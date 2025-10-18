Đội hình ra sân
Nottingham: Sels, Williams, Morato, Murillo, Milenkovic, Zinchenko, Sangare, Anderson, Gibbs White, Luiz, Awoniyi.
Chelsea: Sanchez, James, Acheampong, Chalobah, Cucurella, Gusto, Lavia, Andrey Santos, Garnacho, Neto, Pedro.
Bàn thắng: Acheampong 48', Neto 51', James 84'
Thẻ đỏ: Gusto 87'
Kết thúc
87'
Thẻ đỏ: Malo Gusto nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa một thẻ đỏ rời sân, sau pha phạm lỗi với Nico Williams.
84'
Bàn thắng (0-3, Reece James): Sau tình huống phạt góc, James đón lõng chính diện khung thành rồi tung cú đá căng ghi bàn thứ 3 cho Chelsea.
70'
Hudson-Odoi tạt vào để Igor Jesus đá nối cận thành dội xà ngang và cột dọc bật ra. Quá đen cho Forest!
64'
Thủ thành Sanchez vừa có 2 pha cản phá xuất sắc, chặn đứng cơ hội của Milenkovic và Sangare.
60'
Zinchenko tạt vào thuận lợi để Nico Williams đệm cận thành lên khán đài cực kỳ đáng tiếc.
51'
Bàn thắng (0-2, Pedro Neto): Chelsea được hưởng quả đá phạt bên ngoài vòng cấm, Pedro Neto tung cú đá xuyên qua hàng rào nhân đôi cách biệt cho đội khách.
48'
Bàn thắng (0-1, Acheampong): Từ quả tạt nỗ lực bên cánh trái của Pedro Neto, Acheampong bật cao đánh đầu cận thành tung lưới Forest.
Đây là bàn thắng đầu tiên cho Chelsea của tài năng 19 tuổi Acheampong.
Kết thúc hiệp 1
42'
Andrey Santos có thêm cơ hội tuyệt vời để mở tỷ số. Tiếc rằng, tình huống lẻn xuống rồi kết thúc bằng chân trái lại đưa bóng bay sạt cột dọc.
39'
Joao Pedro thoát xuống đánh đầu nhả bóng lại cho Santos ngả người volley vọt xà ngang.
35'
Chelsea đang kiểm soát bóng tốt hơn ở khu trung tuyến nhưng vẫn chưa tạo ra được cơ hội nguy hiểm nào.
28'
Hàng công Chelsea đang thi đấu rời rạc. Neto, Joao Pedro và Garnacho chưa có pha phối hợp với nhau nào ra hồn.
20'
Hàng thủ Chelsea đang bộc lộ sự hớ hênh. Trong ít phút, Morgan Gibbs-White có hai cơ hội ngon ăn dứt điểm nhưng bóng vẫn chưa bay vào khung thành Sanchez.
15'
Các cầu thủ chủ nhà pressing liên tục khiến Chelsea gặp khó khăn trong việc triển khai bóng từ tuyến dưới.
8'
Nottingham Forest tiếp tục có tình huống phản đòn lợi hại. Tiếc rằng, pha xử lý cuối cùng của Anderson lại không thành công.
1'
Gusto chuyền về bất cẩn trao cơ hội cho Awoniyi. Tuy nhiên, tiền đạo chủ nhà lại dứt điểm vội vàng thiếu chính xác.
Trận đấu bắt đầu.
Thông tin lực lượng
Nottingham Forest: Zinchenko, Ola Aina và Douglas Luiz chấn thương.
Chelsea: Badiashile, Levi Colwill vaf Cole Palmer vắng mặt vì chấn thương.