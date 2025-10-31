FIFA khiến người hâm mộ bóng đá Việt Nam thích thú khi đăng tải hình ảnh Xuân Son và Quang Hải bên cạnh những siêu sao Ronaldo, Messi, Mbappe hay huyền thoại Zidane trong ngày Halloween.
Trang chủ Liên đoàn bóng đá thế giới - FIFA World Cup vừa đăng tải dòng trạng thái: "Cần gì hù dọa ngày Halloween khi chúng ta đã có những phiên bản "đáng sợ" thế này".
Đáng chú ý, những nhân vật xuất hiện cùng dòng status này là tiền đạo Nguyễn Xuân Son và tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội tuyển Việt Nam.
Đó là hình ảnh Xuân Son kéo áo che mặt ăn mừng bàn thắng tại AFF Cup 2024 - giải đấu mà chàng tiền đạo gốc Brazil góp công lớn vào chức vô địch của "Những chiến binh Sao vàng".
Bên cạnh đó là khoảnh khắc ăn mừng mang tính biểu tượng của Quang Hải sau khi ghi tuyệt phẩm vào lưới U23 Qatar tại bán kết, đưa đội nhà vào chung kết U23 châu Á 2018 lịch sử.
Càng vinh dự hơn khi hai tuyển thủ Việt Nam xuất hiện cùng với những siêu sao bóng đá thế giới như Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappe, Neymar, hai cựu danh thủ Ronaldo de Lima và Zinedine Zidane.