Trận derby Ninh Bình diễn ra với thế trận khá thận trọng từ phía chủ nhà. Dù Nam Định sớm kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các pha dứt điểm của họ thiếu sắc bén.
Phút 16, Hoàng Đức thử vận may với cú sút phạt trực tiếp nhưng không thắng được Nguyên Mạnh. Tuy vậy, Ninh Bình vẫn biết cách tạo khác biệt nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao sáng nhất.
Phút 29, Hồng Duy để mất bóng vào chân Đức Chiến, đường chuyền ra thuận lợi nhưng Daniel Da Silva lại dứt điểm hụt. Tuy nhiên, đội trưởng Hoàng Đức từ tuyến hai băng lên tung cú sút đẹp mắt khiến Nguyên Mạnh chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.
Chỉ 4 phút sau, từ quả phạt góc của chính Hoàng Đức, Thanh Hào phá bóng không tốt tạo cơ hội ngon ăn cho Thanh Thịnh tung cú vô-lê sống tuyệt đẹp, nhân đôi cách biệt cho đội bóng đất Cố đô.
Sang hiệp hai, Nam Định vùng lên mạnh mẽ nhưng vấp phải sự chắc chắn của hàng thủ Ninh Bình và sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm. Chung cuộc, Ninh Bình thắng 2-0, đòi lại ngôi đầu bảng từ tay CAHN.
Ghi bàn:
Ninh Bình: Hoàng Đức (30'), Thanh Thịnh (34')
Đội hình ra sân
Ninh Bình: Văn Lâm (1), Quang Nho (86), Patrick (3), Ngọc Bảo (17), Thanh Thịnh (6), Ngọc Quang (Gia Hưng 81'), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Bảo Toàn (15), Daniel Da Silva (90), Gustavo Henrique (Mạnh Ngọc Hà 81').
Nam Định: Nguyên Mạnh (26); Thanh Hào (3), Văn Tới (5), Caio Cesar (Percy Tau 56'), Hồng Duy (7), Văn Đạt (Văn Vĩ 56') Tuấn Anh (Lâm Ti Phông 74'), Brenner (35), Kevin Phạm Ba (93), Romulo (72), Hoàng Anh (88).
KẾT THÚC
Trận đấu kết thúc với chiến thắng bất ngờ 2-0 dành cho Ninh Bình FC trước ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định. Tân binh của V-League tiếp tục gây ấn tượng với 4 trận toàn thắng kể từ đầu mùa.
90'
Hiệp hai có 6 phút bù giờ.
88'
Đội ĐKVĐ Nam Định vẫn đang hoàn toàn bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của chủ nhà Ninh Bình.
83'
Percy Tau bên phía Nam Định có tình huống thoát xuống nhưng cú dứt điểm chéo góc không đánh bại được thủ thành Văn Lâm.
78'
Văn Lâm cứu thua cho Ninh Bình
Từ tình huống cố định bên cánh trái của Nam Định, Romulo treo bóng vào vòng cấm để Brenner đánh đầu đưa bóng đập đất khó chịu. May cho đội chủ nhà khi thủ thành Văn Lâm cản phá xuất sắc.
75'
Thủ môn Văn Lâm và hàng thủ Ninh Bình phải làm việc vất vả trước tình huống vây hãm của Nam Định.
67'
Trận derby Ninh Bình vẫn đang diễn ra quyết liệt, sau khi Tuấn Anh phạm lỗi chiến thuật, đến lượt Đức Chiến của đội chủ nhà nhận thẻ vàng vì pha phạm lỗi khá rắn.
60'
Cơ hội dành cho Nam Định, song tình huống kết thúc của Hoàng Anh trong vòng cấm Ninh Bình đưa bóng đi không trúng đích.
55'
Bế tắc trong việc tìm kiếm bàn gỡ, HLV Vũ Hồng Việt thay liền hai cầu thủ: Caio Cesar và Văn Đạt được rút ra để nhường chỗ cho Percy Tau và Văn Vĩ.
48'
Từ quả phạt góc của Hoàng Đức, trung vệ Patrick đánh đầu đưa bóng đập đất rồi tìm đến xà ngang khung thành Nam Định. Ngay sau đó thủ thành Nguyên Mạnh kịp thời làm chủ tình hình.
46'
Hiệp hai trận đấu bắt đầu.
Hết hiệp 1
Hiệp một khép lại với tỷ số 2-0 đầy bất ngờ tạm nghiêng về phía tân binh Ninh Bình FC trước đội ĐKVĐ Nam Định.
