Hà Nội FC nhập cuộc đầy chủ động trong cuộc tiếp đón SLNA và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Ngay từ đầu trận, đội chủ nhà liên tục gây sức ép về phía khung thành đối thủ.
Phút 12, Hai Long đưa bóng vào lưới sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, nhưng VAR xác định Fisher phạm lỗi trước đó nên bàn thắng không được công nhận.
Dù vậy, Hà Nội vẫn duy trì thế trận áp đảo, Hoàng Hên hai lần dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng.
Sang hiệp hai, sức ép của đội bóng Thủ đô cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 68, Hoàng Hên treo bóng chuẩn xác để Fisher bật cao đánh đầu mở tỷ số.
Chỉ bốn phút sau, Hai Long solo qua hai hậu vệ SLNA rồi dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 89, Hai Long mang về quả phạt đền và Văn Quyết thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội FC.
Ghi bàn:
Hà Nội: Fisher (68'), Hai Long (73'), Văn Quyết (90'+3 pen)
Đội hình xuất phát Hà Nội vs SLNA
Hà Nội: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Duy Mạnh (2), Thành Chung (16), Công Nhật (22), Văn Quyết (10), Hùng Dũng (88), Hai Long (14), Văn Toàn (8), David Fisher (77), Hoàng Hên (11).
SLNA: Văn Bình (1), Xuân Bình (8), Nguyên Hoàng (3), Dale Moore (10), Mạnh Quỳnh (11), Văn Huy (2), Bá Quyền (19), Văn Lương (20), Khắc Ngọc (32), Olaha (7), Justin Garcia (62).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng ấn tượng 3-0 dành cho Hà Nội FC trước SLNA. Kết quả này giúp đội bóng Thủ đô gây áp lực lên top 3 của Ninh Bình.
90'+1
Văn Quyết đặt dấu chấm hết cho SLNA
Trọng tài Đỗ Khánh Nam cho Hà Nội được hưởng phạt đền sau khi xác định Hai Long bị Bá Quyền phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, đội trưởng Văn Quyết không bỏ lỡ cơ hội ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.
83'
Cầu thủ nhập tịch Trần Phi Long có pha dứt điểm căng từ ngoài vòng cấm nhưng Quan Văn Chuẩn là người xuất sắc cản phá.
78'
Vẫn là Hai Long với hai pha dứt điểm liên tiếp nhưng không được thủ thành trẻ Cao Văn Bình.
73'
Hai Long nhân đôi cách biệt
Tuyển thủ Hai Long đột phá dũng mãnh, anh vượt qua tới ba cầu thủ SLNA rồi dứt điểm tung lưới SLNA lần thứ hai chỉ trong ít phút.
68'
Hoàng Hên sắm vai kiến tạo cho đồng đội ghi bàn
Từ cánh trái, Đỗ Hoàng Hên thực hiện quả tạt bóng bổng để David Fisher bật cao đánh đầu tung lưới thủ môn Cao Văn Bình.
67'
Một cơ hội ngon ăn dành cho Hà Nội FC, Văn Quyết mở bóng để Hai Long căng ngang đưa bóng đi chìm vừa đà David Fisher băng lên nhưng pha dứt điểm đi vọt xà khó tin.
61'
Đỗ Hoàng Hên và các đồng đội vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Cao Văn Bình - thủ môn U23 Việt Nam.
55'
Hoàng Hên chớp cơ hội thoát xuống dứt điểm chéo góc, thủ môn Cao Văn Bình đã bị đánh bại nhưng trái bóng đi chệch cột dọc khung thành.
52'
Hà Nội FC vẫn miệt mài tấn công nhưng các chân sút chủ nhà vấp phải sự kháng cự đầy kiên cường của hàng thủ SLNA.
Hiệp 2
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng nào được ghi.
39'
Pha tấn công sắc nét của Hà Nội FC, Đỗ Hoàng Hên dứt điểm trong vòng cấm nhưng không có bàn thắng mở tỷ số.
31'
Lối chơi nhiệt huyết của đội khách SLNA đang gây ra không ít khó khăn cho Hai Long và các đồng đội.
23'
Justin Garcia dứt trong vòng cấm đập vào tay Duy Mạnh, anh đòi phạt đền nhưng trọng tài cho rằng trung vệ ĐT Việt Nam để tay sát người.
18'
Đội bóng Thủ đô vẫn đang tổ chức ép sân toàn diện đối với SLNA, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của đội khách.
9'
VAR hủy bàn thắng của Hai Long
Văn Quyết mở biên cho Hoàng Hên, cầu thủ nhập tịch này tạt bóng từ cánh trái vào. Olaha tranh chấp với ngoại binh của Hà Nội FC trước khi Hai Long dứt điểm tung lưới SLNA.
Tuy nhiên sau khi VAR vào cuộc, bàn thắng không được công nhận khi xác định có lỗi của cầu thủ Hà Nội với được đội bóng xứ Nghệ.
5'
Tinh thần lên cao sau chiến thắng 2-1 trước CAHN ở trận derby vòng đấu trước, cầu thủ Hà Nội FC sớm triển khai lối chơi tấn công trước SLNA.
19h13
Trọng tài chính Đỗ Khánh Nam thổi còi cho trận đấu được bắt đầu.
19h08
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu
Nhận định trước trận
Hà Nội FC vừa có chiến thắng ấn tượng trước CAHN trong trận derby Thủ đô, qua đó tiếp thêm động lực cho cuộc đua ở nhóm đầu bảng. Đoàn quân của HLV Harry Kewell không chỉ trình diễn lối chơi đẹp mắt mà còn cho thấy bản lĩnh ở những thời điểm quan trọng. Dù khoảng cách với ngôi đầu vẫn khá xa, Hà Nội FC vẫn nuôi hy vọng cải thiện vị trí khi mùa giải bước vào giai đoạn quyết định.
Ở vòng đấu tới, đội bóng Thủ đô sẽ tiếp đón SLNA trên sân nhà với mục tiêu giành trọn 3 điểm. Nếu giành chiến thắng và Ninh Bình không thể thắng CAHN, Hà Nội FC hoàn toàn có cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm dẫn đầu.
Tuy nhiên, SLNA không phải đối thủ dễ bị đánh bại. Đội bóng xứ Nghệ đang có phong độ ấn tượng với ba chiến thắng liên tiếp, trong đó nổi bật là chiến thắng 4-1 trước Thể Công ngay tại Hàng Đẫy. Dù vậy, xét về lực lượng và kinh nghiệm, Hà Nội FC vẫn được đánh giá nhỉnh hơn. Vì thế, SLNA sẽ cần sự thận trọng nếu muốn rời Thủ đô với kết quả thuận lợi.
Thông tin lực lượng
Hà Nội: Flora bị treo giò.
SLNA: Văn Khánh bị treo giò.