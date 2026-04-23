Thông tin trận đấu U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

Thời gian: 19h30 ngày 24/4/2026 (giờ Hà Nội)

Địa điểm: SVĐ Gelora Delta, Sidoarjo, Indonesia

Giải đấu: Giải U17 Đông Nam Á 2026

Kênh trực tiếp trên: TV360

Link tường thuật trực tiếp: https://vietnamnet.vn/the-thao/xem-truc-tiep-bong-da

Link xem trực tiếp trên TV360:

Trận chung kết U17 Đông Nam Á 2026 là màn tái đấu đáng chờ đợi giữa U17 Việt Nam và U17 Malaysia, hai đội bóng bước ra từ bảng A với những hành trình trái ngược nhưng đầy ấn tượng.

U17 Việt Nam đang thể hiện phong độ thuyết phục khi lội ngược dòng đánh bại U17 Australia 2-1 ở bán kết. Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, đội bóng áo đỏ cho thấy bản lĩnh, sự kiên nhẫn và khả năng xoay chuyển tình thế nhờ những cá nhân nổi bật như Mạnh Cường hay Nguyễn Lực.

U17 Việt Nam từng hai lần liên tiếp đánh bại U17 Malaysia với cùng tỷ số 4-0

Ở chiều ngược lại, U17 Malaysia đã “lột xác” mạnh mẽ sau thất bại 0-4 trước Việt Nam ở vòng bảng. Đội bóng của HLV Shukor Adan thắng thuyết phục U17 Lào 3-0 để giành vé vào chung kết, mang theo quyết tâm “đòi nợ” đầy mạnh mẽ.

Dù U17 Việt Nam có lợi thế về đối đầu, tính chất của trận chung kết hứa hẹn rất khác biệt, khi cả hai đều sẵn sàng tạo nên màn so tài căng thẳng để tranh ngôi vô địch.

Đội hình dự kiến U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

U17 Việt Nam: Xuân Hoà, Hoàng Việt, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Anh Hào, Quý Vương, Minh Thuỷ, Nguyễn Lực, Văn Dương, Đại Nhân, Sỹ Bách.

U17 Malaysia: Adam, Amsyar, Muqri, Fareez, Aniq, Fazryel, Dini, Muzakif, Muslim, Yusuf, Aqif.

Highlights U17 Việt Nam 2-1 U17 Australia (nguồn: TV360)

