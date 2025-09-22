U23 Việt Nam đang đi đúng hướng

Một trong những tín hiệu đáng mừng nhất của bóng đá Việt Nam ở mùa giải V-League 2025/26 chính là việc các cầu thủ trẻ trong độ tuổi U23 được trao cơ hội ra sân ngày càng nhiều.

Không còn là những suất đá chính hiếm hoi hay những lần vào sân thay người mang tính động viên, giờ đây, hơn một nửa đội hình U23 Việt Nam đang là những nhân tố quan trọng, thậm chí là trụ cột tại các CLB chủ quản.

Rất nhiều ngôi sao của U23 Việt Nam đang được thử sức một cách thường xuyên, chính thức ở V-League

Từ những Khuất Văn Khang, Đình Bắc, Thái Sơn đã khẳng định được mình đôi mùa giải qua đến Hiểu Minh, Phi Hoàng, Hồng Phúc, Văn Trường... đang được sử khá nhiều thời gian vừa qua.

Việc được cọ xát hàng tuần ở môi trường đỉnh cao của bóng đá quốc nội giúp các cầu thủ U23 Việt Nam tích lũy kinh nghiệm, cải thiện bản lĩnh và duy trì cảm giác bóng tốt nhất.

Đây chính là cơ sở vững chắc nhất mà bất kỳ HLV nào cũng phải ao ước. Thay vì phải "gò" các cầu thủ trẻ trong những đợt tập trung ngắn hạn, ông Kim Sang Sik đang có trong tay một lứa học trò được rèn giũa một cách tự nhiên và liên tục tại CLB.

Ông Kim Sang Sik đủ dũng cảm thay máu?

Nền tảng của lứa U23 hiện tại là tương đối tốt, vì vậy vấn đề đặt ra: HLV Kim Sang Sik đủ dũng cảm đẩy nhanh quá trình chuyển giao thế hệ ở tuyển Việt Nam?

Thế hệ từng làm nên lịch sử, mang về nhiều thành công đang dần bước qua sườn dốc bên kia của sự nghiệp, hoặc không còn giữ được khát vọng như trước nên cần một kế hoạch trẻ hóa, thay máu lực lượng là điều bắt buộc phải diễn ra.

Đây sẽ là cơ sở để HLV Kim Sang Sik tiến hành công cuộc thay máu tuyển Việt Nam sớm hơn

Câu hỏi được đặt ra là, liệu HLV Kim Sang Sik có dám mạnh tay đẩy nhanh quá trình chuyển giao này trong tương lai gần cũng như trao cơ hội cho lứa U23 đang khát khao thể hiện, mang trong mình sức trẻ với những hy vọng giúp tuyển Việt Nam tươi mới hơn.

Tuy nhiên, một cuộc cách mạng nhân sự toàn diện là điều khó xảy ra và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất cao, điều này vốn từng xảy ra dưới thời HLV Troussier nên khó để ông Kim Sang Sik đi theo.

Do đó, phương án khả thi và tối ưu nhất có thể sẽ là một công thức "50/50". Tức xây dựng tuyển Việt Nam với bộ khung gồm một nửa là các cựu binh giàu kinh nghiệm, đóng vai trò dẫn dắt, và phần còn lại với những tài năng trẻ xuất sắc nhất của lứa U23 có lẽ sẽ hợp lý hơn rất nhiều.

Sự kết hợp này vừa đảm bảo tính kế thừa, vừa tạo ra một luồng sinh khí mới cho đội tuyển. Tuy nhiên, để thực hiện được điều này, ông Kim Sang Sik cần một sự dũng cảm rất lớn. Có nghĩa phải dũng cảm gạt bỏ các công thần và trao cơ hội cũng như sẵn sàng chấp nhận sai số khi dùng những cầu thủ U23.

Nếu HLV Kim Sang Sik thực hiện được, bóng đá Việt Nam không chỉ sở hữu một thế hệ trẻ triển vọng, mà còn có tương lai được chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng vươn xa.