U17 Việt Nam vào chung kết giải U17 Đông Nam Á đầy xứng đáng, sau khi quật ngã đương kim vô địch U17 Australia 2-1 ở bán kết. Đối thủ của thầy trò HLV Cristiano Roland là U17 Malaysia - đội bóng vượt qua U17 Lào 3-0.

Tại vòng bảng, hai đội từng gặp nhau, với chiến thắng 4-0 nghiêng về U17 Việt Nam. Tuy nhiên, với một trận chung kết có tính chất hoàn toàn khác, Nguyễn Lực và các đồng đội phải quên đi trận thắng trước đó, có sự tập trung cao nhất ở trận đấu cuối cùng của giải.

"Malaysia bước vào trận chung kết với phong độ và tâm thế hoàn toàn khác. Vì vậy, chúng tôi cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và không được phép chủ quan”, HLV Cristiano Roland nhấn mạnh.

Sự thận trọng của U17 Việt Nam là không thừa bởi U17 Malaysia gần như đã lột xác so với vòng bảng. Trước U17 Lào vừa đánh bại U17 Thái Lan, đội bóng của HLV Shukor Adan làm chủ hoàn toàn thế trận, ghi 3 bàn thắng và không để thủng lưới. Ngoài ra, cũng cần phải nhắc tới trận thắng 1-0 của U17 Malaysia trước chủ nhà U17 Indonesia (trong khi U17 Việt Nam chỉ có kết quả hòa 0-0).

Bóng đá trẻ luôn có sự khó lường và bất ngờ, bởi vậy dù thắng tưng bừng 4-0 ở vòng bảng và xa hơn là trận thắng cùng tỉ số ở vòng loại U17 châu Á 2026, U17 Việt Nam không chủ quan khi gặp lại U17 Malaysia. Thậm chí lần này đoàn quân của HLV Cristiano Roland phải chuẩn bị tốt hơn, nghiên cứu kỹ hơn về đối thủ.

Dành sự tôn trọng cao nhất với U17 Malaysia, nhưng U17 Việt Nam rất tự tin vào khả năng chiến thắng. Kể từ đầu giải đấu, sau từng trận các cầu thủ trẻ Việt Nam có thêm kinh nghiệm, bản lĩnh, vận hành lối chơi nhuần nhuyễn hơn.

U17 Malaysia sẽ khác so với vòng bảng, nhưng U17 Việt Nam cũng có những thế mạnh riêng. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, U17 Việt Nam là một tập thể gắn kết, có lối chơi bản sắc, linh hoạt. Với những gì thể hiện tại giải, Sỹ Bách cùng các đồng đội tự tin thi đấu một trận hết sức và thêm một lần nữa đánh bại U17 Malaysia, nâng cúp vô địch Đông Nam Á 2026.

Trận chung kết U17 Việt Nam vs U17 Malaysia lăn bóng vào lúc 19h30 ngày 24/3, còn trận tranh HCĐ U17 Australia vs U17 Lào diễn ra lúc 15h30.

