Trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới - FIFA World Cup vừa đăng tải dòng trạng thái: "Cần gì hù dọa ngày Halloween khi chúng ta đã có những phiên bản "đáng sợ" thế này".

Đáng chú ý, những nhân vật xuất hiện cùng dòng status này là tiền đạo Nguyễn Xuân Son và tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam.

Dòng trạng thái của trang FIFA World Cup - Ảnh chụp màn hình

Đó là hình ảnh Xuân Son kéo áo che mặt ăn mừng bàn thắng tại AFF Cup 2024 - giải đấu mà chàng tiền đạo gốc Brazil góp công lớn vào chức vô địch của "Những chiến binh Sao vàng".

Bên cạnh đó là khoảnh khắc ăn mừng mang tính biểu tượng của Quang Hải sau khi ghi tuyệt phẩm vào lưới U23 Qatar tại bán kết, đưa đội nhà vào chung kết U23 châu Á 2018 lịch sử.

Càng vinh dự hơn khi hai tuyển thủ Việt Nam xuất hiện cùng với những siêu sao bóng đá thế giới như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, hai cựu danh thủ Ronaldo de Lima và Zinedine Zidane.

Tiền đạo Xuân Son ăn mừng tại AFF Cup 2024

Khoảnh khắc bay bổng của Quang Hải tại VCK U23 châu Á 2018

Messi với pha ăn mừng sau khi Argentina vượt qua Hà Lan tại tứ kết World Cup 2022

Cristiano Ronaldo chuẩn bị đá phạt cho ĐT Bồ Đào Nha

Pha bức tốc "xé gió" của Kylian Mbappe trong màu áo ĐT Pháp

Neymar hôn lên trái bóng trước khi thực hiện quả phạt đền cho ĐT Brazil

Cựu danh thủ Zinedine Zidane trong màu áo ĐT Pháp

Mái tóc đặc biệt của Ronaldo de Lima tại World Cup 2022

Nguồn: FIFA