41'
Ít phút sau khi Hồng Duy uy hiếp khung thành của Ninh Bình với cú đá vọt xà ngang, Gustavo Henrique đáp trả nhưng pha kết thúc lại quá thiếu chính xác.
34'
Thanh Thịnh vô-lê ghi bàn đẹp mắt
Từ quả đá phạt góc của Hoàng Đức, Thanh Hào đánh đầu phá bóng không tốt. Thanh Thịnh ở vị trí không bị kèm cặp đã tung ra cú vô-lê đẹp mắt về góc gần khiến Nguyên Mạnh bó tay.
30'
Hoàng Đức ghi tuyệt phẩm cho Ninh Bình
Hồng Duy để mất bóng vào chân Đức Chiến, đường chuyền ra thuận lợi nhưng Daniel Da Silva lại dứt điểm hụt. Tuy nhiên, đội trưởng Hoàng Đức từ tuyến hai băng lên tung cú sút đẹp mắt khiến Nguyên Mạnh chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.
25'
Nam Định vẫn đang là đội nhỉnh hơn về thời gian kiểm soát bóng và sức ép tạo ra. Tiền vệ đội trưởng Hoàng Đức thường xuyên phải lùi sâu để hỗ trợ phòng ngự.
20'
Chỉ trong vòng một phút, Nam Định phải nhận 2 thẻ vàng, một đối với trợ lý của HLV Vũ Hồng Việt và một dành cho Hoàng Anh sau pha phạm lỗi với Thanh Thịnh.
17'
Thanh Hào phạm lỗi với Daniel Da Silva của Ninh Bình và chính cầu thủ của Nam Định bị đau trong pha va chạm trước vòng cấm của đội khách.
Ở tình huống đá phạt, Hoàng Đức kết thúc đưa bóng đi xuyên hàng rào Nam Định nhưng không làm khó thủ môn Nguyên Mạnh.
14'
Tân binh Châu Ngọc Quang của Ninh Bình FC nằm sân đau đớn sau pha vào bóng quyết liệt của Văn Tới bên phía Nam Định.
6'
Trận đấu bị gián đoán trong ít phút khi trọng tài cho bác sĩ vào chăm sóc cho tiền đạo ngoại của chủ nhà Ninh Bình - Gustavo Henrique bị đau ở vùng đầu.
3'
Dù phải làm khách tại SVĐ Ninh Bình Arena nhưng các nhà ĐKVĐ TX Nam Định là những người nhập cuộc chủ động, sớm triển khai lối chơi tấn công.
18h01
Trọng tài chính Lê Vũ Linh thổi còi cho trận derby Ninh Bình, trận đấu muộn nhất vòng 4 V-League năm nay.
17h55
Tổ trọng tài dẫn cầu thủ hai đội bước ra sân làm thủ tục trước trận đấu.
Đội hình xuất phát Ninh Bình vs Nam Định
Nhận định trước trận
Tân binh Ninh Bình đang cho thấy sự bùng nổ mạnh mẽ ở mùa giải V.League 2025/26 với khởi đầu như mơ. Sau 3 vòng đấu, đội bóng đất Cố đô toàn thắng, ghi 10 bàn và chỉ thủng lưới 2 lần, tạm giữ ngôi đầu bảng.
Không dừng lại ở đó, thầy trò HLV Gerard Albadalejo còn mở màn suôn sẻ tại Cúp QG khi đánh bại Phú Thọ 4-2, nối dài chuỗi bất bại từ mùa trước.
Dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Tây Ban Nha, Ninh Bình xây dựng lối chơi pressing tầm cao, chuyển trạng thái tốc độ, tận dụng tối đa sự sáng tạo của Hoàng Đức cùng khả năng săn bàn của ngoại binh.
Tuy nhiên, những chiến thắng vừa qua chưa phải liều thuốc thử thực sự. Vòng này, cuộc đối đầu với nhà ĐKVĐ Nam Định sẽ kiểm chứng bản lĩnh Ninh Bình.
Trong khi đó, Nam Định dù khởi đầu chưa bùng nổ nhưng vẫn giữ được sự ổn định, đặc biệt vừa thắng Ratchaburi 3-1 tại AFC Champions League Two, tạo cú hích tinh thần lớn trước trận derby đất Cố đô.
Thông tin lực lượng
Cả hai đội có trong tay lực lượng gần như tốt nhất thời điểm hiện tại cho màn đọ sức tại vòng 4 V-League.