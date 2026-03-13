Trận đấu giữa Khatoco Khánh Hòa và Trường Tươi Đồng Nai ở vòng 12 giải hạng Nhất diễn ra hấp dẫn ngay từ những phút đầu khi cả hai đội chủ động dâng cao tấn công.

Công Phượng vẫn chưa thể tái xuất, đội khách sớm có cơ hội nguy hiểm ở phút 16 khi Minh Vương đá bồi cận thành tung lưới Khánh Hòa, nhưng VAR xác định bóng đã chạm tay cầu thủ này nên bàn thắng không được công nhận.

Đồng Nai củng cố ngôi đầu hạng Nhất sau chiến thắng trước Khánh Hòa - Ảnh: VPF

Không lâu sau, đội chủ nhà có cơ hội rõ ràng để mở tỷ số nhưng tiền đạo Hổ lại dứt điểm thiếu chính xác. Thế trận đôi công tiếp tục được duy trì với nhiều pha bóng nguy hiểm về phía hai khung thành.

Bước ngoặt đến ở phút bù giờ hiệp một khi tiền vệ Lương Xuân Trường thực hiện đường treo bóng chuẩn xác, tạo điều kiện để Alex Sandro dứt điểm tung lưới Khánh Hòa, giúp Đồng Nai vươn lên dẫn trước 1-0.

Sang hiệp hai, Khánh Hòa đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Minh Lợi từng đưa bóng vào lưới từ cự ly gần, nhưng VAR lại can thiệp khi xác định có lỗi với thủ môn Tấn Trường trong khu vực 5m50.

Không tận dụng được cơ hội, đội chủ nhà phải trả giá ở phút 90+4. Văn Khoa cướp bóng giữa sân rồi tung cú sút xa bất ngờ, ấn định chiến thắng 2-0 cho Đồng Nai ngay trên sân khách.

Ghi bàn: Alex Sandro 45+4', Văn Khoa 90+4'

Đội hình xuất phát

Khatoco Khánh Hòa: Văn Sơn, Hoài An, Công Tiến, Hổ, Minh Lợi, Văn Dũng, Văn Kiên, Văn Tùng, Công Đình, Nhật Tân, Khắc Khiêm

Trường Tươi Đồng Nai: Tấn Trường, Văn Khoa, Tấn Sinh, Thành Lộc, Xuân Trường, Minh Vương, Alex Sandro, Hữu Tuấn, Văn Sơn, Tự Nhân, Thanh Bình