của Hà Tĩnh.

Trong hiệp một, Hà Nội hoàn toàn chiếm lĩnh thế trận. Những đường tấn công được triển khai mạch lạc, nhưng sự vô duyên của ngoại binh Passira khiến đội bóng thủ đô bỏ lỡ hàng loạt cơ hội ngon ăn.

Hà Nội FC (áo xanh) thua đau trước Hà Tĩnh - Ảnh: Xuân Thủy

Bước ngoặt đến ở phút 41, khi Lê Viktor tung cú cứa lòng hiểm hóc ngoài vòng cấm, đánh bại thủ môn Văn Chuẩn, mở tỷ số cho Hà Tĩnh.

Ngay đầu hiệp hai, HLV Harry Kewell tung Văn Quyết vào sân và chỉ vài chục giây sau, đội trưởng Hà Nội lập tức ghi bàn gỡ hòa bằng pha đánh đầu chuẩn xác sau đường tạt của Hoàng Hên.

Tuy nhiên, niềm vui của đại diện Thủ đô ngắn chẳng kéo được quá lâu. Phút 69, Lê Viktor tiếp tục ghi dấu ấn khi cú đánh đầu của anh khiến bóng bật cột dọc, dội vào người hậu vệ Nguyễn Công Nhật rồi đi thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng 2-1 cho Hà Tĩnh.

Thất bại này khiến Hà Nội lỡ cơ hội áp sát nhóm đầu, trong khi Hà Tĩnh tiếp tục chứng minh họ là đối thủ khó chịu trên sân nhà.

Đội hình thi đấu

Hà Tĩnh: Thanh Tùng, Mạnh Hưng, Duy Thường, Helerson, Viết Triều, Huỳnh Tấn Tài, Trọng Hoàng, Lê Viktor, Trung Nguyên, Joseph Onoja, Charles Atshimene

Hà Nội: Văn Chuẩn, Xuân Mạnh, Thành Chung, Adriel Tadue, Duy Mạnh, Công Nhật, Hùng Dũng, Willian Maranhao, Hoàng Hên, Tuấn Hải, Passira