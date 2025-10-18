G3i1Er XAAAJyBu.jpg
Chelsea bùng nổ đầu hiệp hai - Ảnh: C.P

Đội hình ra sân

Nottingham: Sels, Williams, Morato, Murillo, Milenkovic, Zinchenko, Sangare, Anderson, Gibbs White, Luiz, Awoniyi.

Chelsea: Sanchez, James, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Gusto, Lavia, Andrey Santos, Garnacho, Neto, Pedro.

Bàn thắng: Acheampong 48', Neto 51', James 84'

Thẻ đỏ: Gusto 87'

18/10/2025 | 20:25

Kết thúc

G3i8MMwWYAAR5XO.jpeg
Chelsea giành chiến thắng giòn giã - Ảnh: P.L
Thu gọn
18/10/2025 | 20:21

87'

Thẻ đỏ: Malo Gusto nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa một thẻ đỏ rời sân, sau pha phạm lỗi với Nico Williams.

Thu gọn
18/10/2025 | 20:13

84'

Bàn thắng (0-3, Reece James): Sau tình huống phạt góc, James đón lõng chính diện khung thành rồi tung cú đá căng ghi bàn thứ 3 cho Chelsea.

G3i7bcHWYAAwY_g.jpg
G3i7eMuWEAAFKtS.jpg
Đồng đội chúc mừng James - Ảnh: C.P

Thu gọn
18/10/2025 | 19:58

70'

Hudson-Odoi tạt vào để Igor Jesus đá nối cận thành dội xà ngang và cột dọc bật ra. Quá đen cho Forest!

Thu gọn
18/10/2025 | 19:54

64'

Thủ thành Sanchez vừa có 2 pha cản phá xuất sắc, chặn đứng cơ hội của Milenkovic và Sangare.

Thu gọn
18/10/2025 | 19:49

60'

Zinchenko tạt vào thuận lợi để Nico Williams đệm cận thành lên khán đài cực kỳ đáng tiếc.

Thu gọn
18/10/2025 | 19:43

51'

Bàn thắng (0-2, Pedro Neto): Chelsea được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm, Pedro Neto tung cú đá xuyên qua hàng rào nhân đôi cách biệt cho đội khách.

G3i1E0bWgAAhTg7.jpg
G3i1Ep8WkAAPSCZ.jpg
Neto nhân đôi cách biệt - Ảnh: C.P
Thu gọn
18/10/2025 | 19:41

48'

Bàn thắng (0-1, Acheampong): Từ quả tạt nỗ lực bên cánh trái của Pedro Neto, Acheampong bật cao đánh đầu cận thành tung lưới Forest.

Đây là bàn thắng đầu tiên cho Chelsea của tài năng 19 tuổi Acheampong.

G3iyl3OW8AAAyos.jpg
G3iy9aQWwAAwnBb.jpg
G3izi4WXgAASKhg.jpg
Acheampong ăn mừng đầy cảm xúc - Ảnh: Chelsea Photos
Thu gọn
18/10/2025 | 19:19

Kết thúc hiệp 1

G3isdv9WQAAsheW.jpeg
45 phút đầu khép lại với tỷ số hòa 0-0 - Ảnh: CFC
Thu gọn
18/10/2025 | 19:13

42'

Andrey Santos có thêm cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số. Tiếc rằng, tình huống lẻn xuống rồi kết thúc bằng chân trái lại đưa bóng bay sạt cột dọc.

Thu gọn
18/10/2025 | 19:10

39'

Joao Pedro thoát xuống đánh đầu nhả bóng lại cho Santos ngả người volley vọt xà ngang.

G3inBVJWMAAM2u5.jpg
Joao Pedro có ít cơ hội - Ảnh: Chelsea Photos
Thu gọn
18/10/2025 | 19:09

35'

Chelsea đang kiểm soát bóng tốt hơn ở khu trung tuyến nhưng vẫn chưa tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào.

Thu gọn
18/10/2025 | 19:01

28'

Hàng công Chelsea đang thi đấu rời rạc. Neto, Joao Pedro và Garnacho chưa có pha phối hợp với nhau nào ra hồn.

Thu gọn
18/10/2025 | 18:51

20'

Hàng thủ Chelsea đang bộc lộ sự hớ hênh. Trong ít phút, Morgan Gibbs-White có hai cơ hội ngon ăn dứt điểm nhưng bóng vẫn chưa bay vào khung thành Sanchez.

G3im VPWEAAI5Ly.jpg
Gibbs-White liên tục đe dọa cầu môn Chelsea
Thu gọn
18/10/2025 | 18:47

15'

Các cầu thủ chủ nhà pressing liên tục khiến Chelsea gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới.

G3ilb_jWEAAUtpx.jpeg
Pha tung móc của Garnacho - Ảnh: Premier League
Thu gọn
18/10/2025 | 18:40

8'

Nottingham Forest tiếp tục có tình huống phản đòn lợi hại. Tiếc rằng, pha xử lý cuối cùng của Anderson lại không thành công.

Thu gọn
18/10/2025 | 18:32

1'

Gusto chuyền về bất cẩn trao cơ hội cho Awoniyi. Tuy nhiên, tiền đạo chủ nhà lại dứt điểm vội vàng thiếu chính xác.

Thu gọn
18/10/2025 | 18:30

18h30

Trận đấu bắt đầu.

Thu gọn
18/10/2025 | 18:15

18h

G3iPwJVXAAAFW8L.jpeg
Đội hình ra sân Nottingham Forest - Ảnh: NFFC
G3iQz bWoAAILBG.jpeg
Đội hình ra sân Chelsea - Ảnh: CFC
Thu gọn
18/10/2025 | 11:58

16h30

G3aGDmJXEAAGsiV.jpg
G3aGDmRWwAAlYAn.jpg
Dàn sao Chelsea tập luyện trước trận - Ảnh: CFC
Thu gọn
18/10/2025 | 11:57

16h

Thông tin lực lượng

Nottingham Forest: Zinchenko, Ola Aina và Douglas Luiz chấn thương.

Chelsea: Badiashile, Levi Colwill vaf Cole Palmer vắng mặt vì chấn thương.

Nottingham Forest v Chelsea 1.jpg
Đội khách được đánh giá cao hơn - Ảnh: Khelnow
Thu gọn