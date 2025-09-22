Trận derby Ninh Bình diễn ra với thế trận khá thận trọng từ phía chủ nhà. Dù Nam Định sớm kiểm soát bóng nhiều hơn, nhưng các pha dứt điểm của họ thiếu sắc bén.

Phút 16, Hoàng Đức thử vận may với cú sút phạt trực tiếp nhưng không thắng được Nguyên Mạnh. Tuy vậy, Ninh Bình vẫn biết cách tạo khác biệt nhờ sự tỏa sáng của ngôi sao sáng nhất.

Ninh Bình tiếp tục gây bất ngờ khi quật ngã ĐKVĐ Nam Định - Ảnh: Đ.C, T.L

Phút 29, Hồng Duy để mất bóng vào chân Đức Chiến, đường chuyền ra thuận lợi nhưng Daniel Da Silva lại dứt điểm hụt. Tuy nhiên, đội trưởng Hoàng Đức từ tuyến hai băng lên tung cú sút đẹp mắt khiến Nguyên Mạnh chôn chân đứng nhìn bóng bay vào lưới.

Chỉ 4 phút sau, từ quả phạt góc của chính Hoàng Đức, Thanh Hào phá bóng không tốt tạo cơ hội ngon ăn cho Thanh Thịnh tung cú vô-lê sống tuyệt đẹp, nhân đôi cách biệt cho đội bóng đất Cố đô.

Sang hiệp hai, Nam Định vùng lên mạnh mẽ nhưng vấp phải sự chắc chắn của hàng thủ Ninh Bình và sự xuất sắc của thủ môn Văn Lâm. Chung cuộc, Ninh Bình thắng 2-0, đòi lại ngôi đầu bảng từ tay CAHN.



Ghi bàn:

Ninh Bình: Hoàng Đức (30'), Thanh Thịnh (34')

Đội hình ra sân

Ninh Bình: Văn Lâm (1), Quang Nho (86), Patrick (3), Ngọc Bảo (17), Thanh Thịnh (6), Ngọc Quang (Gia Hưng 81'), Đức Chiến (7), Hoàng Đức (28), Bảo Toàn (15), Daniel Da Silva (90), Gustavo Henrique (Mạnh Ngọc Hà 81').

Nam Định: Nguyên Mạnh (26); Thanh Hào (3), Văn Tới (5), Caio Cesar (Percy Tau 56'), Hồng Duy (7), Văn Đạt (Văn Vĩ 56') Tuấn Anh (Lâm Ti Phông 74'), Brenner (35), Kevin Phạm Ba (93), Romulo (72), Hoàng Anh (88).