Cuộc đọ sức Ninh Bình vs CAHN tại vòng 16 LPBank V-League 2025/26 được dự báo rất "nóng". Cả hai đội đều là những ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch mùa giải năm nay.

Trước trận đấu rất quan trọng này, Ninh Bình đang trải qua giai đoạn khó khăn. Sau chuỗi 3 trận thua liên tiếp, đội bóng cố đô Hoa Lư quyết định chia tay HLV người Tây Ban Nha, Gerard Albadalejo, đồng thời bổ nhiệm ông Vũ Tiến Thành làm HLV tạm quyền. Tuy nhiên, ông Thành chưa thể giúp đội chủ sân Ninh Bình thi đấu khởi sắc hơn. Ở vòng đấu gần nhất, Ninh Bình chỉ có thể hòa 1-1 trên sân nhà trước SHB.Đà Nẵng đang vận lộn dưới đáy bảng

Hiện tại, Ninh Bình có 28 điểm, kém đội đầu bảng CAHN 7 điểm và kém Thể Công Viettel 3 điểm. Một chiến thắng ở vòng đấu này là bắt buộc với đoàn quân của HLV Vũ Tiến Thành, nếu họ không muốn để các đối thủ tạo ra khoảng cách lớn về điểm số.

Ninh Bình sẽ đòi nợ CAHN? Ảnh: S.N

Quan trọng không kém, tân binh V-League cần một chiến thắng hơn bao giờ hết để các cầu thủ lấy lại tinh thần, tâm lý trước đợt nghỉ kéo dài khoảng nửa tháng, nhường sân chơi cho đội U23 và tuyển Việt Nam. Trận đấu này không chỉ là mục tiêu 3 điểm, mà còn là sự khẳng định Ninh Bình có đủ sức đua vô địch hay không.

Bên kia chiến tuyến, CAHN vừa bị chấm dứt chuỗi 7 trận thắng liên tiếp, khi thúc thủ 1-2 trước Hà Nội FC ở vòng 15. Trận thua không ảnh hưởng quá nhiều tới lợi thế dẫn đầu của đội bóng ngành công an (vẫn còn một trận chưa đá), nhưng chắc chắn khiến họ phải thi đấu tập trung hơn ở giai đoạn rất căng thẳng này.

Từng thắng chính đối thủ ở vòng 12, nhưng lần này thầy trò HLV Polking phải làm khách trên sân của Ninh Bình. Ngay cả khi đối thủ vắng Geovane nhưng sức mạnh vẫn rất đáng gờm, sẽ là thử thách lớn với tham vọng vô địch của CAHN.

Ở trận đấu còn lại trong ngày 14/3, Becamex TP.HCM không dễ giành được chiến thắng trên sân nhà, khi tiếp đón Hà Tĩnh - đội đang xếp hạng 7 trên BXH.