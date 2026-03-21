Ngày 21/3, vòng tứ kết Cúp Quốc gia- Chứng khoán LPBank 2025/26 diễn ra 2 cặp đấu rất đáng xem là Thể Công Viettel vs Bắc Ninh và Ninh Bình vs PVF-CAND. Trên sân Hàng Đẫy, đối thủ của Thể Công Viettel được đánh giá "nhẹ ký", tuy nhiên chắc chắn đội chủ nhà không chủ quan.

Trước trận đấu này, Bắc Ninh nhận thất bại 2-3 khi tiếp đón TP.HCM ở vòng 12 giải hạng Nhất. Hiện tại, Bắc Ninh đang tạm xếp thứ 2 sau Đồng Nai, sáng cửa tranh chấp tấm vé tham dự trận play-off trong cuộc đua thăng hạng V-League.

Thể Công Viettel đối đầu với Bắc Ninh ở tứ kết Cúp Quốc gia.

Dù mục tiêu cao nhất là V-League nhưng chắc chắn đội bóng vùng Kinh Bắc không bỏ qua Cúp Quốc gia. Nếu có cơ hội, đại diện của giải hạng Nhất sẽ giành lấy để tiến sâu vào giải.

Tuy nhiên, đây là trận đấu có nhiều thử thách với đội bóng của HLV Park Hang Seo. Thể Công Viettel đang đạt phong độ rất tốt ở V-League. Đoàn quân của HLV Popov có một chuỗi 4 trận thắng liên tiếp, qua đó vươn lên vị trí thứ 2 trên BXH, chỉ kém CAHN 4 điểm.

Từng đánh bại các đối thủ mạnh là CAHN và Hà Nội FC, Thể Công Viettel chỉ cần chơi đúng sức là có thể vượt qua Bắc Ninh để giành vé vào bán kết Cúp Quốc gia.

Ở trận đấu còn lại, Ninh Bình được đánh giá cao hơn và có thể giành chiến thắng khi tiếp đón PVF-CAND trên sân nhà.