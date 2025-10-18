PSG trở lại thi đấu trong tình trạng đội hình chưa hoàn thiện vì chấn thương và HLV Luis Enrique chủ động xoay tua. Ngôi sao trẻ Desire Doue ngay lập tức tạo dấu ấn khi chỉ sau 6 phút đã kiến tạo cho Barcola mở tỷ số.

PSG và Strasbourg tạo nên màn rượt đuổi cực kỳ hấp dẫn - Ảnh: PSG

Tuy nhiên, Strasbourg - đội đang xếp thứ 3 trên bảng xếp hạng nhanh chóng đáp trả. Phút 26, Guela Doue tạt bóng chuẩn xác để Panichelli đánh đầu gỡ hòa 1-1, trước khi Moreira ghi bàn đẹp mắt ở phút 41, giúp đội khách dẫn 2-1 ngay trong hiệp 1.

Sang hiệp 2, PSG còn chưa kịp điều chỉnh chiến thuật thì sai lầm của Beraldo khiến Moreira kiến tạo để Panichelli hoàn tất cú đúp, nâng tỷ số lên 3-1 cho đội khách.

Tuy nhiên, chính Beraldo sau đó lập công chuộc tội khi chuyền bóng cho Desire Doue bị phạm lỗi trong vòng cấm, giúp PSG được hưởng phạt đền ở phút 56. Goncalo Ramos dứt điểm thành công, rút ngắn cách biệt 2-3.

PSG suýt mất ngôi đầu - Ảnh: Ligue 1

Thế trận sau đó trở nên kịch tính. Lee Kang In suýt gỡ hòa khi sút trúng cột dọc ở phút 72, nhưng chỉ 7 phút sau, tiền vệ người Hàn Quốc kiến tạo cho Mayulu ghi bàn trong hai pha dứt điểm liên tiếp, ấn định trận hòa 3-3.

Dù đánh rơi chiến thắng, PSG vẫn giữ được ngôi đầu bảng, trong khi Strasbourg cho thấy họ là đối thủ đáng gờm ở mùa này.

Ghi bàn:

PSG: Barcola 6', Ramos 58' (pen), Mayulu 79'

Strasbourg: Panichelli 26', 49', Moreira 41'

Đội hình xuất phát:

PSG: Chevalier, Lucas Hernandez, Beraldo, Zabarnyi, Zaire-Emery, D. Doue, Lee Kang In, Mayulu, Barcola, Mbaye, Ramos.

Strasbourg: Penders, Doukoure, Hogsberg, G. Doue, Chilwell, El Mourabet, Barco, Ouattara, Moreira, Enciso, Panichelli.