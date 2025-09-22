Màn so tài giữa Ninh Bình và Thép Xanh Nam Định tại vòng 4 LPBank V-League được nhiều người chờ đợi. Cả hai đội đều có sự đầu tư mạnh về lực lượng, hướng tới những mục tiêu cao nhất ở mùa giải năm nay.

Trước trận đấu, Ninh Bình toàn thắng 3 trận, tạm thời đứng thứ 2 BXH, trong khi Thép Xanh Nam Định có 7 điểm sau 3 trận. Nếu thắng, Ninh Bình đòi lại ngôi đầu từ CAHN, trong khi đội bóng thành Nam cũng quyết tâm cải thiện thứ hạng hiện tại (hạng 5).

Không chỉ thể hiện phong độ ấn tượng ở sân chơi V-League, đội bóng của HLV Gerard Albadalejo còn khởi đầu suôn sẻ tại Cúp Quốc gia 2025/26 với chiến thắng 4-2 trước Phú Thọ.

Ninh Bình có tham vọng lớn ở mùa giải năm nay.

Dù là tân binh nhưng Ninh Bình cho thấy đội bóng ngày có thể đua vô địch sòng phẳng tại V-League. Đội bóng cố đô Hoa Lư chơi thứ bóng đá tấn công, kiểm soát bóng. Nhờ sở hữu những ngôi sao hàng đầu ở tuyến giữa và trên hàng công, Ninh Bình ghi tới 10 bàn thắng và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Ở vòng này, đoàn quân HLV Gerard Albadalejo gặp thử thách thực sự khi đối thủ là ĐKVĐ Thép Xanh Nam Định. So với Ninh Bình, đội chủ sân Thiên Trường thậm chí còn có lực lượng mạnh hơn, chưa kể kinh nghiệm chinh chiến, bản lĩnh của đội 2 lần liên tiếp đăng quang V-League.

Để có thêm cơ hội vô địch mùa này, Ninh Bình phải vượt qua được Thép Xanh Nam Định. Trận đấu không chỉ là mục tiêu 3 điểm, mà còn là sự khẳng định sức mạnh của tân binh V-League.

Nhưng Thép Xanh Nam Định không để Ninh Bình dễ làm được điều đó. Mới đây, đội bóng thành Nam có chiến thắng ấn tượng 3-1 trước Ratchaburi ở AFC Champions League Two, cho thấy họ đạt phong độ rất cao.

Hai đội khả năng chơi tấn công cống hiến, và người hâm mộ đang rất chờ đợi một trận derby thực sự mãn nhãn tại V-League.