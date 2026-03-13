Hà Nội FC nhập cuộc đầy chủ động trong cuộc tiếp đón SLNA và nhanh chóng kiểm soát thế trận. Ngay từ đầu trận, đội chủ nhà liên tục gây sức ép về phía khung thành đối thủ.

Phút 12, Hai Long đưa bóng vào lưới sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm, nhưng VAR xác định Fisher phạm lỗi trước đó nên bàn thắng không được công nhận.

Hai Long góp công vào chiến thắng của Hà Nội FC - Ảnh: Giang Nguyễn

Dù vậy, Hà Nội vẫn duy trì thế trận áp đảo, Hoàng Hên hai lần dứt điểm nguy hiểm nhưng chưa thể đánh bại thủ môn Cao Văn Bình. Hiệp một khép lại mà không có bàn thắng.

Sang hiệp hai, sức ép của đội bóng Thủ đô cuối cùng cũng được cụ thể hóa. Phút 68, Hoàng Hên treo bóng chuẩn xác để Fisher bật cao đánh đầu mở tỷ số.

Chỉ bốn phút sau, Hai Long solo qua hai hậu vệ SLNA rồi dứt điểm tinh tế nâng tỷ số lên 2-0. Đến phút 89, Hai Long mang về quả phạt đền và Văn Quyết thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 3-0 cho Hà Nội FC.

Ghi bàn:

Hà Nội: Fisher (68'), Hai Long (73'), Văn Quyết (90'+3 pen)

Đội hình xuất phát Hà Nội vs SLNA

Hà Nội: Văn Chuẩn (1), Xuân Mạnh (7), Duy Mạnh (2), Thành Chung (16), Công Nhật (22), Văn Quyết (10), Hùng Dũng (88), Hai Long (14), Văn Toàn (8), David Fisher (77), Hoàng Hên (11).

SLNA: Văn Bình (1), Xuân Bình (8), Nguyên Hoàng (3), Dale Moore (10), Mạnh Quỳnh (11), Văn Huy (2), Bá Quyền (19), Văn Lương (20), Khắc Ngọc (32), Olaha (7), Justin Garcia (62).